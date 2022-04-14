Допомогти Україні. Поляк пройде пішки 164 кілометри у горах за 3 дні

Польський спортсмен Артур Вільдхардт вирушить у складний похід в гори, щоб зібрати гроші для дітей в Україні. Він планує долати пішки більше 50 кілометрів на день, а звіти публікувати в Facebook.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lovekrakow.pl.

На межі сил: перший похід по маршруту в 164 км пішки

Артур Вільдхардт почне свій похід 15 квітня о 6 ранку від Кроводжі Гурки. Завершить маршрут по Стежці Орлиних Гнізд - до Ясної Гори в неділю ввечері.

"Пані Беата з Ойцова запросила мене на обід. Дуже вдячний. Цього разу буде не час для огляду визначних пам'яток, а невелика перерва", - написав спортсмен про маршрут.

У перший день поляк запланував пройти понад 57 км по маршруту Гебултув – Ойцов - Піскова Скеля. Це найдовша ділянка, але вже пройдена раніше пішки.

"За Пісковою Скелею я їздив тільки на велосипеді, для мене це буде новий досвід. Буду ділити маршрут на коротші ділянки, щоб вкластися в час. Я не можу піддаватися емоціям зі старту і відразу йти дуже швидко, тому що сил не вистачить на потім", - розповів він.

Фініш походу запланований у Ченстохові на Ясній Горі.

Фото: Складний маршрут за 3 дні (facebook.com/arturwgorach)

Гроші збирають для дитячих будинків в Україні

"Жорстокість, з якою доводиться стикатися народу України, безпрецедентна. Як завжди, під час війни страждають діти. Особливо ті, у кого немає батьків. Бажаючи допомогти, я вирішив реалізувати проект проходження Стежкою Орлиних Гнізд і зібрати навколо неї спільноту людей, які також хочуть допомогти українським дітям та їхнім прийомним сім'ям", - написав поляк на своїй сторінці у Facebook.

Зібрані кошти будуть зараховані на рахунок "SOS Для дітей України". На сайті проекту "SOS Україна" йдеться, що ситуація в тисячах дитячих будинків України вкрай важка:

"SOS Україна терміново організовує допомогу і ресурси для забезпечення догляду за дітьми, що залишилися без вихователів. Фінансову підтримку їм надаватимуть SOS Children's Villages International і SOS Children's Villages в Польщі.

Співробітники SOS Україна прогнозують, що незабаром десяткам тисяч з них буде потрібна невідкладна допомога, пов'язана з пошуком безпечного житла, організацією транспорту, а також продовольчою, медичною та психологічною допомогою".

Нагадаємо, ми писали, що поляк виділив для українців ціле котеджне містечко.