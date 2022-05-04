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Залучать нові ринки. Єгипет стрімко втрачає туристів через війну в Україні

Фото: Піраміди Гізи з висоти (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У курортній країні вважають, що потрібно залучити більше гостей з Латинської Америки та Африки

Єгипет придивляється до ринків Латинської Америки та Азії, оскільки через війну в Україні країна стрімко втрачає туристів з РФ.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра туризму Єгипту Гади Шалабі виданню Bloomberg.

Вона повідомила, що Єгипет розглядає можливість залучення більшої кількості туристів з Латинської Америки та Азії, оскільки "прагне обмежити вплив військових обмежень на прибуття туристів з Росії та України".

Економіка Єгипту значно залежить від туризму: від 30 до 40 відсотків усього туристичного потоку складають гості з Росії та України, уточнила вона.

Країна також планує просувати свої головні курорти для нових іноземних туристів. Шалабі вважає, що нові міжнародні рейси на курорт Шарм-ель-Шейх на Червоному морі з країн Перської затоки можуть дати імпульс сфері.

У другій половині 2021 року доходи Єгипту від туризму склали 5,8 млрд доларів у порівнянні з 1,8 млрд доларів за той самий період роком раніше, повідомляє Bloomberg.

Заступник міністра відмовилася дати прогнози щодо доходів цього року. Але сказала, що очікування від єгипетського туризму у 2022 році не вищі, ніж у минулому.

"Оскільки туризм є одним з ключових джерел іноземної валюти для Єгипту, будь-яке обмеження руху туристів з вихідних ринків погіршить ситуацію в економіці, з яким країна стикається в цей час", — пояснюють у виданні.

Нагадаємо, Єгипет також прагне залучити фінських і естонських туристів на заміну клієнтам з РФ.

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