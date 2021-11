"Острів у небі": скільки коштує поплавати в найвищому в світі басейні з краєвидом на мегаполіс

"Нескінченний" панорамний басейн в Дубаї відкрився для відвідувачів

В ОАЕ відкрили чергову локацію-рекордсмен - найвищий у світі видовий басейн з оглядом 360 градусів на місто Дубай. Унікальний комплекс побудували в Palm Tower, готелі та житловому будинку від забудовника Nakheel, звідки відкривається приголомшливий краєвид на горизонт, повідомляє CNN Travel.

Схоже, що в останні роки Дубай зробив рекорди окремим видом мистецтва – тепер туристи можуть додати в свій список відвідувань ще один подібний об'єкт.

Панорама на місто з висоти 200 метрів відкривається просто захоплива. Вид з басейну "зливається" з горизонтом – здається, що вода "перетікає" в затоку. Завдяки унікальній видовищності локація вже стала популярною у любителів фото, а відвідувачі назвали зону відпочинку "островом у небі".

Як потрапити в незвичайний басейн і які ще унікальні розваги чекають туристів в ОАЕ в грудні – в матеріалі РБК-Україна.

Як поплавати в басейні з кращими краєвидами на Дубай

Туристам, які планують побувати в "пейзажному" басейні, варто шукати готель "St. Regis Dubai", розташований на острові Пальма Джумейра. На 50 поверсі і розташований "Aura Skypool", який включає в себе терасу на 750 кв.м з басейном навколо будівлі.

Фото: Тераса з панорамним басейном (facebook.com/auraskypooldubai)

Водний комплекс включає в себе лаунж-зону з VIP-шезлонгами, а також бар, де подають коктейлі та закуски.

Охочі зануритися в басейн, викладений синьою плиткою, мають можливість замовити ранкову сесію або сеанс в період заходу сонця. Для відвідувачів з більшим запасом часу доступні денні квитки.

Ціни за вхідний квиток стартують від 170 дирхамів (46 доларів) за ранкові відвідування і підвищуються до 163 доларів (600 дирхамів) за повний день відпочинку з доступом до всієї зони комплексу.

"Аура" не схожа на жодну іншу локацію в ОАЕ і світі. Краєвид охоплює частину найбільш знакових пам'яток світу - від штучного острова Пальма Джумейра, який цього року відзначає 20-річчя з початку його будівництва, до Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халіфа і Айн-Дубай. Нова локація продовжить демонструвати найкраще, що є в Дубаї", - описав особливість басейну Антоніо Гонсалес, генеральний директор компанії, що займається видовим басейном.

Фото: Вода в басейні "зливається" з затокою (facebook.com/auraskypooldubai)

До слова, відкриття басейну відбулося через кілька місяців після того, як на 52-му поверсі цієї ж вежі відкрився оглядовий майданчик "The View at The Palm" висотою 240 метрів.

А найвищий у світі оглядовий басейн всередині будівлі знаходиться також в Дубаї - на 77 поверсі (293,9 м) готелю Address Beach в районі Джумейра. Цього року він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Поплавати там можуть тільки відвідувачі від 21 року. Якщо замовити столик в ресторані Zeta Seventy Seven на даху, то можна навпроти розглянути басейн "Аура".

Святкування 50-річчя ОАЕ: чим дивуватимуть туристів

Цього року в ОАЕ відзначають 50-річчя країни, дати святкування якого припадають на початок грудня. У країні ведеться святковий "відлік" до знакової дати – "50 днів до 50" з різними локальними заходами по всій країні. Загальнонаціональне святкування завершиться грандіозним шоу просто неба, яке транслюватиметься в парках в різних куточках країни.

Фото: Вид на нічний Дубай з нового басейну (instagram.com/auraskypooldubai)

"Святкування 50-річчя Національного дня ОАЕ ознаменує золотий ювілей країни завдяки плавучій театральній виставі, що підкреслює глибокий зв'язок між людьми, природою і технологіями", - йдеться про опис торжества на офіційному сайті.

Свято організовують на греблі Хатта в оточенні гір Хаджар.

За задумом організаторів, завдяки безпрецедентному творчому і художньому оповіданню шоу проллє світло на досягнення сьогоднішнього дня і "запропонує унікальний погляд на багатообіцяюче майбутнє, яке чекає кожного, хто називає ОАЕ своїм домом".

Святкування 2 грудня транслюватиметься в прямому ефірі на сайті організаторів. Також на сторінках в соціальних мережах публікують локації, де проведуть прямі трансляції для публіки: наприклад, в Національному парку Шарджа або парку Аль Хор в Умм-аль-Кувейні.

Фото: В ОАЕ готуються до святкування 50-річчя країни (pixabay.com)

Стати частиною торжества просто неба і побачити шоу наживо можна буде протягом 9 днів - з 4 по 12 грудня 2021 року. При цьому потрібно буде пред'явити сертифікат про повну вакцинацію або негативний ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин. Вартість квитків - від 82 доларів.

