UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помочь Украине. Поляк пройдет пешком 164 километра в горах за 3 дня

Фото: Артур Вильдхардт устроит благотворительный поход для Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Собранные средства пойдут на помощь детским домам

Польский спортсмен Артур Вильдхардт отправится в сложный поход в горы, чтобы собрать деньги для детей в Украине. Он планирует преодолевать пешком более 50 километров в день, а отчеты публиковать в Facebook.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lovekrakow.pl.

На пределе сил: первый поход по маршруту в 164 км пешком

Артур Вильдхардт начнет свой поход 15 апреля в 6 утра от Кроводжи Гурки. Завершит маршрут по Тропе Орлиных Гнезд - до Ясной Горы в воскресенье вечером.

"Госпожа Беата из Ойцова пригласила меня на обед. Большое спасибо. В этот раз будет не время для осмотра достопримечательностей, а небольшой перерыв", - написал спортсмен о маршруте.

В первый день поляк запланировал пройти более 57 км по маршруту Гебултув – Ойцов - Пескова Скала. Это самый длинный участок, но уже пройденный ранее пешком.

"За Песковой Скалой я ездил только на велосипеде, для меня это будет новый опыт. Буду делить маршрут на более короткие участки, чтобы вложиться во время. Я не могу поддаваться эмоциям со старта и сразу идти очень быстро, потому что сил не хватит на потом", - рассказал он.

Финиш похода запланирован в Ченстохове на Ясной Горе.

Фото: Сложный маршрут за 3 дня (facebook.com/arturwgorach)

Деньги собирают для детских домов в Украине

"Жестокость, с которой приходится сталкиваться народу Украины, беспрецедентна. Как всегда, во время войны страдают дети. Особенно те, у кого нет родителей. Желая помочь, я решил реализовать проект прохождения Тропой Орлиных Гнезд и собрать вокруг нее сообщество людей, которые также хотят помочь украинским детям и их приемным семьям", - написал поляк на своей странице в Facebook.

Собранные деньги будут зачислены на счет "SOS Для детей Украины". На сайте проекта "SOS Украина" говорится, что ситуация в тысячах детских домов Украины крайне тяжелая:

"SOS Украина срочно организует помощь и ресурсы для обеспечения ухода за детьми, оставшимися без воспитателей. Финансовую поддержку им будут оказывать SOS Children’s Villages International и SOS Children’s Villages в Польше.

Сотрудники SOS Украина прогнозируют, что в скором времени десяткам тысяч из них потребуется неотложная помощь, связанная с поиском безопасного жилья, организацией транспорта, а также продовольственной, медицинской и психологической помощью".

Напомним, мы писали, что поляк выделил для украинцев целый коттеджный городок.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВторжение России в Украину