Перелеты по Украине дешевле "Интерсити": сравниваем цены на авиа и поезда

После разрешения на открытие междугороднего сообщения в Украине, “Укрзализныця” постепенно восстанавливала заблокированные во время карантина рейсы, и украинцы снова получили возможность путешествовать на большие расстояния.

Обычно время путешествия по железной дороге между большими городами составляет от 5,5 часов на скоростных поездах типа "Интерсити" до 20 часов на ночных поездах со спальными местами.

Понемногу восстановилась и сеть авиаперелетов. Авиаперевозки в Украине всегда были дороже, чем любой другой наземный транспорт. Стоимость билета на самолет зависит от многих факторов. В частности, от аэропортовых сборов, стоимости топлива, спроса и предложения на рынке.

Мы решили узнать, по какой стоимости и за сколько времени можно достичь пункта назначения внутри страны.

Сколько стоит добраться из Киева до Днепра

В сентябре билет от “Укрзализныци” по маршруту Киев-Днепр в вагонах первого класса дневного скоростного поезда "Интерсити" колеблется в пределах 826,71 грн - 1004,88 грн. Длительность проезда составляет 5 часов 54 минут. При покупке билета заранее, например, за месяц, цена составит 534,17 грн. Билеты в спящих вагонах класса "Люкс" ночных поездов стоят 1576 грн, купе - 647, плацкарт - 146 грн.

В системе бронирования на сайте "Международных Авиалиний Украины" мы нашли самый дешевый билет для рейса Киев-Днепр в одну сторону на 1 октября за 551 грн. В стоимость входит возможность провоза ручной клади 7 кг, без опций провоза багажа, отмены полета или изменения даты.

Продолжительность полета из аэропорта Борисполь составляет 1 час. В остальные дни октября билет на этот же маршрут стоит от 853 грн. до 1804 грн. Ближайшие даты вылета в сентябре являются самыми дорогими – в пределах 2000 грн (2001 - 2066 грн).

Фото: У одной из авиакомпаний стоимость перелета из Киева до Днепра составляет от 853 грн до 1804 грн (РБК-Украина)

Перелет в салоне бизнес-класса стоит от 11 651 грн в одну сторону. В стоимость билета входит питание и напитки, доступ к бизнес-залу. В авиакомпании доступны билеты по направлениям: Киев - Харьков (от 548 грн), Киев – Херсон (от 814 грн), Киев - Львов (от 548 грн). Питание на рейсах по Украине авиалинии не предоставляют.

Другая авиакомпания, "Роза Ветров" ("Windrose"), также осуществляет прямой рейс из Киева в Днепр с интенсивностью три раза в день. Согласно данным системы бронирования, в сентябре стоимость билета по тарифу "Лайт" эконом-класса на вечерний рейс составляет от 1147 грн (продолжительность путешествия - 1 час 20 минут). По условиям тарифа авиабилета можно провезти ручную кладь весом до 7 кг, зарегистрированный багаж - до 23 кг, без возможности перебронирования и возврата и с дополнительной платой за выбор места в салоне самолета.

Другие рейсы на этот же день утром и днем уже стоят 1912 грн, то есть почти вдвое дороже. Также доступны тарифы "стандарт" и "плюс", по которым можно перебронировать или вернуть билет.

Цены на билеты из Киева в Запорожье

Стоимость билета на поезд по направлению Киев - Запорожье от “Укрзализныци” составляет 967,30 грн в первом классе дневного скоростного поезда "Интерсити", длительность проезда составляет 7 ч 23 мин. Билет в сидячем вагоне второго класса такого же поезда - 443 грн.

Билеты в "спящих" вагонах класса "Люкс" ночных поездов стоят от 1834 грн, купе - 241 грн, плацкарт - от 161 грн.

Фото: Цена за проезд из Киева до Запорожья поездом в первом классе "Интерсити" - более 960 гривен (РБК-Украина)

Авиалинии “Мотор Сич”, у которых есть прямое сообщение Киев-Запорожье, предлагают дешевый билет в сентябре по цене 734 грн в тарифе Fixed. По правилам тарифа запрещено любое изменение данных или возврат билета. Продолжительность полета составляет 1 ч 15 мин. В тариф включена одна ручная кладь весом 5 кг, но не включен багаж 23 кг.

В тарифе Limited, где можно провезти больше багажа, цена стартует от 933 грн, а в тарифе Flex - от 1464 грн. Эти тарифы предусматривают также, что пассажир может изменить дату полета или вернуть билет.

"Мотор Сич" выполняет регулярные рейсы на региональных воздушных судах, оборудованных салонами только эконом-класса на перелеты из Запорожья до Киева, Львова и Одессы.

Молодая авиакомпания SkyUp предлагает перелеты из Киева в Запорожье от 663 грн в сентябре и от 523 грн в октябре в тарифе Basic в эконом-классе. В самый низкий тариф входит возможность провоза ручной клади до 7 кг. В других тарифах можно взять багаж весом до 23 кг, поменять дату с доплатой или отменить полет согласно условиям билета. Компания предлагает только места эконом-класса и три тарифа – Basic, Standard и Flex с различными условиями провоза багажа и без возможности изменить дату или вернуть билет.

Сколько стоят билеты до Одессы?

В сентябре за место в вагоне класса "люкс" ночного поезда из Киева до Одессы от "Укрзализныци" надо выложить 1398 грн. Длительность проезда составляет 8 часов 44 минуты. В вагонах купе - 605 грн и плацкарт - 205 грн.

Билет на поезд из Киева в Одессу в сидячем вагоне первого класса скоростного поезда "Интерсити" на такие же даты стоит 864 грн, а в вагоне второго класса - 395 грн. Длительность проезда составляет 7 часов 14 минут.

Фото: В Одессу из столицы Украины можно улететь самолетом по цене от 520 гривен (РБК-Украина)

Что касается авиасообщений, то авиакомпания SkyUp предлагает билеты по направлению Киев-Одесса от 700 грн в сентябре и от 520 грн в октябре в тарифе Basic в эконом-классе. Продолжительность полета – 1 час. Рейсы по направлению выполняются ежедневно. Также авиалинии выполняют рейсы Львов – Одесса, которые осуществляются трижды в неделю (от 1026 грн в сентябре) и Харьков – Одесса, с регулярностью четыре раза в неделю (от 1034 грн в сентябре). В стоимость входит возможность провоза ручной клади 7 кг, и отсутствуют условия относительно изменения даты или возврата.

В авиакомпании "Мотор Сич" цена на прямой перелет по направлению Запорожье - Одесса стартует от 548 грн в низком тарифе эконом-класса. Продолжительность полета – 1 час 20 минут.

Что выбрать - самолет или поезд?

В целом авиалинии могут быть выгодной и безопасной альтернативой железной дороге для перемещений по Украине. Одно из главных преимуществ - короткая продолжительность полета, которая составляет около часа. Интересно, что цены на некоторые авиабилеты находятся на уровне билетов 1-го класса поездов "Укрзализныци", а то и сравнимы со средней стоимостью проезда по железной дороге.

Путешествия на самолете могут подойти и тем, кто часто передвигается по стране. Так, Windrose - единственная авиакомпания, которая ввела проездной на полеты по Украине по типам “туристический”, “семейный” и "бизнес". Проездной действует в течение года с момента покупки и подойдет тем, кто часто перемещается на самолете. Авиакомпания разработала программу бюджетных внутренних полетов, среди которых - сообщения Киев-Днепр, Киев-Запорожье, Киев-Ивано-Франковск, Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев-Харьков и Киев – Николаев.

Так, билет по направлению Харьков-Одесса можно приобрести по цене от 914 грн, Харьков – Львов – от 850 грн, Одесса – Львов – от 914 грн, Харьков – Ивано-Франковск - от 1362 грн. Билеты с датой вылета через 2-3 месяца - дешевле, чем те, что на ближайшие дни. Также, по данным компании, можно сэкономить, покупая билеты с вылетом во вторник или среду.

Фото: "Укрзализныця" ввела скидки на билеты в вагонах некоторых поездов (РБК-Украина)

С другой стороны, дешевые билеты на самолеты авиакомпании предлагают далеко не всегда. Если вам надо добраться в другой город срочно (например, взять билет на сегодня или на ближайшие пару дней), то все же дешевле путешествовать с "УЗ". Выгодные предложения на авиа стоит отслеживать и "ловить" заранее, хотя бы за месяц, поскольку дешевые билеты на авиаперевозки, при условии покупки в день вылета бывают довольно редко.

К тому же, "Укрзализныця" недавно внедрила систему "покупай раньше - плати меньше". Предложение, правда, касается только билетов на места в вагонах 1-го класса поездов "Интерсити". В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда цена на билеты снижается на 40%, а за 24-15 суток - на 10%. Для тех, у кого на покупку билетов бюджет ограничен, можно выбрать путешествие 2-м классом таких поездов: они обічно на 30-40% дешевле билетов в вагоны 1-го класса.

Также в "УЗ" действует система, по которой не только на поезда класса "Интерсити+" и "Интерсити", а и на ночные экспрессы, скорые и региональные поезда можно купить за более низкую цену в "дешевые" дни - вторник, среду, четверг и субботу. Тем временем билеты на понедельник, пятницу и воскресенье обычно дороже.

Напомним, ранее мы писали, как можно сэкономить при покупке билетов на поезд.

Также сообщалось, что будет с авиаперевозками и билетами на самолеты осенью в сентябре и октябре во время карантина.