Прекрасная альтернатива морю: сколько стоит отдых на Днестре этим летом

Мечтаете о море, но не имеете возможности уделить поездке неделю или две? У нас для вас есть хорошая альтернатива – уикенд на реке Днестр. Релакс, уютная атмосфера и уединение в окружении природы станет для вас достойной заменой морскому побережью.

К тому же, неподалеку от Днестра разместились интересные исторические памятники, которые тоже можно увидеть во время поездки в эти места.

Почему стоит здесь побывать?

На Днестре можно отдыхать на оборудованных пляжах, сплавляться на байдарках, ездить на экскурсии в близлежащие места и просто читать книгу, сидя на террасе домика с видом на красиву речку. Эти места наверняка произведут на вас неизгладимое впечатление!

Река входит в четверку рек с наибольшей протяженностью по территории нашей страны.

Днестр протекает на протяжении 1362 километров, но на территории Украины ее путь составляет 705 километров - остальная часть приходится на Молдову и Приднестровье.

Фото: Отдых на Днестре (molbuk.ua)

Истоки Днестра располагаются на высоте 900 метров над уровнем моря в живописном горном массиве Бескиды, у подножия горы Розлуч. Днестр входит в Днестровский каньон, который является самым большим в Европе - его длина составляет 250 километров.

Сколько стоит отдых на Днестре?

В туркомпаниях заверяют, что уровень цен летом за размещение на Днестре в целом сохраняется на уровне стоимости прошлогоднего отдыха, а сам курорты стали более гибкими и клиентоориентированными, ведь из-за карантина потеряли значительную часть туристов.

Цены на отдых на западной Украине и на Днестре с прошлого года не изменились, говорят РБК-Украина в туристической компании Taistra Travel, которая специализируется на авторских путешествиях в Карпаты и на Днестр.

Кроме того, в этом регионе можно получить пляжный отдых не хуже, чем на море. Есть и отели неплохого качества по доступной цене, отмечают в компании.

Фото: Отдых на Днестре (Taistra Travel)

Так, в отелях на Днестре с собственным обустроенным пляжем стоимость проживания на неделю с завтраками на двоих будет колебаться от 4500 гривен до 13 200 гривен в зависимости от класса номера. Обычно это размещение в номере с хорошими удобствами. Например, кондиционер есть даже в самых дешевых номерах.

Киевлянка Светлана Гук отдыхала на одной из баз отдыха на Днестре в июле. По ее словам, она вместе с мужем и дочкой снимала небольшой домик с двумя комнатами и кухней за 900 гривен в сутки.

Она случайно нашла такое акционное предложение и сразу же забронировала жилье, отмечает туристка.

"Это значительно дешевле, чем аренда домика на море. Наш короткий отпуск был просто незабываемым. Мы отдыхали у воды, брали в аренду лодку, а дочка часто любила играть на детской площадке, оборудованной на территории базы отдыха. Провели там четыре дня, и я считаю, что несколько дней на Днестре – не такая уж и плохая альтернатива морю, если вы не можете поехать на более долгий отпуск на морские курорты", - говорит она.

Фото: Пляжный отдых на одной их баз отдыха на Днестре (molbuk.ua)

Но есть и альтернатива поселению на базах отдыха и гостиницах на речке – разместиться в гостинице или снять квартиру посуточно в Каменце-Подольском, говорит гид-экскурсовод Сергей Пономаренко.

По его мнению, такой вариант подходит для тех, кто ищет не только уединения в окружении природы, но и экскурсий и активного отдыха.

Фото: Каменец-Подольский (wikipedia.org)

"В самом Каменце-Подольском квартиру можно снять от 300 гривен в сутки в зависимости от ремонта и условий. Но в целом хорошие квартиры с современным дизайном можно найти за 300-350 гривен, если забронировать заранее", – поясняет он.

Конкуренция среди тех, кто сдает жилье в городе, довольно высокая даже во время карантина, отмечает гид. Поэтому практически во всех местах есть и вай-фай, и телевизор, и другие удобства.

Фото: Квартиры посуточно в Каменце-Подольском предлагают по цене от 300 гривен (скриншот РБК-Украина)

Согласно информации с сайта бронирования жилья Booking.com, стоимость жилья в одном из мини-отелей обойдется в 500 гривен за ночь. В отеле комфорт-класса – от 1000 до 3000 тысяч гривен за ночь.

Что посмотреть неподалеку от Днестра?

"Плюсом" курорта является то, что здесь можно легко совместить пляжный отдых с экскурсионным или активным - прогулками по холмам живописных Подольских Товтр, исследованием местной природы и городов, которые находятся недалеко.

Рядом с местами проживания на Днестре находятся интересные туристические объекты, такие как природный заповедник Бакота, Хотинская Крепость, Каменец-Подольский, замки и водопады.

Фото: Подольские Товтры (wikipedia.org)

Заповедник Бакота располагается на месте затопленного села.

Сейчас территория водоема относится к Национальному природному парку "Подольские Товтры".

Фото: Хотинская крепость (wikipedia.org)

Сегодня Бакотой принято называть все близлежащие места, располагающиеся на территории существовавшего когда-то села а также - места вдоль берегов реки Днестр.

Как добраться?

Во время карантина летом возобновил свою работу поезд в этом направлении из Киева. Так, "Укрзализныця" запустила курсирование "Подольского экспресса" – поезд сообщением Киев - Каменец - Подольский - Могилев-Подольский уже возобновил движение. Билеты доступны в продаже с 9 июля.

Запуск поезда по этому направлению – прекрасная возможность отправиться в путешествие за новыми впечатлениями.

Напомним, ранее мы писали, во сколько обойдется отдых в Бердянске этим летом во время карантина.

Также предлагаем почитать, подорожал ли отдых в Трускавце.