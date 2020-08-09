Прекрасна альтернатива морю: скільки коштує відпочинок на Дністрі цього літа

Релакс в оточенні мальовничої природи
Мрієте про море, але не маєте можливості приділити поїздці тиждень або два? У нас для вас є хороша альтернатива – вікенд на річці Дністер. Релакс, затишна атмосфера та усамітнення в оточенні природи стане для вас гідною заміною морському узбережжю.
До того ж, неподалік від Дністра розмістилися цікаві історичні пам'ятки, які теж можна побачити під час поїздки у ці місця.
Чому варто тут побувати?
На Дністрі можна відпочивати на обладнаних пляжах, сплавлятися на байдарках, їздити на екскурсії в сусідні місця, і просто читати книгу з видом на мальовничу річку. Ці місця напевно справлять на вас незабутнє враження!
Річка входить в четвірку річок з найбільшою протяжністю по території нашої країни.
Дністер протікає протягом 1362 кілометрів, але на території України шлях ріки становить 705 кілометрів - інша частина припадає на Молдову та Придністров'я.
Витоки Дністра розташовуються на висоті 900 метрів над рівнем моря у мальовничому гірському масиві Бескиди, біля підніжжя гори Розлуч. Дністер входить у Дністровський каньйон, який є найбільшим у Європі - його довжина становить 250 кілометрів.
Скільки коштує відпочинок на Дністрі?
В туркомпаніях запевняють, що ціни за розміщення на Дністрі влітку в цілому зберігаються на рівні вартості торішнього відпочинку, а сам курорти стали більш гнучкими і клієнтоорієнтованими, адже що з-за карантину втратили значну частину туристів.
Ціни на відпочинок на західній Україні і на Дністрі з минулого року не змінилися, кажуть РБК-Україна у туристичній компанії Taistra Travel, яка спеціалізується на авторських подорожі в Карпати і Дністер.
Крім того, в цьому регіоні можна отримати пляжний відпочинок не гірше, ніж на морі. Є готелі непоганої якості за доступною ціною, відзначають в компанії.
Так, у готелях на Дністрі з власним облаштованим пляжем вартість проживання на тиждень зі сніданками на двох коливатиметься від 4500 гривень до 13 200 гривень в залежності від класу номера. За найнижчу вартість пропонують стандартний номер з кондиціонером.
Киянка Світлана Гук відпочивала на одній з баз відпочинку на Дністрі у липні. За її словами, вона разом з чоловіком та донькою знімала невеликий будиночок з двома кімнатами і кухнею за 900 гривень на добу.
Вона випадково знайшла таку акційну пропозицію і відразу ж забронювала житло, каже туристка.
"Це значно дешевше, ніж оренда будиночку на море. Наша коротка відпустка була просто незабутньою. Ми відпочивали біля води, брали в оренду човен, а донька часто любила гратися на дитячому майданчику, обладнаної на території бази відпочинку. Провели там чотири дні, і я вважаю, що кілька днів на Дністрі – не така вже й погана альтернатива морю, якщо ви не можете поїхати на більш довгу відпустку на морські курорти", - говорить вона.
Але є й альтернатива ночівлі на базах відпочинку та готелях на річці – поселитися в готелі або зняти квартиру подобово у Кам'янці-Подільському, каже гід-екскурсовод Сергій Пономаренко.
На його думку, такий варіант підходить для тих, хто шукає не тільки усамітнення на лоні природи, але і екскурсій та активного відпочинку.
"В самому Кам'янці-Подільському квартиру можна зняти від 300 гривень на добу в залежності від ремонту і умов. Але в цілому навіть хороші квартири з сучасним дизайном можна знайти за 300-350 гривень, якщо забронювати заздалегідь", – пояснює він.
Конкуренція серед тих, хто здає житло в місті, досить висока навіть під час карантину, зазначає гід. Тому практично у всіх місцях є і вай-фай, і телевізор, і інші зручності.
Згідно інформаціії з сайту бронювання житла Booking.com, вартість житла в одному з міні-готелів обійдеться в 500 гривень за ніч. В готелі комфорт-класу – від 1000 до 3000 тисяч гривень за ніч.
Що подивитися неподалік від Дністра?
"Плюсом" курорту є те, що тут можна легко поєднати пляжний відпочинок з екскурсійним або активним - прогулянками по пагорбах мальовничих Подільських Товтр, дослідженням місцевої природи і міст, які знаходяться неподалік.
Поряд з місцями проживання на Дністрі знаходяться цікаві туристичні об'єкти, такі як природний заповідник Бакота, Хотинська Фортеця, Кам'янець-Подільський, замки і водоспади.
Заповідник Бакота розташовується на місці затопленого села.
Зараз територія водойми належить до Національного природного парку "Подільські Товтри".
Сьогодні Бакотою прийнято називати всі довколишні місця, розташовані на території села яке тут колись існувало, а також - місця вздовж берегів річки Дністер.
Як дістатися?
Під час карантину влітку відновив свою роботу поїзд у цьому напрямку з Києва. Так, "Укрзалізниця" запустила курсування "Подільського експресу" – поїзд сполученням Київ - Кам'янець - Подільський - Могилів-Подільський вже відновив рух. Квитки доступні в продажу з 9 липня.
Запуск поїзда за цим напрямком – чудова можливість відправитися в подорож за новими враженнями.
Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки обійдеться відпочинок у Бердянську цього літа під час карантину.
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