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Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в Україні

Середа 12 серпня 2020 08:14
Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в Україні
Фото: Говерла (1zoom.ua)
Автор: Катерина Гончарова

П'ять місць України, які вразили співачку Lilu

Напевно ви стикалися з ситуацією, коли так складно вибрати, куди поїхати на вікенд, у відпустку або просто в коротку подорож за новими враженнями. Щоб допомогти вам визначитися, ми продовжуємо звертатися за порадою до українських знаменитостей, які недавно відкрили для себе цікаві куточки нашої країни.

На прохання РБК-Україна відома співачка і телеведуча Lilu розповіла про п'ять місць, де вона радить побувати українцям. Сама Lilu - завзята мандрівниця, і вже відвідала чимало пунктів на карті країни, про які варто розповісти.

Що вибрати - активний відпочинок у горах і сходження на знамениту Говерлу? Тихий розмірений відпочинок біля блакитного озера у Житомирській області? Оздоровчий релакс біля Розевого озера?

Давайте обирати разом!

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Телеведуча і співачка Lilu (прес-служба)

Вилкове - не тільки українська "Венеція"

Це не схоже на всі інші населені пункти містечко знаходиться на південному заході Одеської області неподалік від кордону з Румунією.

Місто Вилкове знаходиться в оточенні Дунайського біосферного заповідника загальною площею більше 50 тисяч гектарів. Це місце проживання величезної кількості рідкісних рослин і тварин, занесених у Червону книгу України і так звані міжнародні Червоні списки.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Дунайський біосферний заповідник (tgavan.com.ua)

Місто Вилкове з його незвичайною історією, самобутністю і укладом життя, можна також назвати своєрідним заповідником.

"Коли ми приїжджаємо у Вилкове, перед нами відразу ж відкривається просто неймовірної краси місцевість Поліських боліт і Дунайських плавнів. До речі, добиратися у ці краї непросто навіть на хорошому кросовері. І це своєрідний експеримент", - розповідає телеведуча.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Вилково - українська "Венеція" (ukraine-is.com)

З іншого боку, сюди можна доїхати і на своєму автомобілі.

"Траса Е-95 відома багатьом автомобілістам – дорога до Одеси стрілою веде з Києва. По ній та можна дістатися у Вилкове, а потім – урізноманітнити подорож відвідуванням ще кількох пунктів на карті області. Наприклад, відвідати галасливу Одесу. Вона стане своєрідним контрастом після тихого Вилкового", - говорить телеведуча.

Кам'янець-Подільський – "перлина" України

Карантинні обмеження - прекрасна можливість заново поглянути на те, які цікаві локації є в Україні. У деяких побувати вперше, а деякі - дослідити повторно.

Співачка зізнається, що ось вже багато років мріяла потрапити в Кам'янець - Подільський, і зараз у неї нарешті з'явилася можливість відправитися сюди. Це місто в Хмельницькій області України, один з головних центрів історичного регіону Поділля.

Виявляється, це місто займає третє місце в Україні після Львова і Києва за кількістю історичних та культурних пам'яток.

Близько двох сотень унікальних і цінних об'єктів зберігають таємниці колись могутнього стародавнього міста. Старе місто і фортеця Кам'янця - Подільського - "кандидати" на те, щоб потрапити до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Кам'янець-Подільський (wikipedia.org)

"У Кам'янці є не тільки відомий замок, але і дуже багато інших цікавих місць для прогулянок. Також після активних экскурсій ви можете знайти для обіду або вечері багато ресторанів з цілком лояльними цінами. Тому як ідея для вихідних, поїздка в Кам'янець-Подільський, - це відмінний варіант", - вважає Lilu.

"До речі, крім замку, в цьому місті є ще одна приголомшлива пам'ятка - Замковий міст. Прогулюючись по ньому, відчуваєш себе просто як у казці!", - згадує вона.

У Кам'янці-Подільському добре розвинений транспорт, і добратися в центр міста, навіть якщо ви забронювали житло у віддаленому районі, можна дуже швидко.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Роупджампінг в Кам'янці-Подільському з найвищого моста України (rocknrope.com.ua)

"А ще з одного моста під назвою "Лань, що біжить" можна здійснити стрибок у літню пору року. Це розвага для любителів гострих відчуттів. Я впевнена, що якщо ви на це зважитеся, то і сама поїздка запам'ятається назавжди! До речі, вікенд в Кам'янець-Подільському обійдеться дуже бюджетно, адже номер в готелі там можна зняти за ціною від 400 гривень", - запевняє співачка.

Під час карантину влітку відновив свою роботу поїзд в цьому напрямку з Києва. Так, "Укрзалізниця" запустила курсування "Подільського експресу" – поїзд сполученням Київ - Кам'янець - Подільський - Могилів-Подільський вже відновив рух.

Блакитні озера у селі Кмитів

Це унікальне місце знаходиться в Коростишівському районі Житомирської області.

"Одного разу я зовсім випадково натрапила на фотографії цієї місцевості в Instagram і була під сильним враженням, відразу вирішила там побувати", - говорить Lilu.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Мальовниче блакитне озеро у Житомирській області (news.dks.com.ua)

"Особливо гарні краєвиди відкриваються, якщо ви їдете в цих краях на велосипеді, бо біля берегів блакитних озер зростає мальовничий ліс, а сама вода - неймовірно прозора завдяки специфічній глині. Поки тепло, можна поплавати в цій прозорій воді і насолодитися мальовничими місцевими краєвидами", - повідомила вона.

Говерла - місце, яке варто побачити хоча б раз

Кожна людина у своєму житті маэ підкорити хоча б одну гірську вершину, впевнена Lilu. Якщо Еверест або Тибет поки ще тільки в планах, можна почати з Говерли, радить вона.

Висота цієї гірської вершини становить 2061 метр над рівнем моря. Говерла розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей у 17 кілометрах від кордону з Румунією.

"Зараз пропонується безліч турів по сходженню на найвищу гору України, і я вважаю, що літо - це найкращий час для підкорення вершини. Це час, щоб спробувати себе та свої сили у цьому виді активного відпочинку, яким захоплюються мільйони людей по всьому світу", - розповідає телеведуча.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Говерла – найвища точка українських Карпат (pershij.com.ua)

"Я знаю багатьох людей, які тільки цього року під час карантину зважилися на цей крок, і після підкорення карпатських гір ніби і живуть тепер інакше, з іншими - більш піднесеними емоціями", - згадує вона.

Назву "Говерла" походить від угорського слова "hóvár", що перекладається як "снігова гора". І це не випадково, адже верхівка Говерли повністю вкрита товстим шаром снігу, який не тане аж до середини літа.

Є легенда про те, що спочатку місцеві жителі називали цю гору "Говирла". Однак під час нанесення її розміщення на австрійську військову карту художник нібито випадково допустив орфографічну помилку, написавши не ту букву. З тих пір ця назва отримала сучасне і вже давно знайоме нам звучання.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в Україні
Фото: Сходження на Говерлу, а потім - кілька днів релаксу у Карпатах. Що може бути краще? (wikipedia.org)

Лемурийське озеро - ідеальні фото у Instagram

Це унікальне для українських широт озеро у Херсонській області України, що знаходиться неподалік від сіл Григорівка та Нововолодимирівка, на східній частині затоки Сиваш. Має воду рожевого кольору й давно вважається цілющим курортом міжнародного значення.

"Склад води Лемурійського озера прирівнюють до складу води Мертвого моря. Воно дійсно корисне для здоров'я. Поки це місце не дуже "розпіарили", і там не особливо багато людей, варто користуватися цим не тільки для того, щоб зробити гарні фото, але й щоб оздоровитися", - говорить Lilu.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Рожеві озера славляться своєю красою (wikipedia.org)

Там, недалеко, на Арабатській стрілці є також Гліцеринове озеро, вода в якому - не менш цілюща, додає вона.

"Кажуть, що після того, як купаєшся в цьому озері, дуже довго можна не використовувати зволожуючі засоби для тіла. А біля цього озера поряд є гарячі гейзери і є лікувальні грязі", - каже артистка.

Чарівні пейзажі: де шукати місця для ідеального вікенду в УкраїніФото: Мальовнича Лемурийское озеро (wikipedia.org)

Побувавши тут, можна поєднати приємне з корисним, адже поряд - Азовське море та безліч курортів на будь-який смак: тут можна і оздоровитися, і поплавати, і отримати безліч неймовірних емоцій.

Подорожуймо Україною та відкриваймо нові місця разом!

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять місць для вихідних та відпустки, які вразили Злату Огневич.

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