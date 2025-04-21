Не просто туристические локации. Топ-10 мест в Украине, где исполняются все желания

Есть места, где энергия настолько мощная, что даже скептики невольно загадывают желания. В Украине есть десятки таких сакральных локаций. Мы собрали десять самых сильных - проверенных временем, легендами и верой людей. Если вам действительно есть что загадать - поезжайте именно туда.

Какие места в Украине могут исполнить все ваши желания и какие стоит посетить во время путешествия, рассказывает РБК-Украина.

Счастье, любовь, успех, путешествия, даже семейная гармония - это не просто желание, это часть нашей надежды на лучшее. И хотя прагматичный ум может скептически хмыкать, душа продолжает искать места, где мечты материализуются.

В Украине таких локаций хватает - таинственных, красивых и наполненных легендами. Если вам не хватает волшебства для осуществления задуманного - бери на заметку эти десять мест:

Грот Калипсо, Умань

В самом сердце Софиевского парка спрятан грот с вдохновляющей надписью: "Кто несчастлив, пусть станет счастливым...". Здесь советуют коснуться надписи, трижды обойти камень в центре - и мысленно сформулировать желаемое.

Где: Софиевский парк, Умань Грот Калипсо (Источник: Википедия)

Тоннель любви, Клевань

Естественная арка из деревьев, окутавшая старую железную дорогу, давно стала символом влюбленных. Здесь вешают ленты - по одной на каждое пожелание. И говорят, что природа здесь прислушивается.

Где: Клевань, Ровенская область Тоннель любви (Источник: Википедия)

Дерево желаний, Киев

Металлическая скульптура в Крещатом парке, украшенная символами счастья и молодости. Яблочко - для вечной юности, курочка - для богатства. Инструкция прямо на дереве.

Где: Крещатый парк, Киев

Дерево желаний (Источник: IGotoWorld)

Скала плодородия, Буша

В поселении с мощной языческой энергетикой сохранилась скала со старинным рисунком. Считается, что прикосновение к ней помогает женщинам осуществить мечту о материнстве.

Где: Буша, Винницкая область Скала плодородия (Источник: Мандрия)

Памятник Захер-Мазоху, Львов

Место для самых сокровенных пожеланий. Чтобы они осуществились - нужно обнять писателя сзади и заглянуть в карман... Рукой.

Где: ул. Сербская, Львов

Памятник Захер-Мазоху (Источник: Википедия)

Балкон желаний, Днепр

Говорят, именно здесь Пушкин впервые увидел свою музу Марию Раевскую и загадал желание на взаимность. И оно сбылось. Станьте под балконом - и сформулируйте собственную мечту.

Где: ул. Воскресенская, Днепр Балкон желаний (Источник: Мандрия)

50-я параллель, Харьков

Памятный знак для путешественников. Чтобы отправиться в путешествие мечты - станьте на люк, закройте глаза и представьте себя в стране мечты.

Где: проспект Науки, Харьков 50-я параллель (Источник: Мандрия)

"Девушка с мобилкой", Полтава

Полтавчане убеждены: если принять позу этой скульптуры и мысленно произнести желание, связанное с важным звонком, - он обязательно прозвучит.

Где: возле театра им. Гоголя, Полтава "Девушка с мобилкой" (Источник: Википедия)

Волшебная сумка, Сумы

Монументальная сумка возле колодца - место для самых заветных желаний. Бросьте монетку, погладьте сумку - и ждите чуда.

Где: м. Сумы, центр города

Волшебная сумка (Источник: Википедия)

Галушки власти, Полтава

Если хотите быть главным в отношениях - это место для вас. Посадите партнера на гигантскую клецку, а сами держитесь за ложку - и проверяйте эффект.

Где: памятник Галушке, Полтава

Памятный знак полтавской галушке (Источник: Википедия)

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Для написания материала были использованы следующие источники: Википедия, Мандрия, Туристические локации Украины, IGotoWorld.