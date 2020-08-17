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Піщані пляжі та неглибоке море: затишний курорт на Азові для сімейного відпочинку

Понеділок 17 серпня 2020 17:01
Піщані пляжі та неглибоке море: затишний курорт на Азові для сімейного відпочинку
Фото: Відпочинок в Генічеську (intimetravel.by)
Автор: Катерина Гончарова

Місто біля Арабатської стрілки, де можна відпочити з комфортом

Один з найбільш частих запитів українців при пошуку місць для морського відпочинку – тепле море, поменше відпочиваючих і побільше пісочних пляжів.

Одне з таких місць – Генічеськ. Це невелике місто на північно-західному узбережжі біля Азовського моря. Нарівні з такими курортами як Кирилівка і Бердянськ, Генічеськ вважається одним з найбільш затишних азовських курортів серед наших туристів. Один з очевидних його "плюсів" – розташування прямо біля коси Арабатська Стрілка та близькість до солоним мінеральних озер.

Кому підійде відпочинок на цьому курорті?

Традиційно сюди їдуть з родинами. Це ідеальне місце для відпочинку з дітьми переважно через теплу температуру тутешнього моря та неглибокої води біля узбережжя.

Піщані пляжі та неглибоке море: затишний курорт на Азові для сімейного відпочинку

Фото: Тепле море Генічеська (lyapatravel.com)

У деяких місцевих готелях також є свої басейни, в тому числі – невеликі для дітей. Судячи з відгуків туристів, вхід в море на пляжах Генічеська – досить пологий, а лінія заглиблення – протяжна.

Тут також сподобається тим, хто не любить галасу навколо: Генічеськ – місто невелике, і, на відміну від тієї ж Одеси, тут немає такої величезної кількості нічних клубів, які вночі будуть порушувати ваш відпочинок.

Піщані пляжі та неглибоке море: затишний курорт на Азові для сімейного відпочинкуФото: Відпочинок у Генічеську (arkadiya-tour.com.ua)

На околиці міста є залізнична станція, на яку щодня прибувають електрички. Також тут проходить дорога, що з'єднує Арабатську Стрілку з материковою частиною області. На курорті також діє порт.

Навколо самого Генічеська розташовані і приазовські степи, і море, і солоні озера. До речі, неподалік знаходиться знамените Лемурійське (або Рожеве) озеро, яке можна відвідати під час відпочинку на курорті. Часто його називають українським "Мертвим морем", оскільки рівень його солоності становить 35%.

Піщані пляжі та неглибоке море: затишний курорт на Азові для сімейного відпочинкуФото: Мальовниче Лемурійське озеро (wikipedia.org)

Неподалік від курорту є ще одне солоне озеро – Генічеське. Воно дуже мілке, і не варто боятися їхати сюди з дітьми. Звичайно, "традиційне" море воно не замінить, адже це – інший вид відпочинку: оздоровчий. Але відвідати його варто, приїхавши сюди хоча б на пару годин для того, щоб зробити гарні фото.

Скільки коштує відпочинок у Генічеську?

У серпні цього року в місті все ще чимало пропозицій для розміщення в готелях, міні-готелях, приватних будинках та квартирах.

Судячи з приватних оголошень, розміщених на сайтах по здачі житла подобово, ціни у найпростішій кімнаті без вишуканостей стартують від 100 гривень за одну добу з однієї людини.

З варіантів подорожче – розміщення у міні-готелях з гарним ремонтом і непоганими умовами за 400-600 гривень з людини на добу. Але це варіанти, які передбачають самостійне приготування їжі та прибирання.

Піщані пляжі та неглибоке море: затишний курорт на Азові для сімейного відпочинкуПіщані пляжі та неглибоке море: затишний курорт на Азові для сімейного відпочинкуФото: Ціни за розміщення в одному з готелів Генічеська (скріншот РБК-Україна)

Серед більш комфортних місць розміщення – номери в готелях, на території яких є басейни та навіть приватні пляжі. Ціни за розміщення стартують від 800 гривень і сягають 6 тисяч.

У вартість останніх часто входять сніданки, безкоштовний паркінг, користування басейном та інші послуги.

Відео: Генічеськ та Арабатська стрілка з висоти пташиного польоту (youtube.com/Vadim Hmakov)

Генічеськ - гарне місце для тихого спокійного відпочинку. Переконайтеся в цьому самі та приїздіть на цей курорт!

Нагадаємо, раніше ми підготували для вас добірку секретних та маловідомих пляжів Одеси, про які ви могли не знати.

Також розповідали, де шукати місця для ідеального відпочинку в Україні.

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