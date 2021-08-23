"Фантастический сезон". В Хорватии – новые рекорды по приездам туристов: как проходит отдых

В Хорватии наслаждаются фантастическим туристическим сезоном, сообщают местные издания. Об этом свидетельствует новая статистика, опубликованная управлением туризма Хорватии. Данные показывают, что этот летний сезон был лучше, чем ожидали в стране ранее. В июле 2021 года было зафиксировано 3,7 миллиона прибытий гостей и 25 миллионов ночлегов в отелях страны, сообщает издание CroatiaWeek.

Уточняется, что прибытий стало больше на 47%, а ночлегов – на 33%, чем за аналогичный период прошлого года. В июле 2021-го были реализованы 80% прибытий и 81% ночлегов в сравнении с результатами "доковидного" 2019 года.

Самые популярные локации Хорватии в этом сезоне

Откуда едут в страну на отдых чаще всего? Как оказалось, Украина в лидеры по посещениям Хорватии (в отличие от поездок в Турцию) не входит.

В Хорватию, судя по количеству размещений (ночлегов), чаще всего едут гости из Германии (4,4 млн), Словения (3,7 млн), Польша (2,4 млн), Чешская Республика (2 млн) и Австрия (1,9 млн).

Самыми популярными локациями Хорватии оказались:

Истрия;

Сплит-Далмация;

Горски-Котар;

Задар;

Шибеник;

Дубровник-Неретва.

Фото: Показатели по туризму в Хорватии почти достигли объема 2019 года (unsplash.com/hrvoje_photography)

"Самое безопасное направление Средиземного моря"

Результаты 2021 года являются показателем того, что страна подготовилась к сезону вопреки пандемии и благодаря сотрудничеству всех сторон – отельеров, государства, заведений питания. В итоге Хорватия "оказалась безопасным и успешным туристическим направлением", отмечает министр туризма и спорта страны Николина Брнжака.

"Тенденции очень хорошие, даже отличные. Так, в последнюю неделю июля мы достигли результатов в 90% в сравнении даже с рекордными показателями 2019 года. Также в июле этого года мы достигли еще лучших результатов по некоторым рынкам, таких как Польша и Чешская Республика. Это дает нам право на оптимизм. Но надо быть осторожными и ответственными, придерживаться эпидемиологических мер. Таким образом, мы поддерживаем статус самого безопасного направления Средиземного моря", - считает министр.

В августе в Хорватии также много туристов, однако дальнейшие результаты будут в основном зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, отмечают эксперты рынка.

"Поэтому мы призываем всех продолжать и далее ответственно относиться ко всем факторам безопасности во время пандемии. Это обеспечит продолжение сезона в предстоящие недели", - говорит директор хорватского национального туристического совета Кристан Станичич.

Фото: Природные достопримечательности Хорватии (unsplash.com/ilse-hVuQdryLvs)

Правила въезда в Хорватию из Украины

По состоянию на сегодня украинцы могут ехать в Хорватию, а туры в страну активно распродаются в конце лета. Согласно официальным данным, путешественники из Украины могут совершить поездку в Республику Хорватия "без необходимости доказывать или обосновывать причины поездки", если те соблюдают одно из условий въезда.

При пересечении границы нужно предъявить один из следующих документов (на выбор):

- справку, подтверждающую отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов с момента тестирования до момента въезда страну;

- тест на антиген к SARS-CoV-2, сделанный не позднее 48 часов до пересечения хорватской границы;

- сертификат о прививке от COVID. В нем должно быть указано, что турист вакцинирован двумя дозами вакцины, использующихся в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не является старше 270 дней.

В случае если вакцина предусматривает введение только одной дозы (Janssen/Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть проведена ​​не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

Фото: Пейзажи страны (unsplash.com/oliver-sjostrom)

- медицинскую справка о том, что турист выздоровел от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение шести месяцев от заражения вирусом. При условии, что путешественник был привит в пределах 210 дней до момента пересечения границы;

- положительный результат ПЦР-теста, или быстрого теста на антиген, подтверждающий выздоровление от коронавирусной инфекции за предыдущие 270 дней. Вместо этого также принимается справка от врача с той же информацией.

Кроме того, пограничная служба Хорватии рекомендует всем путешественникам зарегистрировать свое намерение о въезде в страну на сайте МВД Хорватии. Там, кроме личных данных, нужно внести информацию об отрицательном результате теста. Регистрационный номер присваивается сразу после регистрации на сайте МВД Хорватии.

В ведомстве заверяют, что такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии. Также в стране все обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности и общие рекомендации Хорватского института общественного здоровья.

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