До половины рейсов. Россияне массово бронируют авиабилеты "в один конец"

Российские менеджеры стали чаще отказываться от покупки обратных билетов после вылета из России. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Отмечается, что выезжающие из РФ менеджеры стали значительно реже покупать обратные билеты домой. Такая тенденция касается прежде всего сотрудников консалтинговых, финансовых и ИT-компаний. Так, за два месяца (март-апрель) самыми популярными направлениями среди них стали две страны - Казахстан и Турция.

В марте-апреле 2022 года резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты. В марте доля билетов "в один конец" достигла 70%, а в апреле — 47%. При этом в 2019-м на такие билеты приходилось около трети заказов.

Об этом изданию сообщил представитель компании "Аэроклуб". Эта компания работает на рынке бизнес-трэвел услуг.

"Сравнение с 2019 годом кажется нам наиболее релевантным, так как рынок находился в стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям, таким как, например, COVID-19", — рассказывает изданию представитель компании "Аэроклуб".

Напомним, из-за санкций самолеты "Аэрофлота" могут разобрать на детали.

Также из-за санкций "Белавиа" рекордно увеличила длительность рейсов.