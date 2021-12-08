Подорож в місто-свято. Кращі ідеї для зустрічі Нового року в Дубаї

Новий рік в Дубаї припаде до душі туристам, які люблять яскраві заходи. Щоб відпочинок видався на славу, варто спланувати розваги, локації і витрати.

Які місця варто відвідати в новорічний період, туристам радить видання money control. Також - які страви залишать на пам'ять "смак ОАЕ".

Що побачити і спробувати в Дубаї, а також – правила для українських туристів – в матеріалі РБК-Україна.

Що побачити і зробити: локації must see у Дубаї

Дубай - місто найяскравіших сучасних пам'яток для туристів. При цьому в подорожі можна повною мірою відчути також і культурну атмосферу країни. Туристам, які приїхали в Дубай на Новий рік, радять поєднати таке проведення часу і локації:

Пішохідна екскурсія: вирушайте в гастрономічний тур по Близькому Сходу, що охоплює палестинські, ліванські та еміратські закусочні, а також індійську гастрономічну спадщину міста. Пообідайте в еміратській родині: еміратці відомі своєю суворою приватністю, але в місцевій родині можна пообідати в рамках програми культурного взаєморозуміння, що була створена шейхом Мохаммедом, правителем Дубая. Шопінг в Дубай Молл. Вирушайте на оглядову вежу Бурдж-Халіфа. Сфотографуйтеся в Dubai Frame, найбільшій рамці для фотографій у світі. Global Village - це тематичний парк для будь-якого віку. ZipLine на XLine Dubai, один з найдовших, найкрутіших і найшвидших міських атракціонів – спуск по сталевому канату з висоти 170 м. SkiDubai, третій за величиною критий гірськолижний комплекс у світі. Відвідайте ринок спецій в Дубаї Aquaventure, найбільший у світі аквапарк. Мечеть Джумейра, єдина мечеть в Дубаї, відкрита для відвідувачів-немусульман. Фонтан Дубай - найвищий фонтан у світі.

Фото: Dubai Frame - найбільша рамка для фотографій (instagram.com/newyearsevedubai)

Страви, які варто спробувати в Дубаї

У виданні перераховують їжу, яка є "візитною карткою" країни і яку варто спробувати під час відпустки в ОАЕ. Туристи будуть здивовані новим смаком знайомих з виду страв.

хубз : цей класичний арабський хліб подається зі свіжим хумусом і мутабалом (соусом з баклажанів);

: цей класичний арабський хліб подається зі свіжим хумусом і мутабалом (соусом з баклажанів); мачбус : страва з рису, приготована c цілими зернами спецій, наприклад, кардамоном і корицею, потім змішана з сушеним лимоном.

: страва з рису, приготована c цілими зернами спецій, наприклад, кардамоном і корицею, потім змішана з сушеним лимоном. шебаб : оладки по-еміратськи з кислим сиром і солодким фініковим сиропом на сніданок;

: оладки по-еміратськи з кислим сиром і солодким фініковим сиропом на сніданок; арабська кава : у кафе Bateel спробуйте фірмову каву Bateel qahwa, традиційну арабську каву, приготовану з злегка обсмажених зерен і кардамону, яка подається з місцевими фініками;

: у кафе Bateel спробуйте фірмову каву Bateel qahwa, традиційну арабську каву, приготовану з злегка обсмажених зерен і кардамону, яка подається з місцевими фініками; м'ясо верблюда : спробуйте все, від бургерів до верблюжого бір'яні і рагу.

: спробуйте все, від бургерів до верблюжого бір'яні і рагу. кнафе : традиційні солодощі з хрусткого тіста, цукрового сиропу і кислого сиру всередині.

: традиційні солодощі з хрусткого тіста, цукрового сиропу і кислого сиру всередині. лукаймат: гарячі пончики подаються з липким фініковим соусом і посипані кунжутом.

Фото: Базар спецій в Дубаї (pixabay.com)

Як провести вечір напередодні Нового року в Дубаї

Мандрівники, які прилетіли на новорічні свята, можуть провести останній вечір року в різноманітних локаціях. Список святкових активностей, які пропонують туристам:

Подивіться феєрверк на Бурдж-Халіфі.

Рушайте в круїз з вечерею напередодні Нового року.

Вирушайте в Дубайську оперу, щоб провести вечір музики і вечірок.

Відвідайте живі концерти.

Святкуйте в бедуїнському стилі - в пустелі з традиційними стравами, розвагами та феєрверками.

Повечеряйте в одному з ресторанів Дубайського міжнародного фінансового центру (DIFC), найпопулярнішими з яких є LPM Restaurant, Zuma, IndoChine, Clap.

Проведіть вечір на Expo 2020 Dubai.

Фото: Краєвиди в Дубаї в новорічну ніч (instagram.com/newyearsevedubai)

Святкова вечеря і куранти: де зустрічати Новий рік

Вирушивши у подорож, багатьом туристам хочеться зустріти Новий рік в цікавому ресторані з особливою атмосферою. Де новорічна вечеря залишить незабутні враження?

- Гала-вечеря в готелі Atlantis, The Palm: святкуйте Новий рік з темою "Мулен Руж". Вечір починається о 19:30 з канапе і вітального напою, а потім оркестр з 30 осіб і танцюристи канкан почнуть розважальну програму, яка триває до 3 годин ночі.

Вартість: 3950 дирхамів для гостей від 14 років; 1950 дирхамів - для дітей від 4 до 13 років. Пакет "Золоте кільце": 6 550 дирхамів для гостей від 21 року; 3950 дирхамів - для відвідувачів від 14 до 20 років; 1950 дирхамів - для дітей від 4 років.

- Вечеря з 8 страв в підводному ресторані Ossiano: основні моменти меню включають вафлі з ікрою осетра, лангустин з кольрабі, приготовані на грилі, місцеву австралійську сливу, а також качину грудку з грибами майтаке.

Ціна: 2550 дирхамів - від 14 років і старше; 950 дирхамів – для дітей 10 до 13 років (у віці 9 років і молодше обідати в "Оссіано" не дозволяється).

Фото: Популярний ресторан в Дубаї (instagram.com/ossianodubai)

"Золотий пакет": Nobu at Midnight - розкішне комплексне меню включає вісім фірмових страв Нобу Мацухіса, включаючи новорічні суші-роли, сальсу з камчатського краба, тако норіт з ікрою і авокадо, японську яловичину зі смаженою цибулею-пореєм і маслом тозасу, а також моті і шоколадно-кунжутний пиріг.

Золотий пакет Hakkasan Shanghai Nights з вогненно-червоною і золотою тематикою.

Золотий пакет White Restaurant: меню з дев'яти страв, в яке входять варені лобстери, яловичина вагю, лангустин і ікра, риба європейська солея і тортелліні.

Вартість: всі пакети Gold за ціною 1950 дирхамів для гостей старше 14 років; 950 дирхамів - для дітей від 4 до 13 років.

Любителі вечірок можуть завершити вечір феєрверком на березі The Royal Beach, де з 22:00 до 12:00 працює безкоштовний відкритий бар з келихом шампанського опівночі. Після півночі гості з Ossiano або будь-якого Gold Packages можуть вирушити на гала-вечерю для афтепаті з безкоштовними напоями до 3 години ночі.

Фото: Вид на нічний Дубай (instagram.com/auraskypooldubai)

Правила в'їзду в ОАЕ: що врахувати українцям

Українські туристи можуть приїжджати в ОАЕ з негативним ПЛР-тестом, дійсним протягом 72 годин. Вимога не стосується дітей до 12 років.

Всі пасажири, які подорожують в Дубай, повинні надати при реєстрації на рейс в аеропорту відправлення також страховку, що покриває лікування і самоізоляцію у зв'язку з COVID-19.

На сайті українського МЗС йдеться, що для в'їзду в ОАЕ не приймаються:

сертифікати вакцинації в додатку "Дія";

паперові сертифікати з порталу "Дія " (з QR-кодом);

міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Після прибуття в Дубай необхідно буде пройти ще один тест на COVID-19, який проводиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити додаток "COVID-19 DXB" і зареєструватися в ньому для можливого спілкування в подальшому з органами охорони здоров'я ОАЕ.

Фото: Новорічні святкування в Дубаї (GettyImages)

Результат цього тесту надійде у вигляді смс-повідомлення протягом 24 годин. До моменту отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.

Інформацію про порядок і умови поїздок можна отримати на сайтах авіакомпаній: emirates.com і flydubai.com.

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