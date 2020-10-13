Популярнее Египта: в какую страну украинцы чаще всего бронируют туры для отпуска

В этом году Турция стала для украинских туристов одной из самых популярных стран для пляжного отдыха.

Подводя итоги сезона, в туркомпаниях констатируют, что именно эта курортная страна занимает первые места в структуре продаж путевок среди всех других направлений, которые открыты для наших туристов сегодня. К тому же, популярность страны не снижается и осенью.

Как на спрос повлияли карантинные ограничения

В этом году летний сезон в Турции начался только в июле, а не в мае, как обычно, отмечает гендиректор туроператора "Анекс Тур Украина" Илькер Адигюзель. Но, по его словам, в Турцию украинцы все равно ездили на отдых.

Во время пандемии Турция немного "отыграла" часть рынка у Египта, констатирует в комментарии РБК-Украина Андрей Демура, директор туристической компании "Аполло-тур".

"В структуре продаж наших туров Турция занимает около 60% объема реализованных туров. Ранее примерно так же был популярен и Египет, а сейчас "пальму первенства" получает именно Турция. Это началось после того, как в сентябре этого года Египет ввел обязательное требование тестирования на коронавирус для приезда туристов на отдых. Это повлияло, но минимально", - считает он.

По его словам, тренд популярности Турции среди украинцев будет сохраняться и дальше, когда станет актуальным горнолыжный отдых.

Фото: Украинцы едут в Турцию и осенью (pixabay.com)

"Учитывая то, что основные горнолыжные страны Европы – Австрия, Франция, Италия, Словакия, Польша, Андорра - на данный момент закрыты для наших туристов, то зимой покататься на лыжах можно будет только в Болгарии, в Турции и в Украине. Поэтому, конечно, Турция будет оставаться популярной. И может забрать на себя поток туристов, которые интересуются катанием на лыжах", - прогнозирует Андрей Демура.

За летний сезон в Турции отдохнули более полумиллиона украинцев, и это показатели только по чартерным рейсам, отмечает специалист.

По данным только одного аэропорта Анталии, который недавно подсчитал количество чартерных пассажиров, с 1 июля по 1 октября этого года туроператоры отправили всего 338 179 украинских туристов в Турцию.

"Среди них было 192 727 туристов от Anex Tour. То есть мы покрыли 36% всего туристического рынка Украины с Турцией. Это хороший показатель", - замечает Илькер Адигюзель.

Без требования сдавать ПЦР-тесты

Но почему Турция остается популярной среди украинцев и в условиях карантинных ограничений?

По мнению Андрея Демуры, так происходит по нескольким причинам. В этом сезоне Турция не выдвигала требования к украинцам сдать ПЦР-тесты, также не надо было находиться на самоизоляции по прибытию в страну.

Фото: В октябре среди наших туристов популярна Каппадокия (pixabay.com)

"Также Турция привлекает наших туристов довольно низкими ценами, если сравнивать ее с другими курортными странами. В целом эти же тенденции по популярности Турции среди наших туристов наблюдаются стабильно уже несколько лет подряд в каждый сезон. Карантинный сезон отдыха тоже не стал исключением", - говорит специалист.

Куда, кроме пляжей

Сейчас в Турции все еще наблюдаются комфортные погодные условия, поэтому можно до середины ноября понежиться на солнышке.

Впрочем, туроператоры уже готовятся к зимнему сезону, предлагая украинцам туры на горнолыжные курорты Турции. В то же время популярными в Турции остаются и экскурсионные направления.

Например, можно поехать в Каппадокию или Памуккале. Подобные туры на несколько дней предлагают TPG, Поехали с Нами, Tez Tour и другие известные туркомпании.

Напомним, ранее мы писали, где и по какой цене в Турции можно бюджетно отдохнуть в середине октября.

Также сообщалось, на каких условиях могут начать пускать туристов на один из курортов Израиля.