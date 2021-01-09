Путівки в літо: кращі пляжі на Балканах для відпочинку в 2021 році

З початком нового року можна починати планувати відпочинок на наступний пляжний сезон. Завдяки послузі раннього бронювання можливо придбати путівки в літо зі знижками до 70 відсотків.

Та навіть якщо пляжний відпочинок "тільки сниться", то повивчати цікаві локації і помріяти про те, як добре там побувати, можна і серед зими.

Наприклад, можна вибрати пляж у Хорватії – популярній країні з європейським рівнем туристичного сервісу для відпочинку влутку і навіть восени, узбережжя якої омивається цілющими водами Адріатичного моря.

Фото: Златні Рач (facebook.com/BluesunHotels)

Романтичний Золотий Ріг і бухти

Пляж Златні Рач – одне з найпопулярніших місць біля узбережжя, на острові Брач. Він має форму рога, на краю якого знаходиться пляж, а всередині - сосновий ліс. У тіні лісу є ресторани, де можна відпочити від купання та прийняття сонячних ванн. Особливість пляжу – білий пісок, галька та бірюзова вода. Сюди приїжджають сім'ї, закохані пари, любителі дайвінгу та серфінгу.

На острові Брач є ще кілька барвистих пляжів. Найближчий до Златні рач – пляж Поточине. Його цінують за тінь, в якій можна провести з дітьми хоч цілий день, і за бірюзову воду. Дуже барвисте і комфортне місце.

Фото: Вела Лука (facebook.com/BluesunHotels)

А от пляж Вела Лука на острові Брач – взагалі ідеальне місце для відпочинку з дітьми. Крім захоплюючої краси, у пляжу є "родзинка" – він мілководний і піщаний, знаходиться в тихій бухті.

Ловречіна – ще один милий пляж на острові Брач. Він весь потопає в деревах і зелені, а під ногами – м'який пісок. Пологий захід у воду і відсутність вітру в бухті сприяє максимально розслабленого відпочинку всією сім'єю.

Фото: Пляж Тучепі (facebook.com/BluesunHotels)

"Діамант Хорватії"

Пунта Рата - цей пляж на Макарській Рив'єрі був визнаний одним із найкрасивіших пляжів Європи. Його називають "діамантом Хорватії". Пляж гальковий, море кристально чисте – вглиб видно на 50 м. Пляж оточений соснами, які захищають берег від вітрів. Місце ідеально підходить для сімейного відпочинку. Тут можна зайнятися водними видами спорту або просто відпочивати в ресторанах з краєвидом на море. На західному боці пляжу розташований один із символів хорватського туризму - скеля Брела.

Смарагдовий і мініатюрний пляж

Подраче можна сміливо назвати найкрасивішим з маленьких пляжів в Європі. Він знаходиться поблизу від Пунта Рата і розташований в бухті, оточеній мальовничій скелею. Море біля берега смарагдового кольору. Цей пляж – один з найбільш фотографованих в країні. Любителі незайманої природи оцінять це місце – гальковий пляж оточений хвойними деревами, в тіні яких можна слухати тишу і хвилі.

Фото: Пляж Подраче (facebook.com/BluesunHotels)

Захоплюючий вигляд

Пляж Тучепі - найдовший пляж на Макарській Рив'єрі. Засмагаючи або купаючись, можна милуватися захоплюючим краєвидом на гори Біоково, біля підніжжя яких знаходиться пляж. По суті – це ланцюжок з декількох невеликих пляжів на 4 кілометрах узбережжя. Територія зручна для вимогливих туристів – можна знайти розваги на будь-який смак і ресторани.

Острівець усамітнення

Якщо хтось шукає тиші і усамітнення на лоні майже незайманої природи – його місце – пляж Нугал. Він прихований від решти світу скелями і деревами. На гальковому пляжі можна забути про цивілізацію і відчути себе одним цілим з природою. Місце вважається одним з найкрасивіших в Європі.

Фото: Пляж Нугал (facebook.com/BluesunHotels)

Пляж знаменитостей

Популярне місце в Дубровнику – пляж Баньє. Він приваблює зірок шоу-бізнесу, спортсменів, художників. З пляжу відкривається мальовничий краєвид на місто Дубровник – вже заради цього варто там побувати. Пляж оцінять любителі розваг та масового відпочинку. Вода, як і скрізь в Хорватії – блакитна і прозора, а під ногами – дрібна галька.

Фото: Дубровник (pixabay.com)

Особливості відпочинку

Хорватія як країна ЄС відповідає європейському рівню сервісу. Це робить її привабливою для туристів із Західної Європи і водночас - досить дорогою. Це відбилося на готельному ринку – вартість ночі в готелі починається з 60 євро.

Більшість пропозицій житла для туристів тут – вілли і 5-зіркові готелі. При цьому зупинитися в хостелі або дешевих апартаментах шанси невеликі.

Для в'їзду в Хорватію українцям потрібен біометричний паспорт. До 15 січня в'їжджати на територію Хорватії українці можуть тільки за наявності посвідки на проживання в ЄС або на особливих підставах, туризм до яких не відноситься. В такому випадку необхідний ПЛР-тест за 48 годин до перетину кордону.

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