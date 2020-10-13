Популярніша за Єгипет: до якої країни українці найчастіше бронюють тури для відпустки

Цього року Туреччина стала для українських туристів однією з найпопулярніших країн для пляжного відпочинку.

Підбиваючи підсумки сезону, у туркомпаніях констатують, що саме ця курортна країна займає перші місця в структурі продажів путівок серед усіх інших напрямків, які відкриті для наших туристів сьогодні. До того ж, популярність країни не знижується і восени.

Як на попит вплинули карантинні обмеження

У цьому році літній сезон у Туреччині почався лише в липні, а не в травні, як зазвичай, зазначає гендиректор туроператора "Анекс Тур Україна" Ількер Адигюзель. Але, за його словами, до Туреччини українці все одно їздили на відпочинок.

Під час пандемії Туреччина трохи "відіграла" частину ринку у Єгипту, констатує у коментарі РБК-Україна Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло-тур".

"У структурі продажів наших турів Туреччина займає близько 60% об’єму реалізованих турів. Раніше так само був популярний і Єгипет, а зараз "пальму першості" отримує саме Туреччина. Це почалося після того, як у вересні цього року Єгипет ввів обов’язком вимогу тестування на коронавірус для приїзду туристів на відпочинок. Це повпливало, але мінімально", - вважає він.

За його словами, тренд популярності Туреччини серед українців зберігатиметься і далі, коли стане актуальним гірськолижний відпочинок.

Фото: Українці їдуть до Туреччини і восени (pixabay.com)

"Враховуючи те, що основні гірськолижні країни Європи – Австрія, Франція, Італія, Словаччина, Польща, Андорра - на даний момент закриті для наших туристів, то взимку покататися на лижах можна буде тільки в Болгарії, в Туреччині та в Україні. Тому, звісно, Туреччина залишатиметься популярною. І може забрати на себе потік туристів, які цікавляться катанням на лижах", - прогнозує Андрій Демура.

За літній сезон у Туреччині відпочили більш ніж півмільйона українців, і це – показники тільки по чартерним рейсам, підкреслює фахівець.

Тільки за даними одного лише аеропорту Анталії, який недавно підрахував кількість чартерних пасажирів, з 1 липня по 1 жовтня цього року туроператори відправили всього 338 179 українських туристів до Туреччини.

"З них було 192 727 туристів від Anex Tour. Тобто ми покрили 36% всього туристичного ринку України з Туреччиною. Це хороший показник", - зауважує Ількер Адигюзель.

Без вимоги здавати ПЛР-тести

Але чому Туреччина залишається популярною серед українців і в умовах карантинних обмежень?

На думку Андрія Демури, так відбувається з кількох причин. Цього сезону Туреччина не висувала до українців вимоги здати ПЛР-тести, також не треба було перебувати на самоізоляції по прибуттю в країну.

Фото: У жовтні серед наших туристів популярна Каппадокія (pixabay.com)

"Також Туреччина приваблює наших туристів доволі низькими цінами, якщо порівнювати її з іншими курортними країнами. Загалом ці ж тенденції по популярності Туреччини серед наших туристів спостерігаються стабільно вже кілька років поспіль кожного сезону. Карантинний сезон відпочинку теж не став винятком", - каже фахівець.

Куди, крім пляжів

Зараз в Туреччині все ще спостерігаються комфортні погодні умови, тому можна до середини листопада поніжитись на сонечку.

Втім, туроператори вже готуються до зимового сезону, пропонуючи українцям тури на гірськолижні курорти Туреччини. Водночас популярними в Туреччині залишаються й екскурсійні напрямки.

Наприклад, можна поїхати у Каппадокію або Памуккале. Подібні тури на кілька днів пропонують TPG, Поехали с Нами, Tez Tour та інші відомі туркомпанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, де та за якою ціною в Туреччині можна бюджетно відпочити у середині жовтня.

Також повідомлялося, на яких умовах можуть почати пускати туристів на один з курортів Ізраілю.