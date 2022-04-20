"Поки не скажуть зупинитися". Крупна авіакомпанія заявила, що продовжить літати в РФ

Всесвітньо відома авіакомпанія Emirates буде літати в Росію, поки її власники (емірат Дубай) не заборонять це робити.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами глави компанії, який дав інтерв'ю виданню, Emirates буде і далі продовжувати літати в Росію, якщо уряд Дубая не заборонить це робити.

"Поза політикою". Компанія продовжує літати до Москви та Санкт-Петербурга

"Якщо нам скажуть зупинитися, ми зупинимося. Якщо нам не скажуть зворотного, то ми продовжимо", - сказав глава компанії Тім Кларк.

Більшість великих міжнародних авіакомпаній пішли з Росії на тлі масштабних санкцій, введених західними країнами з початку війни в Україні. Але Emirates - один з небагатьох перевізників, який досі виконує рейси до Москви і Санкт-Петербурга.

На питання, чи перегляне авіакомпанія свою позицію, керівник Emirates сказав, що "це не його заклик", а рішення, яке має прийняти уряд Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

"Ми обслуговуємо людей, які знаходяться поза основною проблемою (ймовірно, мається на увазі війна – ред.). І, ймовірно, так само дивиться на цей уряд (ОАЕ)", — сказав Тім Кларк.

Emirates - одна з найбільших світових авіакомпаній, базується в Дубаї (ОАЕ). Створена в 1985 році вищим керівництвом емірату Дубай для розвитку туризму та інфраструктури Еміратів. Вважається найбільшою авіакомпанією Близького Сходу. Виконує понад 3600 рейсів на тиждень в більш ніж 150 пунктів призначення в 80 країнах світу на шести континентах.

Фото: Emirates входить до корпорації the Emirates Group, яка має понад 50 000 працівників і знаходиться у власності уряду Дубая (wikipedia.org)

Крім перевезення пасажирів, авіакомпанія також транспортує вантажі: гуманітарні товари, продукти харчування та медикаменти. Цим займається компанія Emirates SkyCargo.

ОАЕ утримуються від введення санкцій проти РФ

Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія відкинули заклики західних урядів ввести санкції проти Росії. Абу-Дабі також не розриває економічних зв'язків з Москвою.

"Це одна з трьох країн, поряд з Китаєм і Індією, які утрималися при голосуванні в Раді Безпеки ООН у лютому, коли держави засудили вторгнення Росії в Україну", — нагадують у BBC.

Країна також утрималася при голосуванні Генеральної Асамблеї 7 квітня з питання про припинення членства Росії в Раді ООН з прав людини.

З початку війни РФ зіткнулася з цілою низкою безпрецедентних санкцій, включаючи заборону на використання російськими літаками повітряного простору й аеропортів в США, ЄС, Великобританії та Канаді.

Міжнародні рейси російських авіакомпаній різко скорочені. Національний перевізник "Аерофлот" призупинив всі міжнародні рейси, крім перельотів до столиці Білорусі Мінська.

"Ця (війна) матиме серйозні прояви, можливо, невигідні для обох сторін. І це вплине на галузь", — сказав BBC глава компанії Emirates.

Нагадаємо, РФ вибиває у Туреччини гарантії того, що там не заарештують літаки з їхніми туристами.