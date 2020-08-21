У гонитві за літом: ідеальне місце для відпочинку на Чорному морі наприкінці серпня

Ви не встигли побувати на морі цього літа? Не біда: у вас в запасі є ще кілька днів, і навряд чи варто упускати можливість насолодитися теплими променями серпневого сонця під шум морських хвиль.

Прекрасна ідея для відпочинку у другій половині серпня – вирушити на тепле Чорне море. Приміром, поїхати в Лазурне – невелике тихе селище міського типу, яке знаходиться у Скадовському районі Херсонської області.

Фото: Відпочинок у Лазурному влітку 2020 року (igotoworld.com)

Тутешні курорти відомі тим, що море тут неглибоке і чисте, а відпочинок підійде для всієї родини. Цікаво, що Лазурне знаходиться в оточенні не тільки моря, але й озера Устричне на заході, затоки Джарилгацької – у східному напрямку.

Чому тут варто побувати?

В Лазурному - гарний теплий клімат і приємне море, а поруч – степ. Берегова лінія – м'яка і рівна, бухт і мисів тут немає.

Лазурне рівновіддалене від міст, які його оточують. На вихідних можна урізноманітнити тихий спокійний відпочинок і побувати або в Скадовську, або в Херсоні. Лазурне – чистий курорт, і море тут не забруднене.

Які ціни на відпочинок у Лазурному?

В цьому випадку спрацьовує та сама логіка ціноутворення, що й скрізь на курортах: чим ближче розташоване житло до моря, тим проживання в ньому дорожче. І навпаки.

Попри те, що Лазурне – селище зовсім невелике, варіантів відпочинку тут безліч: від тихих пансіонатів до бюджетних місць у приватників і розкішного відпочинку в готелі з басейном і континентальними сніданками.

Фото: Територія одного з хостелів з видом на море (скріншот РБК-Україна)

Цікаво, що тут також є хостели з приватним і дворами, з яких відкривається вид на море. Ціна за проживання в такому хостелі стартує від 130 гривень в добу. Правда, вибираючи такий варіант розміщення, будьте готові до того, що з вами в кімнаті буде жити ще від 2 до 8 осіб в залежності від кількості передбачених місць.

У тризіркових готелях, де часто є свої басейни, а відпочиваючим надаються шезлонги безкоштовно, ціна стартує від 1300 гривень за номер на добу. Нерідко в ціну входять сніданки та вечері, також є можливість замовити їжу з ресторану.

Фото: Один з пансіонатів в Лазурному (скріншот РБК-Україна)

"Середній" варіант, коли ви можете відпочити і недорого, і з комфортом – поселитися або в пансіонаті, або зняти будиночок. Останній варіант прекрасно підходить для великої родини або компанії з 5-8 осіб.

Вартість проживання в приватному будиночку стартує від 800 гривень. Але в кінці серпня в наявності більше варіантів все ж по 1500 гривень.

Як доїхати в Лазурне?

Селище знаходиться за 38 кілометрів від Скадовська і за 110 кілометрів від Херсона. Щоб дістатися сюди, спочатку потрібно доїхати до Херсона. Приміром, на поїзді з Києва.

Далі – є кілька варіантів. Найдешевшим вважається рейсовий приміський автобус. Він йде від автостанції біля центрального ринку Херсона. Ціна за проїзд до Лазурного цього літа стартує від 100 гривень за людину. Цей автобус їде в Лазурне близько 2,5 години.

Фото: Блакитне – невелике тихе селище міського типу у Скадовському районі Херсонської області (igotoworld.com)

Другий спосіб – доїхати на маршрутці. Вона відправляється від автовокзалу та залізничного вокзалу Херсона. До Лазурного їде близько 1,5 години. Вартість проїзду – ще дешевше: 40-45 гривень.

З деякими власниками пансіонатів можна домовитися про трансфер. Ціна обговорюється заздалегідь окремо в кожному випадку. Середня вартість – близько 250 гривень.

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