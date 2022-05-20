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Утричі довше. Через санкції "Белавіа" рекордно збільшила тривалість рейсів

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П'ятниця 20 травня 2022 11:43
Утричі довше. Через санкції "Белавіа" рекордно збільшила тривалість рейсів Фото: Літак Embraer 195 авіакомпанії Белавіа у старій ливреї (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Час у польоті з Мінська до Тель-Авіва становитиме 9 годин замість 3

Державна авіакомпанія Білорусі, "Бєлавіа", у червні цього року планує перезапустити регулярний рейс за маршрутом "Мінськ-Тель-Авів". Його тривалість становитиме цілих 9 годин замість 3.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання Avianews.

Через масштабні санкції ЄС після нападу Росії на Україну відомий білоруський авіаперевізник тепер здійснюватиме рейси через Казахстан. А колишній маршрут через південь Росії наразі закритий.

Повідомляється, що в результаті зміни маршруту протяжність рейсу зросла, і літак "Белавіа" тепер не може долетіти в Ізраїль напряму. Борт тепер буде здійснювати проміжну посадку в столиці Азербайджану, Баку, щоб дозаправитися.

"Незгодні можуть повернути гроші і взагалі нікуди не летіти"

Як відомо, чим вище протяжність рейсу, тим вище буде вартість авіаквитків. Цього разу компанія "Белавіа" вирішила перекласти витрати на своїх пасажирів, зазначають у Avianews.

"Вона скасує рейси "Мінськ-Тель-Авів" за старим маршрутом з дешевшими квитками й внесе в систему нові з дозаправкою. Пасажирам пропонують доплатити та отримати квитки на рейси через Баку. Незгодні можуть повернути гроші і взагалі нікуди не летіти", - пише видання.

Крім підвищення цін на квитки, "Белавіа" також обмежить можливість провезення з Мінська в Тель-Авів спортивного спорядження, тварин, музичних інструментів і додаткового багажу. Такі зміни пов'язані з тим, що в компанії змушені обмежувати вагу літака, щоб зменшити споживання палива.

На скриншотах можна побачити, яким чином змінювався маршрут рейсів "Мінськ-Тель-Авів "компанії" Белавіа", починаючи з травня 2021 року.

Утричі довше. Через санкції &quot;Белавіа&quot; рекордно збільшила тривалість рейсів

Фото: Таким був маршрут до травня 2021 року (скриншот avianews, flightradar)

Утричі довше. Через санкції &quot;Белавіа&quot; рекордно збільшила тривалість рейсів

Утричі довше. Через санкції &quot;Белавіа&quot; рекордно збільшила тривалість рейсів

Фото: Так подовжився маршрут з Мінська в Тель-Авів пізніше (скриншот avianews, flightradar)

Спочатку рейси здійснювалися по найкоротшому шляху через Україну. Тоді тривалість рейсу становила 3 години.

Після введення санкцій проти Білорусі ЄС і Україною у травні 2021 року, коли в Білорусі посадили літак Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту, "Белавіа" почала літати через Росію. За даними видання, це збільшило тривалість польоту до чотирьох годин.

Пізніше, у лютому 2022 року, Росія закрила повітряний простір в південній частині країни після повномасштабного вторгнення в Україну. Це ще більше подовжило маршрути компанії Лукашенка в південні країни — Ізраїль, Туреччину, Єгипет.

Нагадаємо, українська авіакомпанія під час війни почала польоти у європейські столиці.

Також через санкції маршрут "Белавіа" в анклав Росії став утричі довшим.

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