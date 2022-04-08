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Збирався продати або здавати в оренду. Поляк виділив для українців ціле котеджне містечко

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П'ятниця 08 квітня 2022 16:35
Збирався продати або здавати в оренду. Поляк виділив для українців ціле котеджне містечко Фото: Житло для українців у нових котеджах (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У новому житлі бізнесмена готові розмістити сотню наших співгромадян

Нове котеджне містечко виділили для українських біженців у Польщі. Таке рішення прийняв підприємець в Тинець-Мали біля Вроцлава замість того, щоб продати або здавати це житло в оренду.

У нових будинках вже оселилися кілька сімей українців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на rmf24.pl.

Мешканцями таунхаусів здебільшого є матері з дітьми, які втекли від війни в своїй країні. Поки оселилися кілька десятків біженців, а всього місць розміщення - сотня.

Українці в новому котеджному містечку отримали дах над головою. Власник за свої гроші підготував всі будинки для проживання – обладнав приміщення меблями: ліжками, диванами і шафами.

Але це тільки початок довгого списку потреб для нормального життя. Не вистачає побутової техніки: пральних машин, холодильників, мікрохвильовок і електричних плит на кухню.

"Наприклад, знадобилися б телевізори, щоб ці біженці зі своїми дітьми могли добре провести час, щойно вони трохи асимілюються тут", - зазначила Ізабела Боднар, президент Фонду "Wroc ma Moc", який спільно з фондом "Медична солідарність" допомагає біженцям, що проживають у будинках підприємців.

Збирався продати або здавати в оренду. Поляк виділив для українців ціле котеджне містечко

Фото: Для українців закупили необхідні меблі (facebook.com/wrocmamoc)

Також для біженців потрібні постільна білизна, подушки і ковдри.

"Горщики можуть стати в пригоді. Насправді, ми могли б використовувати фінансову допомогу, тому що всім цим людям також буде запропоновано харчування", - додала вона.

На сторінці фонду пізніше написали, що відгук глядачів на сюжет про це котеджне містечко був величезний – багато людей подзвонили і написали з пропозиціями допомоги.

Нагадаємо, ми писали, як польські євреї допомагають біженцям з України.

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