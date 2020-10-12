"Зелений острів": популярний ізраїльський курорт незабаром може відкритися для туристів

Фото: Відпочинок в Ейлаті (pixabay.com)

Мерія Ейлату планує скасувати самоізоляцію для туристів

Популярний у туристів ізраїльський курорт на Червоному морі просить уряд країни відкрити місто для туризму і приймати міжнародні рейси у місцевому аеропорті. Про це повідомляють у виданні Haaretz. Створення такого "зеленого острова" допоможе туристичній галузі регіону вийти з кризи, запевняє місцева влада.

Ізраїльське курортне місто запропонувало план відновлення туризму на тлі другого локдауну в країні.

Міський голова Ейлату Іцхак Халеві звернувся до уряду з пропозицією створити на курорті "зелений острів" для туризму, щоб врятувати туристичні компанії від занепаду. Адже з часу першого локдауну в місті на порозі закриття опинилися до 800 компаній, пов'язаних з туризмом.

Фото: В Ейлаті планують приймати міжнародні авіарейси (pixabay.com)

Як туристів планують приймати в Ейлаті

Згідно з планом відновлення туризму, в Ейлаті мають відкрити місцевий аеропорт "Рамон", щоб приймати міжнародні та внутрішні рейси. Місцевим туристам потрібно буде отримати дозвіл на відвідування міста-курорту на основі результатів ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин до прибуття або ж довідки від лікаря про стан здоров'я.

Для міжнародних туристів планують ввести обов'язкове ПЛР-тестування по прибуттю. Якщо результат виявиться позитивним, туриста відправлять на самоізоляцію.

Такий план вже пройшов схвалення на рівні органів охорони здоров'я, і зараз місцева влада чекають його узгодження урядом. Хоча поки невідомо, чи приймуть рішення відкрити курорт найближчим часом.

Ейлат – це курорт, який відомий комфортними готелями, зручними піщаними пляжами, барвистим дайвінгом і снорклінгом. Це найсухіший курорт Ізраїлю, високий туристичний сезон на якому триває з листопада по лютий. Середня температура повітря у жовтні та листопаді - 27-30 градусів, а води - 25-26 градусів.

Фото: Підводний світ на курорті Ейлату (pixabay.com)

Ситуація з туризмом в Ізраїлі зараз

З 18 вересні в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. І хоча міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона було вирішено не закривати, в'їзний туризм в Ізраїлі зупинився через обов'язкову 14-денну самоізоляцію абсолютно до всіх, хто в'їжджає в країну. В країні не передбачена опція дострокового припинення самоізоляції.

"Самоізоляцію по прибуттю в Ізраїль іноземець може пройти в одному з готелів, який він обирає самостійно. Перебування у готелі іноземець оплачує власним коштом", - пояснила в коментарі РБК-Україна Анна Формакідова, директор турфірми Statours, що спеціалізується на туризмі в Ізраїлі.

За її словами, якщо в Ейлаті приймуть план, який пропонує мерія, українці зможуть політати туди на відпочинок. Але для цього також потрібно, щоб з України туди запустили авіарейси.

"В Ізраїлі зараз значно зменшилася кількість позитивних результатів тестів на коронавірус, ситуація покращується. Для Ейлату заміна самоізоляції тестуванням для прибуваючих була б хорошим рішенням. Українці б полетіли туди на відпочинок, але довелося б запустити туди рейс: у нас літаки в Ейлат на пряму не літали досі, а лише через Тель-Авів", - уточнює фахівець.

Фото: Зараз в Ізраїлі обов'язкова 14-денна самоізоляція у готелях (pixabay.com)

Заміна самоізоляції після прибуття в країну на обов'язкове тестування туристів – це рішення для порятунку туристичного бізнесу у всіх країнах, вважає Анна Формакідова.

Тому тестування на COVID-19 пропонують запровадити в аеропортах кожної країни. Це забезпечило б контроль над поширенням вірусу іноземцями та допоможе зменшити карантинні обмеження у сфері туризму.

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