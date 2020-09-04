Багато суттєвих змін: що буде з авіаперельотами в Україні восени

Фото: Літак в аеропорту (РБК-Україна)

Чи відміняють рейси авіакомпанії через заборону в’їзду іноземцям

Багато українців розраховують відпочити восени, коли сонце вже стає не таке пекуче, ціни на курортах спали, а діти пішли до школи. Проте нещодавно прийнята Кабінетом Міністрів постанова про тимчасову заборону в’їзду іноземців з 28 серпня по 28 вересня з метою туризму в Україну створила багато коливань в усій сфері.

Під питання поставили можливості польотів з України, що й стало темою "номер один" у туристичній спільноті. Адже, крім чартерних рейсів туроператорів, виконуються щодня і регулярні рейси: вони зазвичай чутливі до введення нових правил та обмежень. Відразу з’явилися чутки про те, що деякі авіакомпанії відмінять цілу низку важливих рейсів.

Як насправді нові правила щодо в’їзду іноземців в Україну можуть вплинути на закордонний відпочинок українців у найближчі два місяці, - вересень та жовтень, - у матеріалі РБК-Україна.

Що відбувається з чартерами на курорти

З відкритої інформації у системі пошуку авіаквитків бачимо, що деякі авіакомпанії не тільки не скорочують, а й відкривають нові напрямки. А у прес-службі українських авіаліній Sky Up для РБК-Україна повідомляють, що відкривають нові рейси до ОАЄ та Індонезії.

Так, до Дубаю можна буде долетіти з 26 вересня чартерними рейсами з Києва, а у жовтні – зі Львова і Харкова. З 23 жовтня авіалінії починають літати на Балі. Вильоти заплановані з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, Херсону.

Також з 1 вересня авіакомпанія “Азур Ейр Україна” вже відкрила нові авіарейси до Туреччини. З Києва до турецьких Бодруму, Даламану та Анталії рейси літають щодня, зі Львова та Харкова до Анталії – теж щоденно, до Даламану - двічі на тиждень та до Бодруму - раз на тиждень.

Фото: Чи відміняють рейси авіакомпанії через заборону в’їзду іноземцям? (РБК-Україна)

З 19 серпня були запущені прямі рейси із Запоріжжя до Даламану та Бодруму. Також чартерна програма польотів до ОАЕ та Домініканської Республіки стартує вже на початку жовтня.

А як щодо регулярних сполучень?

Турецький лоукост Pegasus на своєму сайті має доступні прямі регулярні рейси з міст України до турецьких Ізміру, Бодруму, Даламану, Стамбулу та Анкари, тож відміни або скорочення рейсів наразі не спостерігаємо.

Авіалінії Turkish Airlines так само не змінювали розкладу польотів, і зараз можна придбати квитки на всі рейси з України до Туреччини, які виконувалися у серпні. Так, з Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Херсона та Одеси українці можуть вільно потрапити регулярним прямим рейсом до Стамбулу або придбати квиток з пересадкою до курортів Туреччини.

При цьому авіакомпанія МАУ суттєво скоротила свою програму польотів на період з 1 вересня до 24 жовтня. Наразі ще виконуються прямі сполучення з міст України до Анталії, Бодрум, Даламан, Дубай та Єреван з актуальним розкладом до 13 вересня. З 14 вересня повністю скасовано рейси до Мадриду, Барселони, Женеви, Берліну та Кишинева.

Також було скорочено частоти за напрямками: Дюссельдорф, Брюссель та Тель-Авів. За оновленою програмою польотів рейси МАУ здійснюватимуться з України до 18 міст: Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Мілан, Дубай, Каїр, Дюссельдорф, Мюнхен, Тбілісі, Баку, Єреван, Стамбул, Тель-Авів, Прагу, Мадрид та Нью-Йорк.

Через низьку кількість бронювань Ірландський лоукост Ryanair до початку жовтня призупинив польоти на близько 70% маршрутів з України у другій половині вересня.

Угорський лоу-кост Wizz Air відмінив п’ять рейсів з міст України до Будапешту, але причиною стали обмеження на міжнародні подорожі з боку угорської влади через розповсюдження COVID-19.

Фото: Деякі авіакомпанії скорочують програми польотів, а інші – додають нові напрямки (РБК-Україна)

Балтійська авіакомпанія airBaltic з 6 жовтня відкриє прямий рейс з Вільнюса до Києва. Вони будуть виконуватися тричі на тиждень з аеропорту Бориспіль. Серед доступних рейсів авіаліній також є рейси Київ-Рига та Рига-Одеса.

Авіакомпанія Lufthansa відновить рейси між Мюнхеном та Києвом з 2 жовтня замість 7 вересня.

Кількість чартерів може зменшитись

На думку деяких представників бізнесу, запровадження заборони в’їзду для іноземців призведе до того, що авіакомпанії скоротять напрямки перевезень пасажирів. Адже іноземці – це суттєва частина клієнтів, які їдуть в Україну з метою бізнесу, туризму, тощо.

Так, колишній гендиректор компанії Sky Up, а зараз - співвласник брокерської компанії "СA авіасервіс" Євген Хайнацький у коментарі РБК-Україна каже, що таке нововведення може призвести до скорочення напрямків вже відновлених польотів регулярних рейсів.

На його думку, через закриті кордони з багатьма країнами немає тієї кількості пасажирів на рейсах, яка дозволила б перевізникам вийти принаймні на беззбитковість.

"Всі сподіваються, що обмеження для іноземців не буде продовжуватись у жовтні. Щодо чартерних рейсів до туристичних країн, то нині у більшості випадків подорожують саме українці. А закриття кордонів не вплине на їхню мобільність та бажання відпочити. Такому пасажиропотоку більше завдає клопоту введення тестування країнами на COVID19. Українці не можуть зробити тести в таких містах як Львів, Дніпро та інші через нестачу лабораторій", - підкреслює експерт.

Від цього наразі йде скорочення програм регіональних рейсів до Єгипту – до країни, яка з 1 вересня ввела обов'язкові тести для перетину кордону. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, кількість чартерних рейсів з туристичною метою до популярних країн може критично зменшитися, каже він.

Тим часом у "Anex Tour" вважають, що заборона ніяким чином не впливає на пересічних українських туристів, які хочуть просто виїхати на відпочинок за кордон.

Водночас у прес-службі МАУ в коментарі агентству Інтерфакс-Україна заявили: "На жаль, дані заходи ще більше поглиблюють авіаційну кризу. Це призведе до ще більшої кількості скасування і скорочення перельотів".

Авіакомпанії сприйняли зміни лояльно, але деякі рейси відмінили

У розмові з Zahid.net очільниця міжнародного аеропорту імені Данила Галицького (Львів) Тетяна Романовська заявляє:

“Ми раді тому, що на сьогодні жоден зі стабільних напрямків не відмінений. Тобто навіть від сьогодні "Австрійські авіалінії" таки полетіли. Вони вивели таку стратегію, що “краще ми будемо відміняти по датах, ніж заберемо взагалі рейси”. Це нас потішило. Мало того, “Польські авіалінії" з завтрашнього дня збільшують частоти (польотів - ред.). Це в основному тому, що пасажири їхні – це наші українські емігранти.

Фото: Чартерами подорожують переважно українці (РБК-Україна) (РБК-Україна)

На її думку, погано те, що сьогодні вже було декілька відмін рейсів.

"Авіакомпанія Ryanair відмінила три італійські напрямки на два тижні – але ми не дуже переживаємо, тому що ті самі напрямки має Wizz Air. Тобто, в принципі, авіакомпанії дуже лояльно віднеслися до цієї інформації. Тому що якщо вони сьогодні зовсім відмінять ті рейси, які вже відновлювані й трошки вже почали мати більше завантаження, тоді ми зовсім забудемо про них на півроку", - додає вона.

У прес-центрі турецьких авіаліній Pegasus заявили, що у зв'язку з невизначеністю ситуації не будуть накладати штрафи у разі зміни авіаквитків, що були придбані у період з 27 серпня по 31 жовтня через систему бронювання авіакомпанії. Дані виключення не працюють для агенцій, які використовують глобальні системи бронювання, для яких штрафи продовожуть діяти.

Судячи із графіків польотів низки авіакомпаній, постанова про заборону в’їзду іноземців на територію України в період 28 серпня – 28 вересня навряд чи прямо вплине на пересічного українського туриста, який подорожує чартерним рейсом за програмою туроператора. Також у вересні зберігаються міжнародні прямі рейси до Туреччини, за допомогою яких можна дістатися курортів самостійно. Але актуальну інформацію треба перевіряти на сайтах авіаліній.

Водночас ситуація з регулярними рейсами дещо інша: тут ми бачимо суттєве скорочення міжнародних сполучень або їхнє призупинення. У випадку ж продовження заборони для в’їзду іноземців до країни, загальна картина може кардинально змінитися, кажуть опитані РБК-Україна експерти туристичного ринку.

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