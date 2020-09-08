Перельоти по Україні дешевше "Інтерсіті": порівнюємо ціни на авіа та поїзди

Після дозволу відкриття міжміського сполучення в Україні, “Укрзалізниця” поступово відновлювала заблоковані під час карантину рейси, і українці знову отримали змогу подорожувати на великі відстані.

Зазвичай час подорожі залізницею між великими містами складає від 5,5 годин на швидкісних поїздах типу "Інтерсіті" до 20 годин на нічних поїздах зі спальними місцями.

Потроху відновилася і мережа авіаперельотів. Авіаперевезення в Україні завжди були дорожче, ніж будь-який інший наземний транспорт. Вартість квитка на літак залежить від багатьох факторів. Зокрема, від аеропортових зборів, вартості палива, попиту та пропозиції на ринку.

Ми вирішили дізнатися, за якою вартістю та за скільки часу можна досягти пункту призначення всередині країни.

Скільки коштує дістатися з Києва до Дніпра

У вересні квиток від “Укрзалізниці” за маршрутом Київ-Дніпро у вагонах першого класу денного швидкісного потягу "Інтерсіті" коливається у межах 826,71 грн - 1004,88 грн. Тривалість проїзду складає 5 годин 54 хвилин. При купівлі квитка заздалегідь, наприклад, за місяць, ціна становитиме 534,17 грн. Квитки у сплячих вагонах класу "Люкс" нічних поїздів коштують 1576 грн, купе - 647, плацкарт - 146 грн.

У системі бронювання на сайті "Міжнародних Авіаліній України" ми знайшли найдешевший квиток для рейсу Київ-Дніпро в один бік на 1 жовтня за 551 грн. До вартості входить з можливість провезення ручної поклажі 7 кг, без опцій провезення багажу, скасування польоту або зміни дати.

Тривалість польоту з аеропорту Бориспіль становить 1 годину. В інші дні жовтня квиток на цей же маршрут коштує від 853 грн до 1804 грн. Найближчі дати вильоту у вересні є найдорожчими – у межах 2000 грн (2001 - 2066 грн).

Фото: В однієї з авіакомпаній вартість перельоту з Києва до Дніпра становить від 853 грн до 1804 грн (РБК-Україна)

Переліт у салоні бізнес-класу коштує від 11 651 грн в один бік. У вартість квитка входить харчування та напої, доступ до бізнес-залу. У авіакомпанії доступні також квитки за напрямками: Київ - Харків (від 548 грн), Київ – Херсон (від 814 грн), Київ - Львів (від 548 грн). Харчування на рейсах по Україні авіалінії не надають.

Інша авіакомпанія, "Роза Вітрів" ("Windrose"), також здійснює прямий рейс з Києва у Дніпро з інтенсивністю тричі на день. Згідно з даними системи бронювання, у вересні вартість квитка за тарифом "Лайт" економ-класу на вечірній рейс складає від 1147 грн (тривалість подорожі - 1 год 20 хвилин). За умовами тарифу авіаквитка можна провезти ручну поклажу вагою до 7 кг, зареєстрований багаж - до 23 кг, без можливості перебронювання і повернення та з додатковою платою за вибір місця у салоні літака.

Інші рейси на цей же день зранку та вдень вже коштують 1912 грн, тобто майже вдвічі дорожче. Також доступні тарифи "стандарт" та "плюс", за якими можна перебронювати або повернути квиток.

Ціни на квитки з Києва до Запоріжжя

Вартість квитка на поїзд за напрямком Київ - Запоріжжя від “Укрзалізниці” становить 967,30 грн у першому класі денного швидкісного потягу "Інтерсіті", тривалість проїзду складає 7 год 23 хв. Квиток у сидячому вагоні другого класу такого ж потягу - 443 грн.

Квитки у "сплячих" вагонах класу "Люкс" нічних поїздів коштують від 1834 грн, купе - 241 грн, плацкарт - від 161 грн.

Фото: Ціна за проїзд з Києва до Запоріжжя поїздом у першому класі "Інтерсіті" - понад 960 гривень (РБК-Україна)

Авіалінії “Мотор Січ”, які мають пряме сполучення Київ-Запоріжжя, пропонують найдешевший квиток у вересні за ціною 734 грн у тарифі Fixed. За правилами тарифу заборонена будь-яка зміна даних або повернення квитка. Тривалість польоту складає 1 год 15 хв. До тарифу включена одна ручна поклажа вагою 5 кг, але не включений багаж 23 кг. У тарифі Limited, де можна провезти більше багажу, ціна стартує від 933 грн, а у тарифі Flex - від 1464 грн. Ці тарифи передбачають також, що пасажир може змінити дату польоту або повернути квиток.

"Мотор Січ" виконує регулярні рейси на регіональних повітряних судах, обладнаних салонами тільки економ-класу на перельоти з Запоріжжя до Києва, Львова та Одеси.

Молода авіакомпанія SkyUp пропонує перельоти з Києва до Запоріжжя від 663 грн у вересні та від 523 грн у жовтні у тарифі Basic в економ-класі. У найнижчий тариф входить можливість провезення ручної поклажі до 7 кг. В інших тарифах можна взяти багаж вагою до 23 кг, поміняти дату з доплатою або скасувати політ згідно з умовами квитка. Компанія пропонує тільки місця економ-класу та три тарифи – Basic, Standard та Flex з різними умовами провезення багажу та без можливості змінити дату або повернути квиток.

Скільки коштують квитки до Одеси?

У вересні за місце у вагоні класу "люкс" нічного поїзда з Києва до Одеси Укрзалізницею" треба викласти 1398 грн. Тривалість проїзду складає 8 годин 44 хвилини. У вагонах купе - 605 грн та плацкарт - 205 грн.

Квиток на поїзд з Києва до Одеси у сидячому вагоні першого класу швидкісного поїзда "Інтерсіті" на такі ж дати коштує 864 грн, а у вагоні другого класу - 395 грн. Тривалість проїзду становить 7 годин 14 хвилин.

Фото: До Одеси зі столиці України можна полетіти літаком за ціною від 520 гривень (РБК-Україна)

Що стосується авіасполучень, то авіакомпанія SkyUp пропонує квитки за напрямком Київ-Одеса від 700 грн у вересні та від 520 грн у жовтні у тарифі Basic в економ-класі. Тривалість польоту – 1 година. Рейси за напрямком виконуються щодня. Також авіалінії виконують рейси Львів – Одеса, що здійснюються тричі на тиждень (від 1026 грн у вересні) та Харків – Одеса, з регулярністю чотири рази на тиждень (від 1034 грн у вересні). У вартість входить можливість провезення ручної поклажі 7 кг та відсутні умови щодо зміни дати або повернення.

У авіакомпанії "Мотор Січ" ціна на прямий переліт за напрямком Запоріжжя - Одеса стартує від 548 грн у найнижчому тарифі економ-класу. Тривалість польоту – 1 година 20 хвилин.

Що обрати - літак чи поїзд?

В цілому авіалінії можуть бути вигідною та безпечнішою альтернативою залізниці для переміщень Україною. Одна з головних переваг - коротка тривалість польоту, яка становить близько години. Ціни на деякі авіаквитки знаходяться на рівні квитків 1-го класу поїздів "Укрзалізниці", а то й дорівнюють середній вартості проїзду залізницею.

Подорожі літаком можуть підійти й тим, хто часто пересувається країною. Так, Windrose - єдина авіакомпанія, яка ввела проїзний на польоти по Україні за типами “туристичний”, “сімейний” та "бізнес". Проїзний діє упродовж року з моменту покупки та підійде тим, хто часто переміщається літаком. Авіакомпанія розробила програму бюджетних внутрішніх польотів, серед яких - сполучення Київ-Дніпро, Київ-Запоріжжя, Київ-Івано-Франківськ, Київ – Львів, Київ – Одеса, Київ-Харків та Київ – Миколаїв.

Так, квиток за напрямком Харків-Одеса можна придбати за ціною від 914 грн, Харків – Львів – від 850 грн, Одеса – Львів – від 914 грн, Харків – Івано-Франківськ - від 1362 грн. Квитки з датою вильоту за 2-3 місяці дешевші, ніж ті, що на найближчі дні. Також, за даними компанії, можна зекономити, купуючи квитки з вильотом у вівторок або середу.

Фото: Укрзалізниця запровадила знижки на квитки у вагонах деяких поїздів (РБК-Україна)

З іншого боку, дешеві квитки на літаки авіакомпанії пропонують далеко не завжди. Якщо вам треба дістатися до іншого міста терміново (наприклад, взяти квиток на сьогодні або на найближчі пару днів), то все ж таки дешевше подорожувати з "УЗ". Вигідні пропозиції на авіа варто відслідковувати та "ловити" заздалегідь, хоча б за місяць, оскільки дешеві квитки на авіаперевезення за умови купівлі в день вильоту бувають доволі рідко.

До того ж, "Укрзалізниця" недавно запровадила систему "купуй раніше - плати менше". Пропозиція, щоправда, стосується тільки квитків на місця у вагонах 1-го класу поїздів "Інтерсіті". Зокрема, за 90-30 діб до дати відправлення поїзда ціна на квитки знижується на 40%, а за 24-15 доби - на 10%. Для тих, у кого на купівлю квитків бюджет обмежений, можна обрати подорож 2-м класом таких поїздів: вони зазвичай на 30-40% дешевші за квиток у вагони 1-го класу.

Також в "УЗ" діє система, за якою квитки не тільки на поїзди класу "Інтерсіті+" і "Інтерсіті", а і на нічні експреси, швидкі й регіональні поїзди можна придбати за нижчу ціну у "дешеві" дні - вівторок, середу, четвер і суботу. Тим часом квитки на понеділок, п'ятницю та неділю зазвичай дорожчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як можна зекономити при купівлі квитків на поїзд.

Також повідомляли, що буде з авіаперевезеннями та квитками на літаки восени - у вересні та жовтні під час карантину.