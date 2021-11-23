ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Острів у небі": скільки коштує поплавати в найвищому в світі басейні з краєвидом на мегаполіс

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 13:18
"Острів у небі": скільки коштує поплавати в найвищому в світі басейні з краєвидом на мегаполіс Фото: Новий басейн у Дубаї (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

"Нескінченний" панорамний басейн в Дубаї відкрився для відвідувачів

В ОАЕ відкрили чергову локацію-рекордсмен - найвищий у світі видовий басейн з оглядом 360 градусів на місто Дубай. Унікальний комплекс побудували в Palm Tower, готелі та житловому будинку від забудовника Nakheel, звідки відкривається приголомшливий краєвид на горизонт, повідомляє CNN Travel.

Схоже, що в останні роки Дубай зробив рекорди окремим видом мистецтва – тепер туристи можуть додати в свій список відвідувань ще один подібний об'єкт.

Панорама на місто з висоти 200 метрів відкривається просто захоплива. Вид з басейну "зливається" з горизонтом – здається, що вода "перетікає" в затоку. Завдяки унікальній видовищності локація вже стала популярною у любителів фото, а відвідувачі назвали зону відпочинку "островом у небі".

Як потрапити в незвичайний басейн і які ще унікальні розваги чекають туристів в ОАЕ в грудні – в матеріалі РБК-Україна.

Як поплавати в басейні з кращими краєвидами на Дубай

Туристам, які планують побувати в "пейзажному" басейні, варто шукати готель "St. Regis Dubai", розташований на острові Пальма Джумейра. На 50 поверсі і розташований "Aura Skypool", який включає в себе терасу на 750 кв.м з басейном навколо будівлі.

&quot;Острів у небі&quot;: скільки коштує поплавати в найвищому в світі басейні з краєвидом на мегаполісФото: Тераса з панорамним басейном (facebook.com/auraskypooldubai)

Водний комплекс включає в себе лаунж-зону з VIP-шезлонгами, а також бар, де подають коктейлі та закуски.

Охочі зануритися в басейн, викладений синьою плиткою, мають можливість замовити ранкову сесію або сеанс в період заходу сонця. Для відвідувачів з більшим запасом часу доступні денні квитки.

Ціни за вхідний квиток стартують від 170 дирхамів (46 доларів) за ранкові відвідування і підвищуються до 163 доларів (600 дирхамів) за повний день відпочинку з доступом до всієї зони комплексу.

"Аура" не схожа на жодну іншу локацію в ОАЕ і світі. Краєвид охоплює частину найбільш знакових пам'яток світу - від штучного острова Пальма Джумейра, який цього року відзначає 20-річчя з початку його будівництва, до Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халіфа і Айн-Дубай. Нова локація продовжить демонструвати найкраще, що є в Дубаї", - описав особливість басейну Антоніо Гонсалес, генеральний директор компанії, що займається видовим басейном.

&quot;Острів у небі&quot;: скільки коштує поплавати в найвищому в світі басейні з краєвидом на мегаполісФото: Вода в басейні "зливається" з затокою (facebook.com/auraskypooldubai)

До слова, відкриття басейну відбулося через кілька місяців після того, як на 52-му поверсі цієї ж вежі відкрився оглядовий майданчик "The View at The Palm" висотою 240 метрів.

А найвищий у світі оглядовий басейн всередині будівлі знаходиться також в Дубаї - на 77 поверсі (293,9 м) готелю Address Beach в районі Джумейра. Цього року він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Поплавати там можуть тільки відвідувачі від 21 року. Якщо замовити столик в ресторані Zeta Seventy Seven на даху, то можна навпроти розглянути басейн "Аура".

Святкування 50-річчя ОАЕ: чим дивуватимуть туристів

Цього року в ОАЕ відзначають 50-річчя країни, дати святкування якого припадають на початок грудня. У країні ведеться святковий "відлік" до знакової дати – "50 днів до 50" з різними локальними заходами по всій країні. Загальнонаціональне святкування завершиться грандіозним шоу просто неба, яке транслюватиметься в парках в різних куточках країни.

&quot;Острів у небі&quot;: скільки коштує поплавати в найвищому в світі басейні з краєвидом на мегаполіс

Фото: Вид на нічний Дубай з нового басейну (instagram.com/auraskypooldubai)

"Святкування 50-річчя Національного дня ОАЕ ознаменує золотий ювілей країни завдяки плавучій театральній виставі, що підкреслює глибокий зв'язок між людьми, природою і технологіями", - йдеться про опис торжества на офіційному сайті.

Свято організовують на греблі Хатта в оточенні гір Хаджар.

За задумом організаторів, завдяки безпрецедентному творчому і художньому оповіданню шоу проллє світло на досягнення сьогоднішнього дня і "запропонує унікальний погляд на багатообіцяюче майбутнє, яке чекає кожного, хто називає ОАЕ своїм домом".

Святкування 2 грудня транслюватиметься в прямому ефірі на сайті організаторів. Також на сторінках в соціальних мережах публікують локації, де проведуть прямі трансляції для публіки: наприклад, в Національному парку Шарджа або парку Аль Хор в Умм-аль-Кувейні.

&quot;Острів у небі&quot;: скільки коштує поплавати в найвищому в світі басейні з краєвидом на мегаполісФото: В ОАЕ готуються до святкування 50-річчя країни (pixabay.com)

Стати частиною торжества просто неба і побачити шоу наживо можна буде протягом 9 днів - з 4 по 12 грудня 2021 року. При цьому потрібно буде пред'явити сертифікат про повну вакцинацію або негативний ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин. Вартість квитків - від 82 доларів.

Нагадаємо, ми писали, що в Саудівській Аравії на Червоному морі будують масштабні локації для туристів.

Також ми повідомляли, що "невидиме" місто для космічного туризму збираються будувати в Єгипті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Володимир Жерновой
Налаштуватись на "перезавантаження". Як правильно підготуватися до відпустки та отримати від неї максимальну користь
Володимир Жерновой
бізнес-коуч та психолог
Андрій Шабельников
Локдаун та нові обмеження. Що робити, якщо країна закрилася прямо перед запланованою поїздкою
Андрій Шабельников
адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "EVRIKA"
Ирина Савіна
Бургундія, Тоскана та Порту. Де дегустувати вино в Європі: найкращі локації та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Віктор Плохушко
В очікуванні нового сезону. Чому найближчим часом Арабатська Стрілка може залишитися без туристів
Віктор Плохушко
туристичний експерт
Всі точки зору