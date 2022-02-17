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Місця закінчуються. Скільки коштують тури в Єгипет після рекордного стрибка попиту в лютому

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Четвер 17 лютого 2022 07:00
Місця закінчуються. Скільки коштують тури в Єгипет після рекордного стрибка попиту в лютому Фото: Відпочинок у Єгипті (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Багато туристів розкупили тури через паніку в країні

Попит на тТури в Єгипет серед українців в середині лютого продовжує зростати, а ціни можуть і знизитися в залежності від міжнародної ситуації.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, на які дати ще можна знайти місця в літаках на єгипетські курорти і наскільки подорожчали путівки. Про це виданню пояснили експерти туристичного ринку.

"Місця в Єгипет з 19 лютого". На які дати подорожчали тури

Напередодні 14 лютого, Дня закоханих, попит на тури в Єгипет виріс на 20%, хоча до цього туроператори скоротили кількість рейсів в цю країну майже в два рази, розповів у коментарі РБК-Україна директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

За його словами, ще до наростання панічних настроїв через можливе вторгнення Росії було продано 95% турів на дати 14-16 лютого. За вихідні 12-13 лютого розібрали і путівки, що залишилися.

Представники інших туристичних компаній також відзначали: на дати до 16 січня доступних місць на курорти вже не було.

Місця закінчуються. Скільки коштують тури в Єгипет після рекордного стрибка попиту в лютомуФото: Попит на Тури в Єгипет зріс через паніку (booking.com)

При цьому попит на тури позначився і на підвищенні ціни.

"Тури в Єгипет подорожчали за тиждень на 200-400 доларів на 7 ночей на двох дорослих - залежно від туроператора і готелю. Але попит впав, починаючи з неділі, тому я очікую корекції цін", - розповідає про поточні ціни директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

Ціни по Єгипту дійсно виросли, підтверджує виданню і директор "IT-tour" Віталій Ходєєв.

"Кількість бронювань в ці дні знизилася, проте вже сьогодні спостерігається тенденція до відновлення попиту: місця є починаючи з 19-20 лютого. Але їх залишилося вже не так багато. Оскільки місця не "горять", то й істотного зниження цін не очікується", - зазначає він в коментарі РБК-Україна.

"Якщо місця закінчуються, то далі туроператори піднімають ціни"

Ціни на тури в Єгипет в цілому на другу половину лютого і березень завжди вищі, ніж ціни на відпочинок в цій країні в жовтні і листопаді, звертає увагу Віталій Ходєєв.

"Попит на свята, день закоханих і 8 березня завжди вищий. Ціни на ці дати теж високі. Але місця закінчилися на 16,17,18 лютого через очікування війни, багато хто вилетів", - зазначає експерт.

Місця закінчуються. Скільки коштують тури в Єгипет після рекордного стрибка попиту в лютомуФото: Ціни на відпочинок у другій половині лютого вищі, ніж у жовтні-листопаді (booking.com)

Віталій Ходєєв пояснює: якщо місця закінчуються на найближчі дати, оператори завжди піднімають ціни на наступні дати.

"Якщо наступного тижня продажі будуть низькими, ціни знизять. У туроператорів - чіткий зв'язок", - не береться прогнозувати найближчі ціни він.

Павло Головненко підтверджує: на наступні вихідні залишилося мало турів до Єгипту, а ось на початок березня пропозицій багато.

"Ціни поки високі, але я очікую падіння. Хоча все так непередбачувано, з цією міжнародною ситуацією", - говорить він про підвищення цін на путівки.

Зазвичай в лютому попит на відпочинок в Єгипті низький, відзначає керівник компанії "Пілігрим".

"Попит нетиповий. Це паніка з приводу можливої війни, однозначно. Хто міг, прагнули до 16-го виїхати. Наприклад, квитки на Дубай на 15-е коштували по 20000 гривень і дорожче - це туроператори продавали свої викуплені блоки на рейсах авіакомпаній. У самих авіакомпаній всі квитки ще раніше розкупили", - наводить він приклад підвищеного попиту на вихідних.

Місця закінчуються. Скільки коштують тури в Єгипет після рекордного стрибка попиту в лютому

Фото: На початок березня в Єгипет є багато пропозицій (booking.com)

Яка погода в Єгипті в лютому

До слова, в лютому в Єгипті вечорами ще прохолодно – якщо вдень повітря прогрівається до 25 градусів тепла, то після заходу сонця повітря охолоджується до +15.

При цьому вода в морі біля узбережжя Шарм-ель-Шейха і Хургади, за даними windy.com, - близько 22 градусів тепла.

Скільки коштує відпочинок в Єгипті у другій половині лютого

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох в Єгипті з харчуванням "все включено", авіаперельотом і страховкою на дати з 19 лютого і вибрали найнижчі ціни.

  • У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" найдоступніші за ціною тури в 3* готелі в Хургаді – від 18 тисяч гривень з вильотом 23 лютого, від 18,8 тисяч гривень в Хургаді на ту ж дату, в 5* можна знайти тури від 24 тисяч гривень в Шарм-ель-Шейх з вильотом 25 лютого;
  • У компанії Farvater найдоступніший за ціною варіант відпочинку - в 3* готелі в Шарм-ель-Шейху з вильотом 20 лютого – від 16,9 тисяч гривень, в 4 * на цьому ж курорті – від 18,9 тисяч гривень з вильотом 19 лютого, в 5 * - від 21,8 тисяч гривень з вильотом 20 лютого;
  • У misto.travel є більш доступні тури з 25 лютого – за ціною від 19 тисяч гривень в 3* готелі, в 4* - від 20,5 тисяч гривень, в 5* - від 24 тисяч гривень в Шарм-ель-Шейху. З вильотом 20 лютого путівка в 3* готель обійдеться від 22,3 тисяч гривень, в 4* - від 24,2 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туніс відкривається для туристів з простими правилами в'їзду.

Також експерт розвіяв міфи навколо відпочинку у форматі "все включено".

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