В обхід санкцій. Росія домагається від Туреччини гарантій для літаків з туристами, - ЗМІ

Туреччина збирається прийняти кілька мільйонів туристів з РФ, незважаючи на війну в Україні

Росія домагається від Туреччини гарантій того, що літаки з російськими туристами не будуть конфісковані, коли вони приземляться в країні. Це відбувається тому, що раніше орендовані Росією літаки підлягають негайному арешту в багатьох країнах.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Hurriyetdailynews.

Туреччина - одна з країн, яка хоче утримати російських туристів в країні, навіть попри війну в Україні, писало РБК-Україна раніше.

Очікується, що цього року Туреччину відвідають від 2,5 до 3 мільйонів російських туристів. Однак через війну та санкції російські літаки зможуть обслужити лише від 400 до 500 тисяч з них, повідомляють російські ЗМІ.

"Побоюючись санкцій, Росія тепер домагається гарантій для орендованих літаків, які використовують державні й приватні російські авіакомпанії, що ці вони не будуть конфісковані після прибуття до Туреччини", — пише Hurriyet.

"Туреччина не зможе взяти на себе таке зобов'язання самостійно" - експерти

Всього російські авіакомпанії експлуатують 781 літак, з них 571 борт орендований у інших країн. Лізингодавці з Європи через санкції проти РФ хочуть забрати літаки, які вони раніше віддали в оренду: ці борти не можуть бути використані, тому підлягають арешту.

Фото: Минулого року Туреччина прийняла 4,7 млн російських туристів (Getty Images)

"Саме тому росіяни шукають гарантій у Туреччині. Згідно з повідомленням, російська сторона веде переговори з Міністерством транспорту. Проте російські юристи стверджують, що Туреччина не зможе взяти на себе таке зобов'язання самостійно. Москва поки домоглася таких гарантій тільки від Казахстану", - пояснюють у виданні.

РФ може ввести обмеження проти Turkish Airlines

Тим часом Турецькі Авіалінії планують збільшити кількість щотижневих рейсів до Росії до 300, виділивши для таких цілей додатково 25 літаків.

"Однак росіяни не хочуть втрачати свою частку в рейсах між двома країнами. У ЗМІ стверджували, що якщо Анкара не надасть гарантій, яких домагається Росія, Москва може ввести деякі обмеження щодо турецького перевізника Turkish Airlines", - додають в Hurriyet.

У 2019 році Туреччину відвідало понад 7 мільйонів росіян. У 2020-му через пандемію COVID-19 в країну прибуло всього 2,1 мільйона відпочиваючих з РФ. А минулого року Туреччина прийняла 4,7 млн російських туристів.

Нагадаємо, ми писали, як працюють санкції Заходу проти російської авіації.

Також літак з дипломатами з РФ змушений був пролетіти 15 тисяч кілометрів через санкції.