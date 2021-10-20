Готель у куполах серед дюн: у популярній країні відкрився глемпінг посеред пустелі

Забронювати палатку з басейном коштує від 600 доларів за ніч

Незвичайний готель у тентах з усіма зручностями всередині почав приймати гостей в пустелі біля міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомило у Twitter Управління з інвестицій та розвитку Шарджі.

Це перший такого роду готель в еміраті - він знаходиться в пустелі Млейха всього в двох десятках кілометрів від основних визначних пам'яток Шарджі.

Який відпочинок і розваги знайдуть туристи в Шарджі – в матеріалі РБК-Україна.

"Люкс"-намети з басейнами і пустеля навколо

Прилітаючи в Шарджу, куди з України є кілька регулярних рейсів, туристи можуть відразу вирушити в еко-готель в пустелі - Mysk Moon Retreat. Він знаходиться за 19 км від міжнародного аеропорту Шарджі і за 33 км від аеропорту Дубая.

Фото: Готель в куполах біля Шарджі (booking.com)

Слово "ретрит" в назві готелю пояснює його призначення – тихий відпочинок наодинці з природою. Тим часом, відпочинок в наметах або тентових куполах зі зручностями всередині називається "глемпінг" і походить від словосполучення "гламурний кемпінг". Тому такий варіант відпочинку передбачає максимальний комфорт і естетику.

У новому готелі побудовані 10 наметів з односпальними і двоспальними ліжками на двох, а також чотири сімейні намети на дві спальні. Гостям пропонують вид на гори і басейн, який облаштований в кожному номері. Також там обладнані ванні кімнати, кондиціонери для обігріву або охолодження всередині приміщення, тераса з шезлонгами і зона для паркування, вуличний камін і зона для барбекю.

У номерах є чайник або кавоварка, холодильник і обідній стіл. Для гостей сервірують континентальний або халяльний сніданки. З розваг можна покататися на велосипедах околицями. Wi-Fi в готелі безкоштовний.

Фото: Номер в гемпінгу зсередини (booking.com)

На сайті Booking можна забронювати номери в глемпінгу - наприклад, на початок листопада доступний двокімнатний чотиримісний номер з приватним басейном і зоною для барбекю. При цьому сніданок і вечеря включені у вартість. Шість ночей в пустелі в чотиримісному тенті обійдуться в 161081 гривню (1022 долари добу). У двомісному куполі - від 598 доларів за ніч.

Які розваги є поблизу: шопінг, парки і пляжі

Для охочих поєднати тихі вечори з активними розвагами вдень довго до основних туристичних "магнітів" їхати не доведеться.

Наприклад, торговий центр "Сахара" з двома сотнями магазинів світових брендів знаходиться за 28 км від готелю, а China Mall в Аджмані – на відстані 7,7 км.

Національний парк Шарджа знаходиться в 20 км – найбільший і зелений "оазис" в еміраті на площі 63 гектари, в якому обладнані зони розваг.

Аквапарк "Дрімленд" знаходиться за 15 км, а Акваріум Шарджа – за 26 км. Пограти в гольф можна в найближчому клубі полювання і гольфу Sharjah – в 17 км. На такій же відстані розташований і Пейнтбол-парк Sharjah.

Фото: Готель із пляжем у Шарджі (booking.com)

Крім того, в Шарджі можна насолодитися і пляжним відпочинком. У місті є як громадські пляжі, на яких дотримується строгий дрес-код, так приватні пляжі готелів, де вільно загоряють топлес. У більшість з них до моря можна пройти за окрему плату.

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