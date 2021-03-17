Ратуша, мосты и панорамы: лучшие локации Черновцов для яркого уикенда

Лучшее время, чтобы открывать для себя красивые города – межсезонье. Весной гулять по живописным улицам и любоваться уникальной архитектурой особенно комфортно благодаря теплой погоде.

Один из недооцененных туристами городов Украины – Черновцы. Хотя по архитектуре и широкому выбору интересных заведений он не уступает популярному Львову, уверены ревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол. Они отправились исследовать этот город и поделились с РБК-Украина самыми интересными местами в Черновцах.

Старинные дворики с уникальной историей

Первое место, куда путешественники советуют отправиться туристам в Черновцах – главная улица Ольги Кобылянской. Она - пешеходная, и именно на ней сконцентрированы туристические места, кафе, галереи и музеи. А еще тут сохранилась старинная австрийская архитектура: буквально каждый дом на центральной улице стоит внимания туриста.

Фото: Роспись в старинных двориках (Узол и Манько)

"Рекомендуем на этой улице заглядывать в открытые дворики и подъезды: именно там спрятано много интересных достопримечательностей. Например, в подъезде на Кобылянской, 12 на потолке находится невероятная роспись, которой больше 100 лет. А на Кобылянской 22 - настоящий дворик принца! Тут сохранились колодец, клумбы и деревянные галереи", - описывают интересные места блогеры.

Видео: Путешествие в Черновцы (YouTube.com/Узол і Манько)

Башня с трубачом и мост

У Черновцов есть свой ритуал, являющийся визитной карточкой города. Ровно в 12:00 туристам советуют прийти на центральную площадь перед ратушей.

"Каждый день ровно в 12 на башню поднимается трубач и играет на четыре стороны света неофициальный гимн Черновцов - песню "Маричка". А вот подняться на ратушу туристам не удастся. Говорят, проход туда и сама смотровая площадка - в аварийном состоянии. Поэтому наверх пока поднимается только трубач", - рассказывает Макс.





Фото: Ратуша в Черновцах (Узол и Манько)

Посмотреть панораму на город можно из Турецкого моста. Правда вид там необычный: на Турецкую площадь и холмы возде Черновцов.

"На самой Турецкой площади архитектура очень отличается от той, которую видите на Кобылянской. Посреди площади - красивый амфитеатр с фонтаном внутри. Одно из любимых мест на площади у детей - это кованный велосипед Гулливера. На него можно забраться и сделать интересное фото", - говорит Оля.

Рядом с мостом находится круглое белое здание - турецкий колодец. Он - самый старый в городе, и когда-то был единственным источником воды в Черновцах.

Экскурсии по театру

Еще одна красивая площадь города - Театральная. Когда-то там располагались военные склады и рынок, но со временем построили театр имени Кобылянской. И теперь туристы любуются красивыми клумбами, скамейками, аллеей черновицких звезд.

Фото: Театр в Черновцах (Узол и Манько)

"Театр, кстати, построен известными венскими архитекторами - Гельмером и Фельмером. Они были очень известными и популярными в Европе, построили 48 театров. Одесский оперный - тоже творение их рук", - рассказывают блогеры.

Они рекомендуют записаться на экскурсию по самому театру. Стоит она 35 гривен с человека.

"Записываться надо заранее, но это того стоит. Вас проведут на сцену, за кулисы, расскажут историю театра. Мы после экскурсии остались под яркими впечатлениями, поэтому очень рекомендуем. Как и посетить спектакль вечером, акустика и антураж театра сделают его незабываемым", - делятся впечатлениями Макс и Оля.

Фото: На экскурсии в театре (Узол и Манько)

Почтамт, где можно загадывать желания

Еще одно очень неожиданное место для посещения туристов - это почта. Туристам сначала не верится, что в этом роскошном помещении находится обычное почтовое отделение.

"Высокие потолки, хрустальные люстры и само здание почтамта больше похожи на дворец. На почте постоянно проводят выставки картин, почтовых марок. Здесь также можно купить сувениры из Черновцов. Но главное, что стоит тут посмотреть - это старинные, еще австрийские, ячейки", - подсказывает Оля.

Ячейки уже не используют по назначению. Сегодня они представляют собой музейный экспонат. Туристы придумали запихивать в ячейки гривны, загадывают желание и верят, что оно сбудется.

Уникальные храмы Черновцов

В Черновцах очень много красивых соборов, которые стоит посетить, отмечают путешественники. Например, очень красивая армянская церковь, где часто проводят концерты, так как в ней есть орган.

"Интересный Свято-Николаевский собор, который прозвали пьяной церковью из-за закрученных башен. Но нас больше всего впечатлил Костел Святейшего Сердца Иисуса. У него очень тяжелая судьба и история, но само здание впечатляет уже на подходе. Это одно из самых высоких зданий Буковины и единственный храм в неоготическом стиле в этом регионе", - отмечает Макс.

В советское время собор заколотили, а затем обустроили в нем черновицкий архив. Поэтому внутри костел разделили на три этажа, а все, что связано с религией, уничтожали, ломали, обдирали и зарисовывали.

Фото: Уникальный собор в Черновцах (Узол и Манько)

"Архив тут был вплоть до 2010 года. Если бы не отец Станислав, который взялся отвоевывать костел еще с 1996 года, архив мог остаться до сих пор. А так есть уже первые шаги к тому, чтобы вернуть костелу прежний вид. Самое сложное было разобрать все перегородки", - ведет рассказ блогер.

Уцелевшие витражи отмыли, крышу, которая текла - залатали, но работы осталось еще на много лет. В костеле отец Станислав проводит экскурсии, где рассказывает историю здания, заводит в подвал храма (крипту), где похоронены польские солдаты.

"Сейчас отстраивать храм помогают волонтеры. Среди них - атеисты, иудеи, баптисты. Отец Станислав говорит, что храм объединяет людей разных религий", - отмечает он.

На реставрацию собора необходимо примерно 5 млн долларов. Пока таких денег у прихода нет, и восстановление достопримечательности идет по крупице.

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Фото: Архитектура Черновцов (Узол и Манько)

Если Европа закрыта, а душа соскучилась по красивой архитектуре и уютным городам – не беда. Можно отправиться в Черновцы и провести выходные, удивляясь количеству интересных мест и неповторимой атмосфере этого города.

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