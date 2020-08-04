ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Релакс і оздоровлення: чи подорожчав відпочинок у Трускавці влітку

Вівторок 04 серпня 2020 17:22
Релакс і оздоровлення: чи подорожчав відпочинок у Трускавці влітку
Фото: Трускавець (facebook.com/kurort.truskavec)
Автор: Катерина Гончарова

Як і де можна відпочити на курорті у Львівській області

Трускавець - знаменитий бальнеологічний курорт України. Сюди їдуть за спокійним відпочинком, оздоровчими мінеральними водами і релаксом в оточенні тихої природи. Хтось проходить обстеження у лікарів, а хтось - ходить тут на масажі, спа-процедури.

Якщо морські курорти активно приймають туристів ще з травня, то тут готелі відкриваються значно пізніше. Курорт був закритий через складну ситуацію з захворюваністю COVID-19 в регіоні.

У прес-службі Трускавецької міськради РБК-Україна кажуть, що санаторно-курортним комплексам курорту було дозволено працювати тільки починаючи з 7 липня.

На початку серпня тут вже відкриті бювети з мінеральною водою. Туди можна заходити, тільки дотримуючись дистанції. У міськраді кажуть, що під час карантину всі заклади курорту дотримуються відповідного протоколу МОЗ - дезінфікують приміщення, персонал носить маски та інші засоби захисту, стежать за дотриманням дистанції між гостями.

Релакс і оздоровлення: чи подорожчав відпочинок у Трускавці вліткуФото: Трускавець (stejka.com)

Курорт Трускавець раніше приймав традиційно багато туристів з-за кордону. Наприклад, сюди приїжджало чимало гостей з Польщі. Але через закриті кордони під час пандемії готелі сегмента "преміум" у цьому сезоні відкриваються не дуже активно. Наприклад, у відомому п'ятизірковому готелі курорту Rixos Prykarpattya РБК-Україна відповіли, що почали працювати тільки з 27 липня.

Скільки коштує житло у Трускавці влітку

Ціни в більшості місцевих готелів майже не змінилися в порівнянні ні з минулим роком, ні за період запровадження карантину, кажуть нам готельєри. Деякі готелі пропонують пакетні послуги, на яких можна заощадити.

Бюджетно відпочити в місцевих готелях можна за ціною в 500-700 гривень за добу на двох. У цю ціну також входять сніданки. Такі ціни - в готелях "Марко", "Грін Парк", "Золота Корона".

Релакс і оздоровлення: чи подорожчав відпочинок у Трускавці вліткуФото: Відпочинок у Трускавці (stejka.com)

Бюджетний варіант проживання вартістю у 600 гривень пропонує готель "Трускавець-365". У ньому є також спектр деяких медичних послуг і бювет з доступом до мінеральної води Нафтуся.

У готелях сегменту "преміум" номер на двох зі сніданком або повним пансіоном коштує в серпні 3500 - 5000 гривень. Перебування в готелі "середнього" класу обійдеться туристу у 1900 гривень на добу.

Найдешевший варіант відпочинку у Трускавці - розміститися у садибі в приватному секторі з мінімальними зручностями за 300 гривень за добу.

Як добратися до Трускавця

Трускавець знаходиться у Львівській області, і сюди найзручніше добиратися зі Львова. Курорт має досить гарне транспортне сполучення з іншими містами. Наприклад, сюди можна доїхати на маршрутці або на автобусі й з Тернополя.

На курорт також курсують поїзди з Києва. Можна скористатися і сервісом пошуку попутників. Нерідко в санаторіях Трускавця забезпечують зустріч гостей на вокзалі і трансфер до місця розміщення, якщо ви замовили цю послугу заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали про ціни за відпочинок на закордонних курортах влітку 2020 року під час карантину.

Також ми повідомляли про цікавий маршрут по Львівській області, під час якого ви побачите унікальні занедбані костели і палаци.

Читайте РБК-Україна в Google News

отпусксанаториипутешествиеТрускавец
Точки зору
Катерина Сімонова
Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої Хортиці
Катерина Сімонова
начальник управління туризму Запорізької міської ради
Вадим Івлєв
Антарктика: підступний лід та хвилюючі таємниці далеких островів
Вадим Івлєв
мандрівник
Володимир Біленький
"Відпустки не побачимо?": коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію
Володимир Біленький
авіаблогер, співзасновник Travelbans.org
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Вадим Івлєв
На край землі: важкодоступні острови, Океанія і Антарктика очима українця
Вадим Івлєв
мандрівник
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам, якщо відкриють кордони
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся