Не просто туристичні локації. Топ-10 місць в Україні, де здійснюються всі бажання

Є місця, де енергія настільки потужна, що навіть скептики мимоволі загадують бажання. Україна має десятки таких сакральних локацій. Ми зібрали десять найсильніших – перевірених часом, легендами та вірою людей. Якщо вам справді є що загадати - поїдьте саме туди.

Які місця в Україні можуть виконати всі ваші бажання і які варто відвідати під час подорожі, розповідає РБК-Україна.

Щастя, кохання, успіх, подорожі, навіть родинна гармонія - це не просто бажання, це частина нашої надії на краще. І хоча прагматичний розум може скептично хмикати, душа продовжує шукати місця, де мрії матеріалізуються.

В Україні таких локацій вистачає - таємничих, красивих і наповнених легендами. Якщо вам не вистачає чарів для здійснення задуманого - бери на замітку ці десять місць:

Грот Каліпсо, Умань

У самому серці Софіївського парку захований грот із написом, який надихає: "Хто нещасливий, нехай стане щасливим...". Тут радять торкнутися напису, тричі обійти камінь у центрі - і подумки сформулювати бажане.

Де: Софіївський парк, Умань Грот Каліпсо (Джерело: Вікіпедія)

Тунель кохання, Клевань

Природна арка з дерев, що оповила стару залізницю, давно стала символом закоханих. Тут вішають стрічки - по одній на кожне побажання. І кажуть, що природа тут прислухається.

Де: Клевань, Рівненська область Тунель кохання (Джерело: Вікіпедія)

Дерево бажань, Київ

Металева скульптура в Хрещатому парку, прикрашена символами щастя та молодості. Яблучко - для вічної юності, курочка - для багатства. Інструкція прямо на дереві.

Де: Хрещатий парк, Київ

Дерево бажань (Джерело: IGotoWorld)

Скеля родючості, Буша

У поселенні з потужною язичницькою енергетикою збереглась скеля зі старовинним малюнком. Вважається, що дотик до неї допомагає жінкам здійснити мрію про материнство.

Де: Буша, Вінницька область Скеля родючості (Джерело: Мандрія)

Пам'ятник Захер-Мазоху, Львів

Місце для найпотаємніших побажань. Щоб вони здійснились - потрібно обійняти письменника ззаду й зазирнути до кишені... Рукою.

Де: вул. Сербська, Львів

Пам'ятник Захер-Мазоху (Джерело: Вікіпедія)

Балкон бажань, Дніпро

Кажуть, саме тут Пушкін вперше побачив свою музу Марію Раєвську й загадав бажання на взаємність. І воно збулося. Станьте під балконом - і сформулюйте власну мрію.

Де: вул. Воскресенська, Дніпро Балкон бажань (Джерело: Мандрія)

50-та паралель, Харків

Пам’ятний знак для мандрівників. Щоб вирушити в подорож мрії - станьте на люк, заплющте очі та уявіть себе в омріяній країні.

Де: проспект Науки, Харків 50-та паралель (Джерело: Мандрія)

"Дівчина з мобілкою", Полтава

Полтавці переконані: якщо прийняти позу цієї скульптури й подумки промовити бажання, пов’язане з важливим дзвінком, - він обов’язково пролунає.

Де: біля театру ім. Гоголя, Полтава "Дівчина з мобілкою" (Джерело: Вікіпедія)

Чарівна сумка, Суми

Монументальна сумка біля колодязя - місце для найзаповітніших бажань. Киньте монетку, погладьте сумку - і чекайте дива.

Де: м. Суми, центр міста

Чарівна сумка (Джерело: Вікіпедія)

Галушки влади, Полтава

Якщо хочете бути головним у стосунках - це місце для вас. Посадіть партнера на гігантську галушку, а самі тримайтеся за ложку - і перевіряйте ефект.

Де: пам’ятник Галушці, Полтава

Пам'ятний знак полтавській галушці (Джерело: Вікіпедія)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Мандрія, Туристичні локації України, IGotoWorld.