В погоне за летом: идеальное место для отдыха на Черном море в конце августа

Вы не успели побывать на море этим летом? Не беда: у вас в запасе есть еще несколько дней, и вряд ли стоит упускать возможность насладиться теплыми лучами августовского солнца под шум морских волн.

Прекрасная идея для отдыха во второй половине августа – отправиться на теплое Черное море. К примеру, поехать в Лазурное – небольшой тихий поселок городского типа, который находится в Скадовском районе Херсонской области.

Фото: Отдых в Лазурном летом 2020 года (igotoworld.com)

Здешние курорты известны тем, что море здесь – неглубокое и чистое, а отдых подойдет для всей семьи. Интересно, что Лазурное находится в окружении не только моря, но и озера Устричное на западе, залива Джарилгачский – в восточном направлении.

Почему здесь стоит побывать?

В Лазурном - хороший теплый климат и приятное море, а рядом – степь. Береговая линия – мягкая и ровная, бухт и мысов здесь нет.

Лазурное равноудалено от городов, которые его окружают. На выходных можно разнообразить тихий спокойный отдых и побывать или в Скадовске, или в Херсоне. Лазурное – чистый курорт, и море здесь не загрязнено.

Какие цены на отдых в Лазурном?

В этом случае срабатывает та же логика ценообразования, что и везде на курортах: чем ближе располагается жилье к морю, тем проживание в нем дороже. И наоборот.

Несмотря на то, что Лазурное – поселок совсем небольшой, вариантов отдыха здесь огромное множество: от тихих пансионатов до бюджетных мест у частников и роскошного отдыха в отелях с бассейном и континентальными завтраками.

Фото: Территория одного из хостелов с видом на море (скриншот РБК-Украина)

Интересно, что здесь также есть хостелы с частным и дворами, из которых открывается вид на море. Цена за проживание в таком хостеле стартует от 130 гривен в сутки. Правда, выбирая такой вариант размещения, будьте готовы к тому, что с вами в комнате будет жить еще от 2 до 8 человек в зависимости от количества предусмотренных мест.

В трехзвездочных отелях, где часто есть свои бассейны, а отдыхающим предоставляются шезлонги бесплатно, цена стартует от 1300 гривен за номер в сутки. Нередко в цену входят завтраки и ужины, также есть возможность заказать еду из ресторана.

Фото: Один из пансионатов в Лазурном (скриншот РБК-Украина)

"Средний" вариант, когда вы можете отдохнуть и недорого, и с комфортом – поселиться или в пансионате, или снять домик. Последний вариант прекрасно подходит для большой семьи или компании из 5-8 человек.

Стоимость проживания в частном домике стартует от 800 гривен. Но в конце августа в наличии больше вариантов все же по 1500 гривен.

Как доехать в Лазурное?

Поселок находится в 38 километрах от Скадовска и в 110 километрах от Херсона. Чтобы добраться сюда, сначала нужно доехать до Херсона. К примеру, на поезде из Киева.

Далее – есть несколько вариантов. Самым дешевым считается рейсовый пригородный автобус. Он идет от автостанции возле центрального рынка Херсона. Цена за проезд до Лазурного этим летом стартует от 100 гривен за человека. Этот автобус едет в Лазурное около 2,5 часа.

Фото: Лазурное – небольшой тихий поселок городского типа в Скадовском районе Херсонской области (igotoworld.com)

Второй способ – доехать на маршрутке. Она отправляется от автовокзала и железнодорожного вокзала Херсона. До Лазурного едет около полутора часов. Стоимость проезда – еще дешевле: 40-45 гривен.

С некоторыми владельцами пансионатов можно договориться о трансфере. Цена оговаривается заранее отдельно в каждом случае. Средняя стоимость – около 250 гривен.

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