Помочь Украине. Поляк пройдет пешком 164 километра в горах за 3 дня

Польский спортсмен Артур Вильдхардт отправится в сложный поход в горы, чтобы собрать деньги для детей в Украине. Он планирует преодолевать пешком более 50 километров в день, а отчеты публиковать в Facebook.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lovekrakow.pl.

На пределе сил: первый поход по маршруту в 164 км пешком

Артур Вильдхардт начнет свой поход 15 апреля в 6 утра от Кроводжи Гурки. Завершит маршрут по Тропе Орлиных Гнезд - до Ясной Горы в воскресенье вечером.

"Госпожа Беата из Ойцова пригласила меня на обед. Большое спасибо. В этот раз будет не время для осмотра достопримечательностей, а небольшой перерыв", - написал спортсмен о маршруте.

В первый день поляк запланировал пройти более 57 км по маршруту Гебултув – Ойцов - Пескова Скала. Это самый длинный участок, но уже пройденный ранее пешком.

"За Песковой Скалой я ездил только на велосипеде, для меня это будет новый опыт. Буду делить маршрут на более короткие участки, чтобы вложиться во время. Я не могу поддаваться эмоциям со старта и сразу идти очень быстро, потому что сил не хватит на потом", - рассказал он.

Финиш похода запланирован в Ченстохове на Ясной Горе.

Фото: Сложный маршрут за 3 дня (facebook.com/arturwgorach)

Деньги собирают для детских домов в Украине

"Жестокость, с которой приходится сталкиваться народу Украины, беспрецедентна. Как всегда, во время войны страдают дети. Особенно те, у кого нет родителей. Желая помочь, я решил реализовать проект прохождения Тропой Орлиных Гнезд и собрать вокруг нее сообщество людей, которые также хотят помочь украинским детям и их приемным семьям", - написал поляк на своей странице в Facebook.

Собранные деньги будут зачислены на счет "SOS Для детей Украины". На сайте проекта "SOS Украина" говорится, что ситуация в тысячах детских домов Украины крайне тяжелая:

"SOS Украина срочно организует помощь и ресурсы для обеспечения ухода за детьми, оставшимися без воспитателей. Финансовую поддержку им будут оказывать SOS Children’s Villages International и SOS Children’s Villages в Польше.

Сотрудники SOS Украина прогнозируют, что в скором времени десяткам тысяч из них потребуется неотложная помощь, связанная с поиском безопасного жилья, организацией транспорта, а также продовольственной, медицинской и психологической помощью".

Напомним, мы писали, что поляк выделил для украинцев целый коттеджный городок.