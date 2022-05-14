Рекорд заявок. У Великій Британії закликають скасувати візи для українців

Кількість біженців, які прибувають до Великої Британії за візовими схемами, зросла більш ніж на 10 000 осіб всього за тиждень.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на MSN.com.

За даними уряду Великої Британії, станом на середину травня 37 400 осіб прибули в країну за українськими візовими схемами. Це більше, ніж 27 100 до понеділка, 25 квітня.

Останні прибуття включають 19 500 осіб за спонсорською схемою Homes for Ukraine. Це на три чверті більше, ніж 11 100 осіб тижнем раніше. А за сімейною схемою прибуло 17 900 осіб проти 16 000.

Раніше програма Homes for Ukraine піддалася широкій критиці через те, що біженцям потрібно занадто часу для отримання віз і прибуття до Великої Британії. Місцеві жителі та волонтери побоювалися, що українці взагалі перестануть приїжджати. Але останнім часом програмою стали користуватися набагато більше людей.

Число людей, які отримали візи і прибувають до Великої Британії, неухильно зростає. Але більшість з тих, хто подав заявки — приблизно шість з десяти — ще не приїхали в країну.

Британці знову закликають спростити правила для українців

У британських ЗМІ вже не раз писали, як деякі сім'ї не можуть в'їхати до країни, тому що не всі члени сім'ї отримали дозвіл або візи.

Фото: Кількість біженців, які прибувають до Великої Британії за візовими схемами, зросла більш ніж на 10 000 осіб всього за тиждень (Getty Images)

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон визнав, що Велика Британія могла б швидше відреагувати на допомогу українцям. Але заявив, що зараз до країни прибуває "велика кількість біженців". Також на цьому тижні група потенційних господарів пригрозила уряду судовим позовом від імені сотень біженців, які з березня чекали отримання візи, але так її і не отримали.

Алекс Фрейзер, директор з підтримки біженців і відновлення сімейних зв'язків британського Червоного Хреста, повторив заклики до уряду тимчасово скасувати візові вимоги для українців, щоб вони могли дістатися до Великої Британії "швидко і безпечно".

"Все зайшло занадто далеко, все проходить занадто довго. Процес для сімей залишається в підвішеному стані, і в результаті вони часто відчувають велику фінансову та емоційну напругу", - зазначає він.

Які умови діють для українців у Великій Британії

У Великій Британії запроваджено спеціальні процедури щодо спрощеного оформлення віз тимчасово переміщеним громадянам України з правом проживання, працевлаштування, навчання та доступом до державних сервісів.

Для в'їзду потрібна віза. Оформити їх можна за спрощеною процедурою. Необхідна інформація оновлюється на урядовому сайті.

Візи оформляються за такими напрямками:

членам сімей громадян Великої Британії, членам сімей громадян України, які мають дозвіл на постійне проживання у Великій Британії Ukraine family scheme

спонсорська Віза Local sponsorship scheme for Ukraine

Для цієї візи створено реєстр організацій/приватних осіб, які пропонують свою допомогу в розміщенні українців. За цими процедурами оформляються візи терміном до 3-х років з правом проживання, працевлаштування, навчання, лікування, тощо.

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