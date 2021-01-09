Путевки в лето: лучшие пляжи на Балканах для отдыха в 2021 году

С началом нового года можно начинать планировать отдых на следующий пляжный сезон. Благодаря услуге раннего бронирования возможно приобреcти путевки в лето со скидками до 70 процентов.

И даже если пляжный отдых "только снится", то поизучать интересные локации и помечтать о том, как хорошо там побывать, можно и в середине зимы.

Например, можно выбрать пляж в Хорватии – популярной стране с европейским уровнем туристического сервиса для отдыха летом и даже осенью, побережье которой омывается целебными водами Адриатического моря.

Фото: Златни Рач (facebook.com/BluesunHotels)

Романтический Золотой Рог и бухты

Пляж Златни Рач – одно из самых популярных мест у побережья, на острове Брач. Он имеет форму рога, на краю которого находится пляж, а внутри - сосновый лес. В тени леса есть рестораны, где можно отдохнуть от купания и принятия солнечных ванн. Особенность пляжа – белый песок, галька и бирюзовая вода. Сюда приезжают семьи, влюбленные пары, любители дайвинга и серфинга.

На острове Брач есть еще несколько красочных пляжей. Ближайший к Златни рач – пляж Поточине. Его ценят за тень, в которой можно провести с детьми хоть целый день, и за бирюзовую воду. Очень красочное и комфортное место.

Фото: Вела Лука (facebook.com/BluesunHotels)

А вот пляж Вела Лука на острове Брач – вообще самое идеальное место для отдыха с детьми. Кроме захватывающей красоты, у пляжа есть "изюминка" – он мелкий и песчаный, находится в тихой бухте.

Ловречина – еще один милый пляж на острове Брач. Он весь утопает в деревьях и зелени, а под ногами – мягкий песок. Пологий заход в воду и отсутствие ветра в бухте способствует максимально расслабленному отдыху всей семьей.

Фото: Пляж Тучепи (facebook.com/BluesunHotels)

"Бриллиант Хорватии"

Пунта Рата - этот пляж на Макарской Ривьере был признан одним из самых красивых пляжей Европы. Его называют "бриллиантом Хорватии". Пляж галечный, море кристально чистое – вглубь видно на 50 м. Окружен пляж соснами, которые защищают берег от ветров. Место идеально подходит для семейного отдыха. Здесь можно заняться водными видами спорта или просто отдыхать в ресторанах с видом на море. На западной стороне пляжа находится один из символов хорватского туризма - скала Брела.

Изумрудный и миниатюрный пляж

Подраче можно смело назвать самым красивым из маленьких пляжей в Европе. Он находится поблизости от Пунта-Рата и расположен в бухте, окруженной живописной скалой. Моря возле берега изумрудного цвета. Это пляж – один из самых фотографируемых в стране. Любители нетронутой природы оценят это место – галечный пляж окружен хвойными деревьями, в тени которых можно слушать тишину и волны.

Фото: Пляж Подраче (facebook.com/BluesunHotels)

Захватывающий вид

Пляж Тучепи - самый длинный пляж на Макарской Ривьере. Загорая или купаясь, можно любоваться захватывающим видом на горы Биоково, у подножия которых находится пляж. По сути – это цепочка из нескольких небольших пляжей на 4 километрах побережья. Территория удобна для требовательных туристов – можно найти развлечения на любой вкус и рестораны. е.

Островок уединения

Если кто-то ищет тишины и уединения на лоне почти нетронутой природы – его место – пляж Нугал. Он скрыт от остального мира скалами и деревьями. На галечном пляже можно забыть о цивилизации и почувствовать себя одним целым с природой. Место считается одним из самых красивых в Европе.

Фото: Пляж Нугал (facebook.com/BluesunHotels)

Пляж знаменитостей

Популярное место в Дубровнике – пляж Банье. Он привлекает звезд шоу-бизнеса, спортсменов, художников. С пляжа открывается живописный вид на город Дубровник – уже ради этого стоит там побывать. Пляж оценят любители развлечений и массового отдыха. Вода, как и везде в Хорватии – бирюзовая и прозрачная, а под ногами – мелкая галька.

Фото: Дубровник (pixabay.com)

Особенности отдыха

Хорватия как страна ЕС соответствует европейскому уровню сервиса. Это делает ее привлекательной для туристов из Западной Европы и одновременно - довольно дорогой. Это отразилось на отельном рынке – стоимость ночи в отеле начинается с 60 евро.

Большинство предложений жилья для туристов тут – виллы и 5-звездочные отели. При этом остановиться в хостеле или дешевых апартаментах шансы невелики.

Для въезда в Хорватию украинцам необходим биометрический паспорт. До 15 января въезжать на территорию Хорватии украинцы могут только при наличии вида на жительства в ЕС или на особых основаниях, туризм к которым не относится. В таком случае необходим ПЦР-тест за 48 часов до пересечения границы.

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