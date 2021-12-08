Путешествие в город-праздник. Лучшие идеи для встречи Нового года в Дубае

Гид по ценам и локациям для зимней поездки в восточный мегаполис
Новый год в Дубае придется по душе туристам, которые любят яркие мероприятия. Чтобы отдых выдался на славу, стоит спланировать развлечения, локации и расходы.
Какие места стоит посетить в новогодний период, туристам советует издание money control. Также – какие блюда оставят на память "вкус ОАЭ".
Что увидеть и попробовать в Дубае, а также – правила для украинских туристов – в материале РБК-Украина.
Дубай – город самых ярких современных достопримечательностей для туристов. При этом в путешествии можно в полной мере прочувствовать также и культурную атмосферу страны. Туристам, приехавшим в Дубай на новый год, советуют совместить такое времяпрепровождение и локации:
В издании перечисляют еду, которая является "визитной карточкой" страны и которую стоит попробовать во время отпуска в ОАЭ. Туристы будут удивлены новым вкусом знакомых по виду блюд.
Путешественники, прилетевшие на новогодние праздники, могут провести последний вечер года в разнообразных локациях. Список праздничных активностей, которые предлагают туристам:
Отправившись в путешествие, многим туристам хочется встретить новый год в интересном ресторане с особенной атмосферой. Где новогодний ужин оставит незабываемые впечатления?
- Гала-ужин в отеле Atlantis, The Palm: отпразднуйте Новый год с темой "Мулен Руж". Вечер начинается в 19:30 с канапе и приветственного напитка, а затем оркестр из 30 человек и танцоры канкан начнут развлекательную программу, которая длится до 3 часов ночи.
Стоимость: 3950 дирхамов для гостей от 14 лет; 1950 дирхамов - для детей от 4 до 13 лет. Пакет "Золотое кольцо": 6 550 дирхамов для гостей от 21 года; 3950 дирхамов - для посетителей от 14 до 20 лет; 1950 дирхамов - для детей от 4 лет.
- Ужин из 8 блюд в подводном ресторане Ossiano: основные моменты меню включают вафли с икрой осетра, лангустин с кольраби, приготовленные на гриле, местную австралийскую сливу, а также утиную грудку с грибами майтаке.
Цена: 2550 дирхамов - от 14 лет и старше; 950 дирхамов – для детей 10 до 13 лет (в возрасте 9 лет и младше обедать в "Оссиано" не разрешается).
"Золотой пакет": Nobu at Midnight - роскошное комплексное меню включает восемь фирменных блюд Нобу Мацухиса, включая новогодние суши-роллы, сальсу из камчатского краба, тако норит с икрой и авокадо, японскую говядину с жареным луком-пореем и маслом тозасу, а также моти и шоколадно- кунжутный пирог.
Золотой пакет Hakkasan Shanghai Nights с огненно-красной и золотой тематикой.
Золотой пакет White Restaurant: меню из девяти блюд, в которое входят вареные лобстеры, говядина вагю, лангустин и икра, рыба европейская солея и тортеллини.
Стоимость: все пакеты Gold по цене 1950 дирхамов для гостей старше 14 лет; 950 дирхамов - для детей от 4 до 13 лет.
Любители вечеринок могут завершить вечер фейерверком на берегу The Royal Beach, где с 22:00 до 12:00 работает бесплатный открытый бар с бокалом шампанского в полночь. После полуночи гости из Ossiano или любого Gold Packages могут отправиться на гала-ужин для афтепати с бесплатными напитками до 3 часов ночи.
Фото: Вид на ночной Дубай (instagram.com/auraskypooldubai)
Украинские туристы могут приезжать в ОАЭ с негативным ПЦР-тестом, действительным в течении 72 часов. Требование не касается детей до 12 лет.
Все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления также страховку, покрывающую лечение и самоизоляцию в связи с COVID-19.
На сайте украинского МИД говорится, что для въезда в ОАЭ не принимаются:
По прибытии в Дубай необходимо будет пройти еще один тест на COVID-19, который производится непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение "COVID-19 DXB" и зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ.
Результат этого теста поступит в виде смс-сообщения в течение 24 часов. До момента получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте жительства.
Информацию о порядке и условиях поездок можно получить на сайтах авиакомпаний: emirates.com и flydubai.com.
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