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До половини рейсів. Росіяни масово бронюють авіаквитки "в один кінець"

Фото: Авіарейси з Росії (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У квітні частка таких квитків досягла 47% від загального числа в сегменті бізнес-мандрівок

Російські менеджери стали частіше відмовлятися від покупки зворотних квитків після вильоту з Росії. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на РБК.

Відзначається, що виїжджаючі з РФ менеджери стали значно рідше купувати зворотні квитки додому. Така тенденція стосується насамперед співробітників консалтингових, фінансових та ІТ-компаній. Так, за два місяці (березень-квітень) найпопулярнішими напрямками серед них стали дві країни - Казахстан і Туреччина.

У березні-квітні 2022 року різко зросла частка менеджерів, які при виїзді з Росії вирішили не купувати зворотні авіаквитки. У березні частка квитків "в один кінець" досягла 70%, а у квітні — 47%. При цьому у 2019-му на такі квитки припадало близько третини замовлень.

Про це виданню повідомив представник компанії "Аероклуб". Ця компанія працює на ринку бізнес-тревел послуг.

"Порівняння з 2019 роком здається нам найбільш релевантним, оскільки ринок знаходився в стабільному стані, а не був схильний до екстремальних впливів, таким як, наприклад, COVID-19", — розповідає виданню представник компанії "Аероклуб".

Нагадаємо, через санкції літаки "Аерофлоту" можуть розібрати на деталі.

Також з-за санкцій "Белавіа" рекордно збільшила тривалість рейсів.

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