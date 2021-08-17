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На вікенд до Женеви: за якою ціною можна спланувати поїздку до Швейцарії вже в серпні

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Вівторок 17 серпня 2021 17:16
На вікенд до Женеви: за якою ціною можна спланувати поїздку до Швейцарії вже в серпні Фото: Відпочинок у Швейцарії (unsplash.com/anokhi de silva)
Автор: Ольга Маджумдар

Прямі рейси виконуються з семи міст України

Одна з найкрасивіших країн ЄС, яка приваблює туристів своїми ландшафтами та архітектурою - Швейцарія – відкрилася для українців у серпні. Полетіти на вікенд до Женеви стало простіше - тепер з 7 міст України є прямі рейси двічі на тиждень.

Прямий переліт триває близько 3 годин. Полетіти до Швейцарії можна з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси, Харкова, Дніпра та Херсона. Пропозиція з'явилася на сайті авіакомпанії МАУ.

На яких умовах можна вирушити в подорож по Швейцарії і скільки коштує переліт в серпні – в матеріалі РБК-Україна.

Скільки коштує полетіти в Женеву на вікенд

У повідомленні авіакомпанії йдеться, що ціни на квиток в одну сторону стартують від 3300 гривень. При цьому уточнюється, що така вартість за умови придбання квитків в обидві сторони, і кількість квитків за цією пропозицією обмежена. Вильоти заплановані по четвергах і неділях.

На вікенд до Женеви: за якою ціною можна спланувати поїздку до Швейцарії вже в серпні

Фото: Пейзажі у Швейцарії (unsplash.com/archie fantom)

Наприклад, найдешевший переліт - з Одеси - від 3264 гривні в одну сторону, найдорожчий – з Херсона – від 4467 гривень за один квиток. При цьому на найближчі дати, які припадають на період святкування Дня незалежності України та довгі вихідні, дешевих варіантів майже не залишилося.

Наприклад, 19 серпня з Києва прямим рейсом можна полетіти за 18430 гривень в одну сторону (тариф з ручним багажем 7 кг), і назад 24 серпня – за 7438 гривень. А ось 18 вересня квиток на прямий рейс до Женеви обійдеться за ціною від 3899 гривень.

При поверненні додому в ті дати, коли можливі тільки рейси з пересадками, пасажири полетять на крилах KLM і Air France. При цьому час у дорозі може бути від 8 годин, а вартість квитків – від 5800 гривень.

На вікенд до Женеви: за якою ціною можна спланувати поїздку до Швейцарії вже в серпні

Фото: Полетіти на вікенд можна прямими рейсами (unsplash.com/andreas м)

У серпні побувати у Швейцарії можна і з іншими авіакомпаніями - з однією пересадкою e авіакомпаній Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT. Вартість квитків в обидві сторони від 15 тисяч гривень.

Умови в'їзду в країну і карантинні обмеження

За інформацією українського МЗС, для поїздки до Швейцарії достатньо пред'явити такі документи на вибір:

- сертифікат про повний курс вакцинації (мінімум через 14 днів поле отримання другої дози) вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac(CoronaVac);

- негативний результат ПЛР-тесту, дійсний 72 години до в'їзду;

- негативний результат тесту на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду;

- довідка про одужання від COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Для мандрівників, які перебували на території регіонів з небезпечними штамами коронавірусу і прибувають звідти, передбачений 10-денний карантин, якщо вони не були вакциновані. Також перед польотом необхідно заповнити форму.

На вікенд до Женеви: за якою ціною можна спланувати поїздку до Швейцарії вже в серпні

Фото: Пам'ятки у Швейцарії (unsplash.com/patrizia berta)

У Швейцарії скасовано обов'язкове носіння масок на відкритих майданчиках громадських установ, на території парків і на літніх терасах ресторанів. У громадському транспорті масковий режим зберігається.

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