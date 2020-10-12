Сезон триває: гід бюджетними путівками до Туреччини у жовтні

Фото: Відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

Погода в Туреччині восени та ціни на відпочинок від українських туроператорів

Поки за вікном будинку похмуро і дощ, всього в двох годинах польоту ще "триває" літо і є тепле море. Незважаючи на те, що за календарем пляжний сезон у Туреччині підходить до завершення, тривала тепла погода вносить свої корективи у тривалість сезону.

Тим часом, ціни навіть на преміальний відпочинок у цій країні в середині жовтня знижуються до 50%.

Ми підібрали найбільш бюджетні тури, які можна купити за пару днів до вильоту на різні курорти Туреччини в середині жовтня.

Погода в Туреччині в середині жовтня

І турагенти, і бувалі мандрівники радять в жовтні вибирати пляжі Анталійського узбережжя Туреччини. Вони омиваються Середземним морем. А воно, у порівнянні з Егейським, більш тепле.

Фото: Пляжний відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

Найпівденніший курорт на Середземному морі - Аланія, де пляжний сезон триває до середини листопада. Трохи північніше - Сіде, потім - Белек, Анталія і Кемер. Погода на цьому узбережжі продовжує радувати. Наприклад, температура повітря в Аланії в ці дні сягає 29 градусів, а води в морі – 27,5 градусів. В Анталії В найближчі дні очікується 27 градусів вдень, а температура води в морі – 27,1 градус.

Та навіть на тих курортах, де денна температура тримається на рівні комфортних 23-25 градусів, вода в морі не охолоджується нижче 24.

Чим розважитися, окрім відпочинку на морі

Туристам, які відпочивають в районі популярних курортів Аланії та Анталії, можна вирушити на цікаву екскурсію в античне місто Мир з Лікійскими гробницями і Римським амфітеатром, відвідати церкву Святого Миколая в Демре.

Фото: Екскурсії до острова Кекова (pixabay.com)

Також можна піти на яхті до затонулого древнього місту Сімена на острові Кекова, де під водою розглянути стародавні артефакти, а також руїни лікійської фортеці і саркофаги на суші. Ця охоронна територія викликає захват у туристів своєю містичною атмосферою і духом історії.

Також гостям показують унікальні мальовничі куточки природи – пляж Клеопатри і Зелене гірське озеро, куди можна дістатися на катері.

В знаменитий парк з термальними джерелами Памуккале можна вирушити з одноденною екскурсією. Туристи не лише милуються білосніжними травертинами – вапняними терасами з мінеральною водою, але й купаються в стародавньому термальному джерелі "Басейн Клеопатри".

Поряд з травертинами знаходиться популярне у мандрівників античне місто Ієраполіс зі священними храмами, амфітеатром і руїнами величних будівель.

Фото: Мінеральні басейни в Памуккале (pixabay.com)

Туристам також пропонують вирушити на 2-денну екскурсію в центральну частину країни – в Каппадокію. Відвідування мальовничих долин, підземного міста перших християн, печерних будинків і храмів, а також видовище повітряних куль залишить незабутні враження про подорож.

Ціни на турецьких курортах

Через закінчення пляжного сезону тури на морські курорти Туреччини продовжують дешевшати. Так, за інформацією представників туристичного бізнесу, навіть по деяким готелям класу "делюкс" в Туреччині на середину жовтня є знижки в районі 50%, повідомляла директор компанії Sun Dali Марія Степаненко.

Ми вивчили ціни на гарячі путівки від провідних туристичних компаній: тури на двох на сім ночей в готелях категорії 3* і 5* з будь-яким типом харчування з вильотом в діапазоні дат 14-16 жовтня.

У туроператора "Компас" тижневий відпочинок на двох у 3* готелі зі сніданками в Белеку і Сіде коштує 405 євро, в Аланії в 3* з харчуванням "all inclusive" – 421 євро з вильотом 15 жовтня. До речі, в 5* в Сіде відпочинок "all inclusive" обійдеться в 550 євро, а в Аланії – в 566 євро з вильотом в ці ж дати.

Туристична компанія "Аполло-тур" пропонує відпочинок на сім ночей для двох в 3* готелі зі сніданками в Белеку від 354 євро з вильотом 16 жовтня, в Анталії – від 369 євро з вильотом 15 і 16 жовтня, в Аланії – від 375 євро. Відпочинок в 5-зіркових готелях в Аланії з харчуванням за системою харчуванням "all inclusive" обійдеться від 501 євро за 7 ночей, а в Сіде – від 505 євро з вильотом 16 жовтня, в Кемері – від 539 євро з вильотом 15 жовтня.

Фото: Краєвид на долину в Каппадокії (pixabay.com)

У "JoinUp!" тиждень в 3* готелі в Аланії з харчуванням за системою "все включено" з вильотом 14 жовтня коштує від 458 євро, в Сіде в такій самій категорії готелю зі сніданками – від 491 євро. В 5* готелях в Сіде ціна туру починається з 606 євро за системою "все включено", і в Аланії – з 619 євро з вильотом 14 жовтня.

У туроператора "Anex Tour" найдешевший тур можна знайти за 346 євро в Анталію в 3* готель без харчування, з сніданками – за 369 євро з вильотом 16 жовтня. В Аланії В 3* з харчуванням "all inclusive" –за 406 євро. В 5-зіркових готелях Аланії можна знайти семиденний відпочинок на двох за ціною від 495 євро.

Як бачимо за цінами на найближчі дати, Туреччина і далі продовжує радувати туристів недорогим відпочинком на сонячних курортах. Провести тиждень на березі Середземного моря навіть у другій половині жовтня можна дешевше, ніж за 200 євро з людини.

Нагадаємо, ми писали, де окрім пляжів можна відпочити в Туреччині.

Також ми розповідали, чому варто побувати в турецькому Памуккале.