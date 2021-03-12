Готель у наметах, палац та бездонне озеро: маловідомі локації Карпат для яскравого вікенду

Що вато подивитися у Львівській області навесні

Зимові Карпати у багатьох туристів асоціюються з гірськолижним курортом Буковель в Івано-Франківській області, але при цьому забувають, що гори є і в інших областях. Наприклад, відпочити в горах можна і у Львівській області, де не так багатолюдно, як на відомих курортах.

Чим може здивувати поїздка в маловідомі локації Львівської області, розповідають тревел-блогери Максим Узол і Оля Манько і діляться з РБК-Україна своїми відкриттями.

Відео: Де відпочити в Карпатах (YouTube.com/Узол і Манько)

Гарний спуск для лижників-початківців

Недалеко від Сколе знаходиться невеликий гірськолижний комплекс "Звенів".

"Спуск знаходиться в мальовничому селі Орявчик, де красива природа і дуже мало людей", - діляться першими враженнями блогери.

Там є дві траси для катання, бугельні підйомники і кілька пунктів прокату.

"Гірка ідеальна для початківців. Але тільки підйомники – бугельні, а ми на таких ще не піднімалися, ще й на бордах", - розповідає про інфраструктуру спуску мандрівник.

До речі, Олі вдалося піднятися на бугелі тільки з третьої спроби. Він виявився досить незручним для сноубордистів, хоча для лижників ніяких складнощів не було.

Ціни на підйомники невисокі: 25 гривень - один підйом на маленькому бугелі і 40 гривень - на великому. Абонемент на цілий день - 450 гривень на великий підйомник.

Фото: Спуск в селі Орявчик (Узол і Манько)

Вігвами з багаттям і "космічні сфери"

В Орявчику є також незвичайне житло в горах - це купольний готель-глемп. Глемпінг дуже популярний в Європі в останні роки.

"Перекладається як "гламурний кемпінг". Ти живеш в наметі, в якому є кухня, душ, туалет і всі умови для життя", - розповідає про особливості готелю блогер.

У глемпінгу є кілька варіантів для розміщення. Перший - це сфери з красивими панорамними вікнами, другий – вігвами-тіпі, в яких дотриманий індіанський стиль, а посередині багаття навіть є місце для живого вогню.

"Тут у Карпатах це житло схоже не на намети, а на космічні станції. Всередині запах дерева – те, за що я люблю Карпати", - описує свій номер Макс.

Фото: Вид поруч з глэмпингом (Узол і Манько)

Всередині номера мандрівників крім двоспального ліжка було ще й дитяче – на другому ярусі під стелею. "Кімната" обігрівалася кондиціонером і невеликою пічкою.

На території глемпінгу є чимало розваг для туристів: чан, лазня, гончарство, стрільба з лука. За бажання поїхати на екскурсію - можна замовити трансфер до найближчих пам'яток.

Магічний водоспад

Наприклад, за 25 кілометрів можна відвідати палац баронів Гредлів 19 століття в Сколе. Вхід на територію безкоштовний. Можна погуляти в парку на території і помилуватися палацом.

Фото: Палац у Сколе (Узол і Манько)

Відразу після Сколе починається національний природний парк "Сколівські бескиди", де є гірське озеро та водоспад.

"Ще одне місце, яке варто відвідати - це водоспад Кам'янка. Взимку він виглядає магічно. До нього легко доїхати на авто або прогулятися 5 кілометрів пішки зі Сколе, природа тут неймовірна", - кажуть блогери.

Поруч з водоспадом розташований ринок з сувенірами, карпатськими винами, грибами, чаями, а також кафе, де можна скуштувати місцеву кухню.



Фото: Водоспад заворожує в будь-який час року (Узол і Манько)

Озеро "без дна"

Якщо піднятися 500 метрів від водоспаду маркованою стежкою, то можна потрапити до "мертвого" озера, інтригують мандрівники. Шлях до водойми прокладений серед мальовничих ялин. Взимку озеро в снігу виглядає як звичайна галявина.

"Це люди його так називають, насправді це озеро Журавлине. А мертвим його назвали, тому що в ньому не виживає ніщо живе. Все через те, що воно насичене сірководнем", - лякає Макс.

Озеро має багато легенд. Одна з них свідчить, що у водойми немає дна.

"Річ у тому, що ніхто не зміг виміряти точну глибину озера. Кажуть, більше 50 метрів. Або - що на дні лежить дуже багато дерев, тому до дна складно дістати", - розповідають першовідкривачі цікавих місць.

Фото: Природа в національному парку (Узол і Манько)

Сир із лавандою та козяча ферма

На гастротур можна вирушити на сирну ферму біля міста Стрий. Тут безкоштовно проводять екскурсію по фермі, показують тварин – кіз і корів, а також виробництво сиру з їхнього молока.

"Нам показали безконтактну доїльню і святу святих: цех, де роблять сири. Сировари працюють у приміщенні при 43 градусах і не можна відкривати вікно, щоб сир не обвітрювався", - розповідає про особливості екскурсії Оля.

За 100 гривень можна продегустувати всі види сиру, які тут виробляють. Їх роблять за голландським рецептами. Під час дегустації пропонують тарілки з кубиками сиру різного кольору.

"Бузковий – з лавандою, але квіти колір не дають, тому в сир додають буряковий сік", - відкриває секрет мандрівниця.

Тревел-блогери відзначають, що попри невелику популярність подібних локацій у львівських Карпатах, туди варто вирушати у відпустку. Адже для гарного відпочинку можна знайти всі складові: хороший сервіс в готелях, мальовничу природу, цікаві місця для екскурсій.

Нагадаємо, ми писали про роботу курортів Карпат в "червоній" зоні.

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