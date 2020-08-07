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"Ціни просто вразили": скільки насправді коштує відпочинок на морі у Бердянську

П'ятниця 07 серпня 2020 14:06
"Ціни просто вразили": скільки насправді коштує відпочинок на морі у Бердянську
Фото: Бердянськ (кадр відео з каналу youtube.com/VladkaNMSK)
Автор: Ольга Маджумдар

У місті багато пропозицій бюджетного житла

Бердянськ і коса у відкритому морі - одне з улюблених місць відпочинку українців на Азовському морі.

Киянин Володимир Сорокін на початку серпня відпочиває у цьому місті. У відпустку він поїхав з дружиною та ще з однією подружньою парою.

Турист розповідає, що забронював двокімнатну квартиру у центрі міста за ціною 400 гривень на добу – 100 гривень з людини. За його словами, і зараз подібних пропозицій у місті цілком достатньо.

"Я багато років думав, що відпочивати на морі в Україні – дорожче, ніж у тій же Туреччині. Поки не перевірив вартість житла. Ціни мене просто вразили. Знайшов цілком пристойну квартиру для двох сімей. У квартирі умови – хороші, ремонт – не радянський. Все чисто й акуратно. Так, їжу ми готуємо самі, але вважаю, що за такі гроші відпочити на морі цілком по кишені багатьом українцям", - говорить він.

РБК-Україна розбиралося, з яким бюджетом можна відпочити цього літа у популярному курортному місці.

Бюджетні варіанти відпочинку в Бердянську

Найдешевша – Дальня коса. Це місце в кінці Бердянської коси з пустельним пляжем, на якому не буває жарко через сильний вітер і хвилі. З недоліків розміщення у приватному секторі – піший 10-15 хвилинний шлях через зарості очеретів до пляжу і хмари комарів вечорами.

З "плюсів" – тиша, барвисті заходи й сходи сонця над морем, рідкісні продавці кукурудзи та пиріжків на пляжі, автобус в місто курсує кожні півгодини.

&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у БердянськуФото: Бердянськ з висоти (glavcom.ua)

"Цього року ціни не піднімали, і місць - валом, у людей після карантину грошей мало, - каже Валентина, яка в кінці коси здає будиночки без зручностей за 100 гривень з людини. Туалет, душ і кухня – на території. Меблі - радянського зразка. – Через слабку електрику електрочайники в кімнати не ставимо".

До речі, такі самі ціни за ліжко-місце пропонують і в самому місті у приватному секторі, на відстані тих же 15 хвилин пішки до пляжу.

Зі зручностей у номерах – санвузол та телебачення, вай-фай.

&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у Бердянську&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у БердянськуФото: Низькі ціни на житло у Бердянську влітку (скріншот РБК-Україна)

Скільки коштує розміщення в номері "середньої" якості

Середня ціна житла з хорошими умовами – коли в кімнаті або квартирі є кондиціонер і ліжка з ортопедичними матрацами – 200 гривень з людини на добу.

Наприклад, у міні-готелі по вулиці Петровського у 10 хвилинах ходьби до моря пропонують номери зі зручностями, як у квартирі за 175 гривень з людини в добу. З "плюсів" такого розміщення – два супермаркети та ринок поруч, зупинки маршруток на Бердянську косу, аквапарк і дельфінарій. З "мінусів" – до пляжу, на якому зручно купатися, потрібно добиратися.

Неподалік у центрі на вулиці Первомайській можна винайняти однокімнатну квартиру зі стильним ремонтом за 800 гривень на добу. У квартирі - 4 спальних місця.

&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у Бердянську&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у БердянськуФото: Ціни за місце в одному з міні-готелів міста (скріншот РБК-Україна)

"Я з родиною багато років відпочивав у Бердянську та околицях, і знаю, що відстань до моря не говорить про те, що там можна купатися", – розповідає РБК-Україна киянин Богдан Шевчук.

"Наприклад, центральний пляж у центрі міста – це порт. Тому плавають там у ті дні, коли течія відносить масляні плями від кораблів. Або берег буде в п'яти хвилинах ходьби, але через камені зайти та поплавати не вдасться. Винаймати житло краще ближче до околиць міста – там є кілька пляжів з піском і черепашками. Або ж вчинити, як багато туристів – їздити купатися на Бердянську косу", - відзначає він.

&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у Бердянську

Фото: Ціни за розміщення у квартирі з хорошим ремонтом (скріншот РБК-Україна)

Скільки коштує більш комфортне житло?

Найдорожчі варіанти житла – це наявність всіх зручностей, "плюс" - море прямо за вікном.

Наприклад, у міні-готелі "Карамель" на ближній Бердянській косі номери зі всіма зручностями та побутовою технікою коштують 1500 гривень на добу. Розміститися у номері можуть до 3 осіб.

З переваг такого відпочинку – вихід з території готелю прямо на пляж з шезлонгами та парасольками, кафе і бар. Також гостям пропонують готувати на загальній кухні.

&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у Бердянську&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у БердянськуФото: Варіант відпочинку дорожче (скріншот РБК-Україна)

"Можна замовити як обіди (борщ і солянка по 45 гривень), так і сніданки. Хвилин за 20 ходьби є невеликий ринок. Можна також з'їздити в дешевий супермаркет, який розташований ближче до міста. Маршрутки ходять кожні 5 хвилин", - кажуть у готелі. Вільні для бронювання номера станом на 7 серпня є в наявності.

А готель "De Familia" на тій же Дальній косі має і два басейни на території: дорослий і дитячий. Як і в попередньому варіанті, в номері облаштовані міні-кухня: холодильник, тумбочка та електрочайник. Готувати можна на загальній кухні.

Номер на двох коштує 2000 гривень, двомісний для чотирьох осіб – 2800. У номерах - дорогі меблі та якісний ремонт.

&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у Бердянську&quot;Ціни просто вразили&quot;: скільки насправді коштує відпочинок на морі у БердянськуФото: Ціни за розміщення у комфортному номері одного з готелів міста (скріншот РБК-Україна)

Примітно, що ціна номерів у готелях у такий самій близькості від пляжу у самому Бердянську може досягати 7000 гривень на добу при розміщенні 6 осіб (такі ціни - у готелі "Bristol"). Або до 5167 гривень за ніч у двокімнатному чотиримісному номері, як в готелі "Арлі" у 400 метрах від "Третього пляжу" в Бердянську.

До речі, в цю вартість включені сніданки.

Нагадаємо, раніше ми писали, подорожчав цього літа відпочинок у Трускавці.

Також пропонуємо почитати, скільки коштує відпустку на закордонних курортах під час карантину.

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