Подорож в місто-свято. Кращі ідеї для зустрічі Нового року в Дубаї

Гід із цін і локацій для зимової поїздки в східний мегаполіс
Новий рік в Дубаї припаде до душі туристам, які люблять яскраві заходи. Щоб відпочинок видався на славу, варто спланувати розваги, локації і витрати.
Які місця варто відвідати в новорічний період, туристам радить видання money control. Також - які страви залишать на пам'ять "смак ОАЕ".
Що побачити і спробувати в Дубаї, а також – правила для українських туристів – в матеріалі РБК-Україна.
Дубай - місто найяскравіших сучасних пам'яток для туристів. При цьому в подорожі можна повною мірою відчути також і культурну атмосферу країни. Туристам, які приїхали в Дубай на Новий рік, радять поєднати таке проведення часу і локації:
У виданні перераховують їжу, яка є "візитною карткою" країни і яку варто спробувати під час відпустки в ОАЕ. Туристи будуть здивовані новим смаком знайомих з виду страв.
Мандрівники, які прилетіли на новорічні свята, можуть провести останній вечір року в різноманітних локаціях. Список святкових активностей, які пропонують туристам:
Вирушивши у подорож, багатьом туристам хочеться зустріти Новий рік в цікавому ресторані з особливою атмосферою. Де новорічна вечеря залишить незабутні враження?
- Гала-вечеря в готелі Atlantis, The Palm: святкуйте Новий рік з темою "Мулен Руж". Вечір починається о 19:30 з канапе і вітального напою, а потім оркестр з 30 осіб і танцюристи канкан почнуть розважальну програму, яка триває до 3 годин ночі.
Вартість: 3950 дирхамів для гостей від 14 років; 1950 дирхамів - для дітей від 4 до 13 років. Пакет "Золоте кільце": 6 550 дирхамів для гостей від 21 року; 3950 дирхамів - для відвідувачів від 14 до 20 років; 1950 дирхамів - для дітей від 4 років.
- Вечеря з 8 страв в підводному ресторані Ossiano: основні моменти меню включають вафлі з ікрою осетра, лангустин з кольрабі, приготовані на грилі, місцеву австралійську сливу, а також качину грудку з грибами майтаке.
Ціна: 2550 дирхамів - від 14 років і старше; 950 дирхамів – для дітей 10 до 13 років (у віці 9 років і молодше обідати в "Оссіано" не дозволяється).
"Золотий пакет": Nobu at Midnight - розкішне комплексне меню включає вісім фірмових страв Нобу Мацухіса, включаючи новорічні суші-роли, сальсу з камчатського краба, тако норіт з ікрою і авокадо, японську яловичину зі смаженою цибулею-пореєм і маслом тозасу, а також моті і шоколадно-кунжутний пиріг.
Золотий пакет Hakkasan Shanghai Nights з вогненно-червоною і золотою тематикою.
Золотий пакет White Restaurant: меню з дев'яти страв, в яке входять варені лобстери, яловичина вагю, лангустин і ікра, риба європейська солея і тортелліні.
Вартість: всі пакети Gold за ціною 1950 дирхамів для гостей старше 14 років; 950 дирхамів - для дітей від 4 до 13 років.
Любителі вечірок можуть завершити вечір феєрверком на березі The Royal Beach, де з 22:00 до 12:00 працює безкоштовний відкритий бар з келихом шампанського опівночі. Після півночі гості з Ossiano або будь-якого Gold Packages можуть вирушити на гала-вечерю для афтепаті з безкоштовними напоями до 3 години ночі.
Фото: Вид на нічний Дубай (instagram.com/auraskypooldubai)
Українські туристи можуть приїжджати в ОАЕ з негативним ПЛР-тестом, дійсним протягом 72 годин. Вимога не стосується дітей до 12 років.
Всі пасажири, які подорожують в Дубай, повинні надати при реєстрації на рейс в аеропорту відправлення також страховку, що покриває лікування і самоізоляцію у зв'язку з COVID-19.
На сайті українського МЗС йдеться, що для в'їзду в ОАЕ не приймаються:
Після прибуття в Дубай необхідно буде пройти ще один тест на COVID-19, який проводиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити додаток "COVID-19 DXB" і зареєструватися в ньому для можливого спілкування в подальшому з органами охорони здоров'я ОАЕ.
Результат цього тесту надійде у вигляді смс-повідомлення протягом 24 годин. До моменту отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.
Інформацію про порядок і умови поїздок можна отримати на сайтах авіакомпаній: emirates.com і flydubai.com.
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