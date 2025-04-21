Не просто туристичні локації. Топ-10 місць в Україні, де здійснюються всі бажання

Є місця, де енергія настільки потужна, що навіть скептики мимоволі загадують бажання. Україна має десятки таких сакральних локацій. Ми зібрали десять найсильніших – перевірених часом, легендами та вірою людей. Якщо вам справді є що загадати - поїдьте саме туди.
Які місця в Україні можуть виконати всі ваші бажання і які варто відвідати під час подорожі, розповідає РБК-Україна.
Щастя, кохання, успіх, подорожі, навіть родинна гармонія - це не просто бажання, це частина нашої надії на краще. І хоча прагматичний розум може скептично хмикати, душа продовжує шукати місця, де мрії матеріалізуються.
В Україні таких локацій вистачає - таємничих, красивих і наповнених легендами. Якщо вам не вистачає чарів для здійснення задуманого - бери на замітку ці десять місць:
У самому серці Софіївського парку захований грот із написом, який надихає: "Хто нещасливий, нехай стане щасливим...". Тут радять торкнутися напису, тричі обійти камінь у центрі - і подумки сформулювати бажане.
Де: Софіївський парк, Умань
Природна арка з дерев, що оповила стару залізницю, давно стала символом закоханих. Тут вішають стрічки - по одній на кожне побажання. І кажуть, що природа тут прислухається.
Де: Клевань, Рівненська область
Металева скульптура в Хрещатому парку, прикрашена символами щастя та молодості. Яблучко - для вічної юності, курочка - для багатства. Інструкція прямо на дереві.
Де: Хрещатий парк, Київ
У поселенні з потужною язичницькою енергетикою збереглась скеля зі старовинним малюнком. Вважається, що дотик до неї допомагає жінкам здійснити мрію про материнство.
Де: Буша, Вінницька область
Місце для найпотаємніших побажань. Щоб вони здійснились - потрібно обійняти письменника ззаду й зазирнути до кишені... Рукою.
Де: вул. Сербська, Львів
Пам'ятник Захер-Мазоху (Джерело: Вікіпедія)
Кажуть, саме тут Пушкін вперше побачив свою музу Марію Раєвську й загадав бажання на взаємність. І воно збулося. Станьте під балконом - і сформулюйте власну мрію.
Де: вул. Воскресенська, Дніпро
Пам’ятний знак для мандрівників. Щоб вирушити в подорож мрії - станьте на люк, заплющте очі та уявіть себе в омріяній країні.
Де: проспект Науки, Харків
Полтавці переконані: якщо прийняти позу цієї скульптури й подумки промовити бажання, пов’язане з важливим дзвінком, - він обов’язково пролунає.
Де: біля театру ім. Гоголя, Полтава
Монументальна сумка біля колодязя - місце для найзаповітніших бажань. Киньте монетку, погладьте сумку - і чекайте дива.
Де: м. Суми, центр міста
Чарівна сумка (Джерело: Вікіпедія)
Якщо хочете бути головним у стосунках - це місце для вас. Посадіть партнера на гігантську галушку, а самі тримайтеся за ложку - і перевіряйте ефект.
Де: пам’ятник Галушці, Полтава
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Мандрія, Туристичні локації України, IGotoWorld.