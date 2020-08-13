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"У три-чотири рази дешевше": як заощадити при купівлі квитків на поїзди

Четвер 13 серпня 2020 14:40
"У три-чотири рази дешевше": як заощадити при купівлі квитків на поїзди
Фото: Поїзд Інтерсіті (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Катерина Гончарова

У поїздах Інтерсіті діє система "купуй раніше - плати менше"

Пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті + можуть суттєво заощаджувати на покупці квитків. Для квитків у вагони 1-го класу почала діяти програма лояльності: купуй раніше - плати менше.

Про це повідомляють у прес-службі "Укрзалізниці".

Вигідні знижки діють, якщо пасажир купує квитки в Інтерсіті+ за 90-30 діб до дати відправлення самого поїзда. Знижка діє для поїздок у внутрішньому сполученні по території України. Таким чином, пасажири можуть економити від 40% до 10% вартості квитка, кажуть у прес-службі "УЗ".

Як купити квиток на поїзд Інтерсіті дешевше?

Чим раніше купувати квиток, тим дешевше він обійдеться, кажуть в "УЗ". Зокрема, за 90-30 діб до дати відправлення поїзда ціна на квитки знижується на 40%, а за 24-15 доби - на 10%.

За кілька діб до дати відправлення квитки, навпаки, дорожчають. Приміром, за 4-2 діб до відправлення поїзда Інтерсіті вартість підвищується на 10%, а за 1 добу - на 15%.

Квитки на потяги доступні на офіційному порталі та безпосередньо у залізничних касах. В "Укрзалізниці" при цьому зазначили, що знижка (або підвищення) нараховується тільки на плацкартну частину квитка.

&quot;У три-чотири рази дешевше&quot;: як заощадити при купівлі квитків на поїзди&quot;У три-чотири рази дешевше&quot;: як заощадити при купівлі квитків на поїздиФото: Як заощадити на купівлі квитків у поїзди Інтерсіті (інфографіка uz.gov.ua)

Чи очікувати таких самих знижок і на інші квитки?

Знижки, представлені "Укрзалізницею", хоч і мають свої "плюси", але особливо не вплинуть на кількість куплених квитків заздалегідь, наприклад, за більш ніж місяць, говорить РБК-Україна Володимир Наумов, Голова громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури".

"Квитки на потяги Інтерсіті+ 1-го класу купують, як правило, люди з достатнім доходом. Цим класом користуються переважно представники бізнесу. Для цього класу пасажирів планування поїздки за 90 днів є малоймовірним. Хоча звичайно, якась мала частина пасажирів буде користуватися даними знижками", - звертає увагу експерт.

Ті, хто їздять другим класом і знають про цю опцію, теж можуть скористатися знижкою і купити квиток 1-го класу за ціною другого, зазначає Наумов. Наприклад, вартість квитка в перший клас зі знижкою у 40% - це вже вартість квитка другого класу.

Експерт прогнозує, що таку модель знижок на всі класи поїздів "Укрзалізниця" вводити не буде.

&quot;У три-чотири рази дешевше&quot;: як заощадити при купівлі квитків на поїздиФото: "Ціна квитка у перший клас поїздів Інтерсіті - це вже ціна за квиток другого класу" - Володимир Наумов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Це призведе до втрат валового доходу від продажу квитків. Кількість всіх класів дуже велика. "Укрзалізниця" не піде на ці втрати. Пасажирські перевезення й так збиткові", - констатує він.

Як заощадити при покупці квитків у інших поїздах?

Знижки на квитки, про яких розповіли в "Укрзалізниці", стосуються квитків у вагонах 1 класу, які зазвичай вище за вартістю, ніж квитки у вагонах інших класів. А як заощадити при покупці квитків на інші поїзди?

"Укрзалізниця у будні дні продає квитки зі знижкою. А у вихідні та святкові дні, починаючи з п'ятниці, квиток коштує дорожче, ніж у будні. Тому пасажирам за можливості краще вибирати будні дні для поїздок з "Укрзалізницею", - радить Володимир Наумов.

На цей самий лайфхак звертає увагу й Артем Букрєєв, активіст Громадського контролю "Укрзалізниці".

"Основна порада - не тільки для поїздів класу "Інтерсіті+" і "Інтерсіті", а і нічних експресів, швидких і регіональних поїздів - купувати квитки заздалегідь і планувати поїздки в "дешеві" дні - вівторок, середу, четвер або суботу. На ці дні вартість квитків по Україні буде нижче, ніж у понеділок, п'ятницю та неділю. Саме ці дні, які користуються підвищеним попитом у населення. І, відповідно, "Укрзалізниця", бажаючи заробити, підвищує вартість", - пояснює експерт.

За словами Артема Букреєва, у низку фірмових поїздів залізничний монополіст іноді може включати нефірмові вагони або вагони без якої-небудь послуги.

&quot;У три-чотири рази дешевше&quot;: як заощадити при купівлі квитків на поїздиФото: "Можна заощадити, купуючи квитки на поїзд заздалегідь" – Артем Букрєєв (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"У ці вагони, на відміну від інших за складом, вартість проїзду може бути іноді у три-чотири рази нижчою. Наприклад, подібне було у липні цього року з поїздом "Київ-Одеса", вартість проїзду в якому становила понад 700 гривень. І в який при цьому "Укрзалізниця" включала нефірмовий вагон з цінником близько 200 гривень за одне посадкове місце", - додає він.

Також пасажирам важливо пам'ятати, що "Укрзалізниця" виставляє на продаж місця "порціями".

"Спочатку у продаж надходять квитки у дорожчих вагонах - купе і люкс. А ближче до дати відправлення поступово перевізник виставляє у продаж дешевші плацкартні місця. А протягом доби перед відправленням можна "вихопити" і ті ж самі нефірмові місця, на яких можна істотно заощадити", - підкреслює Букрєєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дня незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди.

Також пропонуємо прочитати наш репортаж про те, як їздять потяги "Інтерсіті" під час карантинних обмежень.

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