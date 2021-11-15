Пляжі, водоспади та пішохідні маршрути. Чому варто відвідати Мадейру - "приховану перлину" Європи

Що подивитися й чим зайнятися на мальовничому архіпелазі в океані
Мадейра - автономний архіпелаг у складі Португалії, розташований на північ від Канарських островів і на захід від Марокко. Група островів заселена ще з часів середньовіччя.
Тут туристам пропонують різноманіття гастрономічних, культурних та екологічних пам'яток. Водночас це і маловивчені туристами локації, а аналогів деяких з них немає ніде у світі.
Архіпелаг складається з чотирьох островів:
До слова, в'їзд на Мадейру для українських туристів сьогодні дозволений на основі COVID-вакцинації або ПЛР-тесту.
Що подивитися в автономному регіоні Португалії - порадами поділилися у профільному туристичному виданні Travelpulse. РБК-Україна публікує найцікавіші пункти з добірки.
Відео: Острів Мадейра (youtube.com/Stefan Zimmermann)
Фото: Фуншал - місто і муніципалітет у португальській Мадейрі (unsplash.com/dimitry-b-n7g)
Інші невеликі міста і села архіпелагу відмінно підходять для одноденних поїздок або для більш розслабленого занурення в місцеву атмосферу.
Мадейра відома 500-річною історією виробництва локальних вин, що робить її відмінним місцем відпочинку для любителів цього напою. Тут також можна знайти й смачні страви. Острів розташований в Середземному морі, і в закладах на архіпелазі пропонують безліч страв з морепродуктів: від молюсків до восьминогів і свіжої морської риби.
Кліматичні умови острова відмінно підходять для вирощування тропічних фруктів, таких як маракуя, банани, вишня, авокадо і папайя. Мадейра також відома тим, що тут виробляють цукровий очерет.
Завдяки м'якій погоді протягом усього року, відкриті локації Мадейри можна відвідувати цілий рік.
Стежка Фажан-ду-Амо, що починається в Сан-Вісенте на Мадейрі, - маршрут, який проведе мандрівників через ліс Лауріссілва, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У лісі ростуть лаврові дерева, деякі з яких можна знайти тільки на острові, також тут мешкають рідкісні види птахів.
Фото: Плато Поль-да-Серра на острові Мадейра (unsplash.com/colin-watts)
Інші варті уваги природні місця Мадейри включають Природний заповідник Гаражау, заповідник на островах Сельвагенс, який славиться різноманіттям видів птахів, і заповідник на островах Дезертас, де мешкають Тюлені-ченці.
Ще одна прекрасна можливість для піших прогулянок - відвідвання Каміно-Реал-ду-Паул-ду-Мар. Від села Празереш на півночі Мадейри до приморського села Паул-ду-Мар мандрівники можуть вирушити у похід історичним маршрутом, заповненим кам'яними сходами, висіченими прямо на скелі.
Фото: Каміно-Реал-ду-Паул-ду-Мар - пішохідний маршрут на Мадейрі (wikipedia.org)
По маршруту можна насолодитися захоплюючим видом на село, узбережжя та історичні терасові ферми, утримувані кам'яними стінами.
До слова, раніше ми писали, як виглядає перший в Україні пішохідний маршрут, створений за прикладом Іспанії.
Своєрідною історичною пам'яткою, унікальною тільки для Мадейри і її меншого острова Порту-Санту, є Левади - мережа вирізаних вручну каналів, які були розроблені в 1500-х роках для забезпечення водопостачання з однієї частини островів в інші регіони.
Любителі історії та активного відпочинку на свіжому повітрі можуть здійснити піші прогулянки й блукати окопамм, через ліси, гористу місцевість і навіть уздовж моря, де прокладені понад 1800 миль левад.
Фото: Левада - особливий вид зрошувальних каналів на острові Мадейра (wikipedia.org, unsplash.com/filipe-gomes)
Маршрути підтримуються в хорошому стані й розрізняються за рівнем складності: важливо визначити заздалегідь, який маршрут підходить саме вам.
Для справжніх фанатів пригод підійде відвідування Ribeira do Cidrao - це популярний маршрут каньйонінгу на Мадейрі, який включає скелелазіння біля водоспадів і спостереження за місцевою дикою природою.
Для менш активно налаштованих підійде Doca do Cavacas - природний вулканічний басейн з прямим виходом до моря між знаменитим пляжем Формоза і пляжем Лідо в столиці Мадейри Фуншале. Тут є бар, роздягальні та ресторан, а також неймовірні краєвиди на пляж і море.
Мадейра цілий рік пропонує фестивалі, які є гордою традицією і культурною "фішкою" регіону. Різдво і Новий рік - це грандіозне святкування: феєрверк у Фуншалі став рекордсменом за кількістю найбільших у світі. У лютому та березні мандрівники можуть святкувати карнавал з парадами, музикою та безліччю смачних страв.
У квітні та травні мандрівники можуть взяти участь в унікальному фестивалі квітів з парадами, квітковими килимами, квітковими шоу і багатьом іншим. Інші фестивалі, що заслуговують на увагу, включають Атлантичний фестиваль, Фестиваль вина Мадейри, Фестиваль Колумба і Фестиваль природи.
Мадейра відома своїми лавровими деревами, також є домом для ендемічних видів тропічних орхідей та інших квітів.
У Фуншалі можна побувати в безлічі ботанічних садів, таких як Сади Пальейро і сади Кинта-да-Боа-Віста. Інші цікаві парки - біосферний сад і заповідник Роша-ду-Навіо в Сантані. Крім цього, мандрівники можуть вирушити в круїзи з дельфінами або зайнятися підводним плаванням з аквалангом.
Перед вильотом всі пасажири повинні заповнити онлайн форму на онлайн-платформі.
Для перетину кордону всім мандрівникам потрібно мати один з таких документів:
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