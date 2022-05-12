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50 тисяч вакансій. Греки шукають співробітників серед українських біженців у Польщі

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Четвер 12 травня 2022 14:00
50 тисяч вакансій. Греки шукають співробітників серед українських біженців у Польщі Фото: Відпочинок у Греції (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Працівників не вистачає в готелях і ресторанах

Грецький туристичний сектор чекає українців на роботу – через гостру нестачу рук співробітників шукають серед біженців у Польщі.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на польське видання Interia.

"Більшу частину вакансій займуть біженці з України"

У туристичній сфері Греції є понад 50 тисяч вакансій і галузь розраховує на те, що більшу їх частину займуть військові біженці з України, пише видання з посиланням на сайт газети Kathimerini.

"Ми зв'язалися з компанією в Польщі, яка працює з багатьма українцями", - розповів грецькому виданню керівник відділу підбору персоналу готельної групи Sani/Ikos.

З перших днів війни ця готельна група оголошувала про готовність прийняти на роботу з проживанням 300 українських співробітників, зараз компанія шукає ще 200 працівників з України.

50 тисяч вакансій. Греки шукають співробітників серед українських біженців у Польщі

Фото: Приклад вакансій в готелях Греції (скріншот РБК-Україна/ua. europa.jobs)

Зараз у Греції тимчасовий прихисток знайшли понад 25 тисяч українських біженців. Більше 10000 з них вже отримали дозвіл на проживання і право на працевлаштування. Більшості доступна якраз робота в готельно-ресторанній сфері, де достатньо знання англійської мови.

Роботи в туризмі Греції додалося, а співробітники звільнилися

Причина нестачі робочих рук - хвиля звільнень молодих греків і відмова виконувати важку роботу за невелику оплату. З 1 травня в Греції підвищили мінімальну зарплату до 714 євро. Багато місцевих жителів вважають за краще задовольнятися допомогою з безробіття в 400 євро і не працювати.

50 тисяч вакансій. Греки шукають співробітників серед українських біженців у Польщі50 тисяч вакансій. Греки шукають співробітників серед українських біженців у ПольщіФото: Яку роботу в Греції пропонують в соцмережах (скріншот РБК-Україна/facebook.com/Робота для українців у Греції)

"Існує величезна нестача робочої сили із заробітною платою, що значно перевищує галузеві контракти. Найбільші проблеми знаходяться в сфері харчування (кухня та обслуговування) з відкритими більше 50 000 місць. Рішення потрібні зараз, наш якісний туризм в небезпеці", - написав ще в квітні в Twitter Андреас Андреадіс, почесний голова Грецької федерації туризму.

До слова, рівень бронювань готелів у Греції свідчить про те, що в сезоні 2022 року туризм в країні вийде на показники до пандемії.

Нагадаємо, ми писали, яку роботу пропонують у Польщі без знання мови.

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