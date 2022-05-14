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Рекорд заявок. В Великобритании призывают отменить визы для украинцев

Фото: Украинцы в Великобритании (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

За неделю число запросов от беженцев резко увеличилось

Число беженцев, прибывающих в Великобританию по визовым схемам, выросло более чем на 10 000 человек всего за неделю.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на MSN.com.

По данным правительства Великобритании, по состоянию на середину мая 37 400 человек прибыли в страну по украинским визовым схемам. Это больше, чем 27 100 к понедельнику, 25 апреля.

Последние прибытия включают 19 500 человек по спонсорской схеме Homes for Ukraine. Это на три четверти больше, чем 11 100 человек неделей ранее. А по семейной схеме прибыло 17 900 человек против 16 000.

Ранее программа Homes for Ukraine подверглась широкой критике из-за того, что беженцам требуется слишком времени для получения виз и прибытия в Великобританию. Местные жители и волонтеры опасались, что украинцы вообще перестанут приезжать. Но в последнее время программой стали пользоваться намного больше людей.

Число людей, получивших визы и прибывающих в Великобританию, неуклонно растет. Но большинство подавших заявки — примерно шесть из десяти — еще не приехали в страну.

Британцы снова призывают упростить правила для украинцев

В британских СМИ уже не раз писали, как некоторые семьи не могут въехать в страну, потому что не все члены семьи получили разрешение или визы.

Фото: Число беженцев, прибывающих в Великобританию по визовым схемам, выросло более чем на 10 000 человек всего за неделю (Getty Images)

Ранее премьер-министр Борис Джонсон признал, что Великобритания могла бы быстрее отреагировать на помощь украинцам. Но заявил, что сейчас в Великобританию прибывает "большое количество беженцев". Также на этой неделе группа потенциальных хозяев пригрозила правительству судебным иском от имени сотен беженцев, которые с марта ждали получения визы, но так ее и не получили.

Алекс Фрейзер, директор по поддержке беженцев и восстановлению семейных связей британского Красного Креста, повторил призывы к правительству временно отменить визовые требования для украинцев, чтобы они могли добраться до Великобритании "быстро и безопасно".

"Все зашло слишком далеко, все проходит слишком долго. Процесс для семей остается в подвешенном состоянии, и в результате они часто испытывают большое финансовое и эмоциональное напряжение", - отмечает он.

Какие условия действуют для украинцев в Великобритании

В Великобритании введены специальные процедуры по упрощенному оформлению виз временно перемещенным гражданам Украины с правом проживания, трудоустройства, обучения и доступом к государственным сервисам.

Для въезда нужна виза. Оформить их можно по упрощенной процедуре. Необходимая информация обновляется на правительственном сайте.

Визы оформляются по следующим направлениям:

  • членам семей граждан Великобритании, членам семей граждан Украины, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Великобритании Ukraine family scheme
  • спонсорская виза Local sponsorship scheme for Ukraine

Для этой визы создан реестр организаций/частных лиц, предлагающих свою помощь в размещении украинцев. По этим процедурам оформляются визы сроком до 3-х лет с правом проживания, трудоустройства, обучения, лечения и так далее.

Напомним, Греки ищут сотрудников среди украинских беженцев в Польше.

Также мы писали, где в Украине предлагают жилье для бегущих от войны.

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