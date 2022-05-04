Привлекут новые рынки. Египет стремительно теряет туристов из-за войны в Украине

Египет присматривается к рынкам Латинской Америки и Азии, поскольку из-за войны в Украине страна стремительно теряет туристов из РФ.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра туризма Египта Гады Шалаби изданию Bloomberg.

Она сообщила, что Египет рассматривает возможность привлечения большего количества туристов из Латинской Америки и Азии, поскольку "стремится ограничить влияние военных ограничений на прибытие туристов из России и Украины".

Экономика Египта значительно зависит от туризма: от 30 до 40 процентов всего туристического потока составляют гости из России и Украины, уточнила она.

Страна также планирует продвигать свои главные курорты для новых иностранных туристов. Шалаби считает, что новые международные рейсы на курорт Шарм-эль-Шейх на Красном море из стран Персидского залива могут дать импульс сфере.

Во второй половине 2021 года доходы Египта от туризма составили 5,8 млрд долларов по сравнению с 1,8 млрд долларов за тот же период годом ранее, сообщает Bloomberg.

Заместитель министра отказалась дать прогнозы по доходам в этом году. Но сказала, что ожидания от египетского туризма в 2022 году не выше, чем в прошлом.

"Поскольку туризм является одним из ключевых источников иностранной валюты для Египта, любое ограничение движения туристов с исходных рынков усугубит ситуацию в экономике, с которым страна сталкивается в настоящее время", — поясняют в издании.

Напомним, Египет также стремится привлечь финских и эстонских туристов на замену клиентам из РФ.