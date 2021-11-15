Пляжі, водоспади та пішохідні маршрути. Чому варто відвідати Мадейру - "приховану перлину" Європи

Мадейра - автономний архіпелаг у складі Португалії, розташований на північ від Канарських островів і на захід від Марокко. Група островів заселена ще з часів середньовіччя.

Тут туристам пропонують різноманіття гастрономічних, культурних та екологічних пам'яток. Водночас це і маловивчені туристами локації, а аналогів деяких з них немає ніде у світі.

Архіпелаг складається з чотирьох островів:

найбільшого острова - Мадейри;

другого за величиною острова - Порту-Санту;

двох безлюдних островів - Дезертас та Сельвагенс.

До слова, в'їзд на Мадейру для українських туристів сьогодні дозволений на основі COVID-вакцинації або ПЛР-тесту.

Що подивитися в автономному регіоні Португалії - порадами поділилися у профільному туристичному виданні Travelpulse. РБК-Україна публікує найцікавіші пункти з добірки.

Відео: Острів Мадейра (youtube.com/Stefan Zimmermann)

Місто острів Мадейри

Місто Фуншал - історична столиця Мадейри. Тут мандрівникам пропонується різноманітне нічне життя, доступ до найпопулярніших пляжів і культурних пам'яток. Порту-Санту - найбільше місто на невеликому острові з однойменною назвою. Кожен острів пропонує неймовірні пляжі, активність на свіжому повітрі та безліч чудових страв та культурних вражень, хоча Порто Санту відомий як більш спокійне місце, ніж Фуншал.

Фото: Фуншал - місто і муніципалітет у португальській Мадейрі (unsplash.com/dimitry-b-n7g)

Інші невеликі міста і села архіпелагу відмінно підходять для одноденних поїздок або для більш розслабленого занурення в місцеву атмосферу.

Вино та гастрономія: що спробувати на острові

Мадейра відома 500-річною історією виробництва локальних вин, що робить її відмінним місцем відпочинку для любителів цього напою. Тут також можна знайти й смачні страви. Острів розташований в Середземному морі, і в закладах на архіпелазі пропонують безліч страв з морепродуктів: від молюсків до восьминогів і свіжої морської риби.

Кліматичні умови острова відмінно підходять для вирощування тропічних фруктів, таких як маракуя, банани, вишня, авокадо і папайя. Мадейра також відома тим, що тут виробляють цукровий очерет.

Queijadas - один з улюблених локальних продуктів (фаворит у туристів). Це маленькі тістечка з солодкого сиру.

- один з улюблених локальних продуктів (фаворит у туристів). Це маленькі тістечка з солодкого сиру. Ще одна регіональна страва - bolo do caco , коржик, який подають теплим та з часниковим маслом.

, коржик, який подають теплим та з часниковим маслом. Щоб повноцінно пообідати, мандрівники можуть скуштувати sandes de carne de vinha-d'alhos, знаменитий на острові сендвіч з маринованою свининою.

Природні пам'ятки

Завдяки м'якій погоді протягом усього року, відкриті локації Мадейри можна відвідувати цілий рік.

Стежка Фажан-ду-Амо, що починається в Сан-Вісенте на Мадейрі, - маршрут, який проведе мандрівників через ліс Лауріссілва, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У лісі ростуть лаврові дерева, деякі з яких можна знайти тільки на острові, також тут мешкають рідкісні види птахів.

Фото: Плато Поль-да-Серра на острові Мадейра (unsplash.com/colin-watts)

Інші варті уваги природні місця Мадейри включають Природний заповідник Гаражау, заповідник на островах Сельвагенс, який славиться різноманіттям видів птахів, і заповідник на островах Дезертас, де мешкають Тюлені-ченці.

Caminho Real do Paúl do Mar – маршрут для піших прогулянок

Ще одна прекрасна можливість для піших прогулянок - відвідвання Каміно-Реал-ду-Паул-ду-Мар. Від села Празереш на півночі Мадейри до приморського села Паул-ду-Мар мандрівники можуть вирушити у похід історичним маршрутом, заповненим кам'яними сходами, висіченими прямо на скелі.

Фото: Каміно-Реал-ду-Паул-ду-Мар - пішохідний маршрут на Мадейрі (wikipedia.org)

По маршруту можна насолодитися захоплюючим видом на село, узбережжя та історичні терасові ферми, утримувані кам'яними стінами.

До слова, раніше ми писали, як виглядає перший в Україні пішохідний маршрут, створений за прикладом Іспанії.

Левади - мережа каналів, які є тільки на Мадейрі

Своєрідною історичною пам'яткою, унікальною тільки для Мадейри і її меншого острова Порту-Санту, є Левади - мережа вирізаних вручну каналів, які були розроблені в 1500-х роках для забезпечення водопостачання з однієї частини островів в інші регіони.

Любителі історії та активного відпочинку на свіжому повітрі можуть здійснити піші прогулянки й блукати окопамм, через ліси, гористу місцевість і навіть уздовж моря, де прокладені понад 1800 миль левад.

Фото: Левада - особливий вид зрошувальних каналів на острові Мадейра (wikipedia.org, unsplash.com/filipe-gomes)

Маршрути підтримуються в хорошому стані й розрізняються за рівнем складності: важливо визначити заздалегідь, який маршрут підходить саме вам.

Каньйонінг прямо біля водоспадів

Для справжніх фанатів пригод підійде відвідування Ribeira do Cidrao - це популярний маршрут каньйонінгу на Мадейрі, який включає скелелазіння біля водоспадів і спостереження за місцевою дикою природою.

Для менш активно налаштованих підійде Doca do Cavacas - природний вулканічний басейн з прямим виходом до моря між знаменитим пляжем Формоза і пляжем Лідо в столиці Мадейри Фуншале. Тут є бар, роздягальні та ресторан, а також неймовірні краєвиди на пляж і море.

Фестивалі

Мадейра цілий рік пропонує фестивалі, які є гордою традицією і культурною "фішкою" регіону. Різдво і Новий рік - це грандіозне святкування: феєрверк у Фуншалі став рекордсменом за кількістю найбільших у світі. У лютому та березні мандрівники можуть святкувати карнавал з парадами, музикою та безліччю смачних страв.

У квітні та травні мандрівники можуть взяти участь в унікальному фестивалі квітів з парадами, квітковими килимами, квітковими шоу і багатьом іншим. Інші фестивалі, що заслуговують на увагу, включають Атлантичний фестиваль, Фестиваль вина Мадейри, Фестиваль Колумба і Фестиваль природи.

Фото: мальовнича природа островів Мадейра (unsplash.com/alex-meier)

Дика природа

Мадейра відома своїми лавровими деревами, також є домом для ендемічних видів тропічних орхідей та інших квітів.

У Фуншалі можна побувати в безлічі ботанічних садів, таких як Сади Пальейро і сади Кинта-да-Боа-Віста. Інші цікаві парки - біосферний сад і заповідник Роша-ду-Навіо в Сантані. Крім цього, мандрівники можуть вирушити в круїзи з дельфінами або зайнятися підводним плаванням з аквалангом.

Які умови в'їзду на Мадейру з України

Перед вильотом всі пасажири повинні заповнити онлайн форму на онлайн-платформі.

Для перетину кордону всім мандрівникам потрібно мати один з таких документів:

результат негативного ПЛР-тесту, оформлений в авторизованому медичному закладі відповідно до вимог ЄС. Якщо такого немає, то необхідно пройти ще одне повторне тестування (виняток для дітей до 11 років, за умови відсутності у них ознак хвороби);

або сертифікат про повний курс вакцинації від COVID відповідно до рекомендацій ЄС/ВООЗ (перелік допустимих вакцин опубліковано на порталі);

або документ про видужання від COVID протягом не більше 180 днів до прибуття на Мадейру.

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