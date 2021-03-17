Ратуша, мости та панорами: кращі локації Чернівців для яскравого вікенду

Найкращий час, щоб відкривати для себе красиві міста – міжсезоння. Навесні гуляти мальовничими вулицями і милуватися унікальною архітектурою особливо комфортно завдяки теплій погоді.

Одне з недооцінених туристами міст України – Чернівці. Хоча за архітектурою і широким вибором цікавих закладів він не поступається популярному Львову, впевнені тревел-блогери Оля Манько і Макс Узол. Вони вирушили досліджувати це місто і поділилися з РБК-Україна найцікавішими місцями в Чернівцях.

Старовинні дворики з унікальною історією

Перше місце, куди мандрівники радять вирушити туристам у Чернівцях – головна вулиця Ольги Кобилянської. Вона - пішохідна, і саме на ній сконцентровані туристичні місця, кафе, галереї і музеї. А ще тут збереглася старовинна австрійська архітектура: буквально кожен будинок на центральній вулиці вартий уваги туриста.

Фото: Розпис у старовинних двориках (Узол і Манько)

"Рекомендуємо на цій вулиці заглядати у відкриті дворики і під'їзди: саме там заховано багато цікавих пам'яток. Наприклад, в під'їзді на Кобилянської, 12 на стелі знаходиться неймовірний розпис, якому більше 100 років. А на Кобилянської 22 - справжній дворик принца! Тут збереглися колодязь, клумби і дерев'яні галереї", - описують цікаві місця блогери.

Відео: Подорож до Чернівців (YouTube.com/Узол і Манька)

Вежа з трубачем і міст

У Чернівців є свій ритуал, який є візитною карткою міста. Рівно о 12:00 туристам радять прийти на центральну площу перед ратушею.

"Кожен день рівно о 12 на вежу піднімається сурмач і грає на чотири сторони світу неофіційний гімн Чернівців - пісню "Марічка". А ось піднятися на ратушу туристам не вдасться. Кажуть, прохід туди і сам оглядовий майдпнчик - в аварійному стані. Тому наверх поки піднімається лише трубач", - розповідає Макс.





Фото: Ратуша в Чернівцях (Узол і Манько)

Подивитися панораму на місто можна з Турецького мосту. Щоправда вид там незвичайний: на Турецьку площу і пагорби біля Чернівців.

"На самій Турецькій площі архітектура дуже відрізняється від тієї, яку бачите на Кобилянської. Посеред площі - красивий амфітеатр з фонтаном посередині. Одне з улюблених місць на площі у дітей - це кований велосипед Гуллівера. На нього можна залізти і зробити цікаве фото", - каже Оля.

Поруч з мостом знаходиться кругла біла будівля - турецький колодязь. Він - найстаріший в місті, і колись був єдиним джерелом води в Чернівцях.

Екскурсії театром

Ще одна красива площа міста - Театральна. Колись там розташовувалися військові склади і ринок, але з часом побудували театр імені Кобилянської. І тепер туристи милуються красивими клумбами, лавочками, алеєю чернівецьких зірок.

Фото: Театр у Чернівцях (Узол і Манько)

"Театр, до речі, побудований відомими віденськими архітекторами - Гельмером і Фельмером. Вони були дуже відомими і популярними в Європі, побудували 48 театрів. Одеський оперний - теж творіння їхніх рук", - розповідають блогери.

Вони рекомендують записатися на екскурсію по самому театру. Коштує вона 35 гривень з людини.

"Записуватися треба заздалегідь, але це того варте. Вас проведуть на сцену, за лаштунки, розкажуть історію театру. Ми після екскурсії залишилися під яскравими враженнями, тому дуже рекомендуємо. Як і відвідати виставу ввечері, акустика і антураж театру зроблять її незабутньою", - діляться враженнями Макс і Оля.

Фото: На екскурсії в театрі (Узол і Манько)

Поштамт, де можна загадувати бажання

Ще одне дуже несподіване місце для відвідування туристів - це пошта. Туристам спочатку не віриться, що в цьому розкішному приміщенні знаходиться звичайне поштове відділення.

"Високі стелі, кришталеві люстри і сама будівля поштамту більше схожа на палац. На пошті постійно проводять виставки картин, поштових марок. Тут також можна придбати сувеніри з Чернівців. Але головне, що тут варто подивитися - це старовинні, ще австрійські, скриньки", - підказує Оля.

Скриньки вже не використовують за призначенням. Сьогодні вони - музейний експонат. Туристи придумали запихати в них гривні, загадують бажання і вірять, що воно збудеться.

Унікальні храми Чернівців

У Чернівцях дуже багато красивих соборів, які варто відвідати, відзначають мандрівники. Наприклад, дуже гарна вірменська церква, де часто відбуваються концерти, оскільки там є орган.

"Цікавий Свято-Миколаївський собор, який прозвали п'яною церквою через закручені вежі. Але нас найбільше вразив Костел Найсвятішого Серця Ісуса. У нього дуже важка доля і історія, але сама будівля вражає вже на підході. Це одна з найвищих будівель Буковини і єдиний храм у неоготичному стилі у цьому регіоні", - зазначає Макс.

У радянський час собор забили, а потім облаштували в ньому чернівецький архів. Тому всередині костел розділили на три поверхи, а все, що пов'язане з релігією, нищили, трощили, обдирали і замальовували.

Фото: Унікальний собор у Чернівцях (Узол і Манько)

"Архів тут був аж до 2010 року. Якби не отець Станіслав, який взявся відвойовувати костел ще з 1996 року, архів міг залишитися досі. А так є вже перші кроки до того, щоб повернути костелу колишній вигляд. Найскладніше було розібрати всі перегородки", - веде розповідь блогер.

Вцілілі вітражі відмили, дах, який протікав - залатали, але роботи залишилося ще на багато років. В костелі отець Станіслав проводить екскурсії, де розповідає історію будівлі, заводить у підвал храму (крипти), де поховані польські солдати.

"Зараз відбудовувати храм допомагають волонтери. Серед них - атеїсти, іудеї, баптисти. Отець Станіслав каже, що храм об'єднує людей різних релігій", - зазначає він.

На реставрацію собору необхідно приблизно 5 млн доларів. Поки що таких грошей у парафії немає, і відновлення пам'ятки йде по крихтах.

Популярні новини Дощі у більшості областей та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Фото: Архітектура Чернівців (Узол і Манько)

Якщо Європа закрита, а душа скучила за красивою архітектурою і затишними містами – не біда. Можна вирушити в Чернівці і провести вихідні, дивуючись кількості цікавих місць і неповторній атмосфері цього міста.

Нагадаємо, ми писали про маловідомі локації Карпат для яскравого вікенду.

Також ми розповідали про кращі замки України для перших подорожей навесні.