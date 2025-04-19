Язловецкий замок "Золото или смерть": тайна, которую вам не расскажут на обычной экскурсии

В сердце Тернопольской области, среди живописных руин Язловецкого замка, ходит легенда о спрятанном золотом сундуке, который якобы приносит смерть каждому, кто пытается его найти. История, покрытая пылью веков, до сих пор держит в напряжении искателей приключений и щекочет воображение местных жителей.

Какие тайны скрывает Язловецкий замок, рассказывает РБК-Украина.

Среди зеленых холмов Тернопольской области, в самом сердце старинного Подолья, раскинулось село Язловец - одно из древнейших поселений края. Архивные упоминания ведут его историю еще с XIII-XIV веков, когда регион переживал непростые времена татарских набегов и политической нестабильности.

Первые задокументированные упоминания о Язловецком замке датируются 1436 годом. Тогда он уже был резиденцией благородного рода Бучацких, однако некоторые исследователи считают, что первые укрепления здесь могли появиться еще раньше - в виде деревянного городища.

Холм, окруженный рекой и крутыми обрывами, был идеальным местом для оборонительного сооружения, призванного защищать жителей и контролировать важные торговые пути. Вид на замок с высоты птичьего полета (фото: Википедия)

Крепость сквозь века

С момента своего основания замок неоднократно менял облик. В XV веке Теодорик Бучацкий-Язловецкий значительно укрепил оборонительные стены и построил жилые помещения в готическом стиле. Крепость приобрела пятиугольную форму, с канавой на востоке и башней на западе.

Золотой век Язловец пережил в XVI веке, когда Юрий Язловецкий, гетман коронный, превратил ее в одну из самых красивых и крепких крепостей Речи Посполитой. Под его руководством замок получил ренессансное лицо: появилась пятиярусная башня, новые ворота, подъемный мост и изящные порталы, украшенные гербом рода.

Позже, в XVII веке, при Станиславе Конецпольском, построили так называемый нижний замок с бастионами и казематами. А XVIII век принес новую трансформацию - замок частично превратили во дворец в стиле барокко. Язловецкий дворец, вид с замковой башни (фото: Википедия)

Архитектурная мозаика

Язловецкий замок - уникальный пример сочетания готики, ренессанса и барокко. Первоначальные грубые стены из песчаника, стрельчатые арки и массивные башни уступили изящным ренессансным деталям, а впоследствии - барочным фасадам. Самым впечатляющим оставался донжон с толстыми стенами, расположенный на юго-западе - идеальный для обороны.

Естественная фортификация была усилена искусственными: ров, мосты, курдонер для парадных церемоний. Именно сочетание естественной недоступности и инженерного искусства сделало замок практически неприступным. План замка Язловца (фото: Википедия)

Владельцы и испытания войнами

За свою историю замок сменил не одного хозяина. Бучацкие, Язловецкие, Сенявские, Конецпольские, Потоцкие, Любомирские - каждый род оставлял что-то свое.

Во время Освободительной войны XVII века замок выдержал не одну осаду, а в 1672 году не устоял перед мощным турецким нашествием. После этого постепенно потерял военное значение, хотя еще служил тюрьмой, в частности для турецких и молдавских пленных.

Один из современников - француз Далейрак - писал, что замок вмещал до трех тысяч войска и имел все признаки сильной крепости. Язловецкий замок (фото: Википедия)

Упадок и настоящее время

После присоединения к Австрийской империи замок начал приходить в упадок. В XIX веке барон Блаживский передал часть здания для монастыря, основанного Марцелиной Даровской. Это спасло дворец от полного разрушения.

В XX веке здание подверглось новым ударам - войны, советская национализация, превращение в санаторий. Сегодня комплекс входит в состав Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

Дворец частично восстановлен, в нем действует монастырь конгрегации сестер непорочниц, а вот верхний замок требует неотложной реставрации. Руины замка в Язловце (фото: Википедия)

Тайны и легенды

Язловецкий замок овеян легендами. Одна из них ведет к золотому сундуку, который якобы нашел охотник Ясь Ловец - именно он, по поверью, стал основателем поселения.

Говорят, что клад скрыт в подземельях, а ключ к его расположению - в надписи на фонтане. Однако кладоискатели наталкиваются на одно препятствие: дух последнего из рода Язловецких, Геронима, не позволяет никому найти золото.

Другая история рассказывает о турецком воине, погибшем в замковой тюрьме после того, как отказался от помилования. Его тень якобы до сих пор блуждает по темным казематам.

А еще говорят о проклятии Бучацких, которые в поисках силы заключили соглашение с нечистой силой, - крепость действительно долго оставалась неприступной, и ценой этого стала трагедия для целого рода. Язловецкий замок (Источник: Википедия)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Замки Тернопольщины, Украина Инкогнита, Еспресо.Захід.