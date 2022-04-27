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Втрати доходів через війну. Єгипет шукає заміну туристам з Росії

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Середа 27 квітня 2022 12:01
Втрати доходів через війну. Єгипет шукає заміну туристам з Росії Фото: Каїр, Єгипет (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У країні хочуть залучити більше гостей з Фінляндії та Естонії

Єгипет прагне залучити фінських і естонських туристів на заміну туристам з РФ. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Arab News.

Заступник міністра туризму Єгипту Гада Шалабі обговорила з представниками Фінляндії та Естонії можливість збільшення припливу туристів з цих країн.

У новині зазначається, що туристичний сектор Єгипту значно постраждав від війни Росії в Україні. До вторгнення Росії в Україну 24 лютого туристи з РФ а також з нашої країни разом становили близько 40 відсотків усього ринку пляжного туризму в Єгипті.

"Це спонукало арабську державу шукати нові ринки, особливо з Європи та Азії", — йдеться в публікації.

Шалабі нагадала про заходи, вжиті Єгиптом для відновлення припливу туристів, такі як спрощення в'їзду шляхом надання громадянам 78 країн можливості отримувати екстрену туристичну візу після прибуття або в електронному вигляді.

Вона підкреслила, що єгипетські готелі повторно проходять сертифікацію відповідно до нових критеріїв, щоб забезпечити відповідність їх класифікації послуг, які ними надаються.

За туристами з Росії літатиме флагманський перевізник Єгипту

Зазначимо, Єгипет все ж таки прагне прийняти в цьому році туристів з Росії, попри війну в Україні.

Втрати доходів через війну. Єгипет шукає заміну туристам з Росії

Фото: Туристи з РФ приносять Єгипту значну частину доходів (unsplash.com)

Хоча країна на початку березня офіційно і засудила вторгнення окупанта в Україну, але розраховує на приїзди росіян. Нещодавно в Ростуризмі вже обговорили з посольством Єгипту в РФ запуск туристичного сезону, можливості авіасполучення та оплати послуг банківськими картками "Мир".

Флагманський перевізник Єгипту Egypt Air навіть на тлі нищівних санкцій ЄС і США проти РФ відновлює рейси з Москви до Єгипту. Перші групи російських туристів вже почали прибувати в Хургаду на початку квітня.

Представники українських туркомпаній стурбовані тим, що країна і далі прийматиме росіян, як до війни. Вони прогнозують, що між нашими туристами й представниками країни-окупанта неминучі конфлікти.

Також попри війну в Україні Туніс відправить літаки за російськими туристами.

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