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Не пустили в Хургаду. Українці застрягли в аеропорту Єгипту: деталі

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П'ятниця 18 лютого 2022 16:55
Не пустили в Хургаду. Українці застрягли в аеропорту Єгипту: деталі Фото: Аеропорт Хургади (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Літак із мандрівниками з Кенії затримали з технічної причини

Зміни в пасажирських авіаперевезеннях українських авіакомпаній торкнулися і чартерних рейсів.

Пасажири літака Bees Airline, що поверталися з Кенії, застрягли в аеропорту Хургади, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Turprofi.com.ua.

"Приземлилися в Хургаді, в місто без щеплення не випускають"

Туристи, які відпочивали в Кенії, поверталися додому чартерним рейсом авіакомпанії Bees Airline. Через те, що перевізник вивіз з України всі свої літаки на вимогу лізингодавця, пасажирів доставляють на орендованих бортах партнерських компаній.

"Замість літака Bees Airline нас перевозила Jonika, але довезти до Києва не змогла. Ми приземлилися в Хургаді, коли летіли з Момбаси до Києва (149 пасажирів)", - повідомила вранці 18 лютого одна з пасажирок редакції Turprofi.com.ua.

Не пустили в Хургаду. Українці застрягли в аеропорту Єгипту: деталі

Фото: Туристів протримали в приміщенні аеропорту (колаж РБК-Україна)

За словами туристки, всіх пасажирів літака 12 годин протримали в невеликому закритому приміщенні.

"У місто нікого не пускають, кажуть, що потрібне щеплення від жовтої лихоманки. Сидимо в аеропорту, в транзитному залі. Через 7 годин всім дали по пляшці води і бутерброду", - повідомила вона.

Туристка, яка вимушено перебуває в Хургаді поскаржилася, що їм довго ніхто нічого не повідомляв:

"Довелося дві години сидіти без кондиціонера в задушливому літаку".

"Літак затримали на техроботи, поки доставлять деталь"

Літак, на якому туристи летіли з Кенії, затримали в Хургаді через необхідність замінити деталь.

"Після огляду в Хургаді літак дійсно був зупинений на техроботи. Туди вже повинна бути доставлена необхідна деталь. За планом потрібна година на її установку. І після приймання робіт почнуть посадку на борт. Думаю, це відбудеться близько 11:20", - пояснив комерційний директор Bees Airline Олександр Джиджора.

Не пустили в Хургаду. Українці застрягли в аеропорту Єгипту: деталіФото: Українських туристів не пустили погуляти по Хургаді (pixabay.com)

У туроператора, який організував тур до Кенії, повідомили, що роблять все можливе, щоб підтримати своїх туристів. За словами керівника кенійського напрямку"TPG" Олександри Ліщук, компанія намагалася розмістити туристів в готелі - організувала трансфер з аеропорту і домовилася з готелем. Але через суворі медичні протоколи в проханні випустити українців з аеропорту місцева влада відмовила навіть українському консулу.

"На жаль, МОЗ Єгипту не дозволив вивести людей із стерильної зони, оскільки у туристів немає сертифікатів про вакцинацію від жовтої лихоманки. Людям надали дворазове харчування і перевели в транзитний зал очікування", - зазначила вона.

У туроператора повідомили, що роблять все можливе для оперативного вирішення проблеми і повернення наших туристів додому.

Рейси Bees Airline виконуються за графіком

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Bees Airline 15-16 лютого була змушена вивезти за кордон з України всі свої чотири літаки Boeing 737-800. У повідомленні авіакомпаній зазначалося, що такі були вимоги лізингодавців у зв'язку з військовими ризиками.

Тоді жв авіакомпанії запевнили, що рейси не скасовуються і виконуються згідно з запланованим графіком.

Комерційний директор авіакомпанії Олександр Джиджора розповів виданню Avianews.com, що про виконання рейсів вдалося домовитися з іншими українськими авіакомпаніями - МАУ і Windrose, на крилах яких вже здійснюються заплановані рейси.

Не пустили в Хургаду. Українці застрягли в аеропорту Єгипту: деталі

Фото: Авіакомпанія Bees Airline орендувала для своїх рейсів борти інших компаній (РБК-Україна)

Також до Одеси прибув пасажирський літак Ан-148 української авіакомпанії Air Ocean для виконання рейсів Bees Airline.

Компанія Jonika, на борту якої летіли туристи з кенійського туру, була зареєстрована в Україні в 2016 році.

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