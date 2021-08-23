"Фантастичний сезон". У Хорватії - нові рекорди по приїздах туристів: як проходить відпочинок

У Хорватії насолоджуються фантастичним туристичним сезоном, повідомляють місцеві видання. Про це свідчить нова статистика, опублікована управлінням туризму Хорватії. Дані показують, що цей літній сезон був кращим, ніж очікували в країні раніше. У липні 2021 року було зафіксовано 3,7 мільйона прибуттів гостей та 25 мільйонів ночівель в готелях країни, повідомляє видання CroatiaWeek.

Уточнюється, що прибуттів стало більше на 47%, а нічлігів – на 33%, ніж за аналогічний період минулого року. У липні 2021-го було реалізовано 80% прибуттів і 81% ночівель в порівнянні з результатами "доковідного" 2019 року.

Найпопулярніші локації Хорватії у цьому сезоні

Звідки їдуть в країну на відпочинок найчастіше? Як виявилося, Україна в лідери за відвідинами Хорватії (на відміну від поїздок до Туреччини) не входить.

У Хорватію, судячи з кількості розміщень (нічлігів), найбільше їдуть гості з Німеччини (4,4 млн), Словенія (3,7 млн), Польща (2,4 млн), Чеська Республіка (2 млн) і Австрія (1,9 млн).

Найпопулярнішими локаціями Хорватії виявилися:

Істрія;

Спліт-Далмація;

Горскі-Котар;

Задар;

Шибеник;

Дубровник-Неретва.

Фото: Показники з туризму в Хорватії майже досягли обсягу 2019 року (unsplash.com/hrvoje_photography)

"Найбезпечніший напрямок Середземного моря"

Результати 2021 року є показником того, що країна підготувалася до сезону всупереч пандемії та завдяки співпраці всіх сторін – готельєрів, держави, закладів харчування. Врешті Хорватія "виявилася безпечним і успішним туристичним напрямком", зазначає міністр туризму і спорту країни Ніколіна Брнжака.

"Тенденції дуже хороші, навіть відмінні. Так, в останній тиждень липня ми досягли результатів в 90% в порівнянні навіть з рекордними показниками 2019 року. Також в липні цього року ми досягли ще кращих результатів по деяких ринках, таких як Польща і Чеська Республіка. Це дає нам право на оптимізм. Але треба бути обережними та відповідальними, дотримуватися епідеміологічних заходів. Таким чином, ми підтримуємо статус найбезпечнішого напрямку Середземного моря", - вважає міністр.

У серпні в Хорватії також багато туристів, однак подальші результати будуть в основному залежати від епідеміологічної ситуації в країні, відзначають експерти ринку.

"Тому ми закликаємо всіх продовжувати й далі відповідально ставитися до всіх факторів безпеки під час пандемії. Це забезпечить продовження сезону в майбутні тижні", - говорить директор хорватської національної туристичної ради Крістан Станичич.

Фото: Природні пам'ятки Хорватії (unsplash.com/ilse-hVuQdryLvs)

Правила в'їзду до Хорватії з України

Станом на сьогодні українці можуть їхати в Хорватію, а тури в країну активно розпродаються в кінці літа. Згідно з офіційними даними, мандрівники з України можуть здійснити поїздку в Республіку Хорватія "без необхідності доводити або обґрунтовувати причини поїздки", якщо ті дотримуються однієї з умов в'їзду.

При перетині кордону потрібно пред'явити один з наступних документів (на вибір):

- довідку, що підтверджує негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин з моменту тестування до моменту в'їзду;

- тест на антиген до SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до перетину хорватського кордону;

- сертифікат про щеплення від COVID. У ньому має бути зазначено, що турист вакцинований двома дозами вакцини, що використовуються в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію і не є старіше 270 днів.

У разі якщо вакцина передбачає введення тільки однієї дози (Janssen / Johnson & Johnson), то вакцинація має бути проведена не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію;

Фото: Пейзажі країни (unsplash.com/oliver-sjostrom)

- медичну довідку про те, що турист одужав від COVID-19 і отримав одну дозу вакцини протягом шести місяців від зараження вірусом. За умови, що мандрівник був щеплений в межах 210 днів до моменту перетину кордону;

- позитивний результат ПЛР-тесту, або швидкого тесту на антиген, що підтверджує одужання від коронавірусної інфекції за попередні 270 днів. Замість цього також приймається довідка від лікаря з тією самою інформацією.

Крім того, прикордонна служба Хорватії рекомендує всім мандрівникам зареєструвати свій намір про в'їзд в країну на сайті МВС Хорватії. Там, крім особистих даних, потрібно внести інформацію про негативний результат тесту. Реєстраційний номер присвоюється відразу після реєстрації на сайті МВС Хорватії.

У відомстві запевняють, що таке підтвердження прискорить перетин кордону, проте не є дозволом на в'їзд від МВС Хорватії. Також в країні всі зобов'язані дотримуватися епідеміологічних заходів безпеки та загальних рекомендацій Хорватського інституту громадського здоров'я.

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