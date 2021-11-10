Європейські канікули залишаються в силі. Які країни ЄС не закриваються для українських туристів (оновлюється)

Перелік напрямків, куди пускають вакцинованих українців

ЄС виключив Україну з "зеленого" списку країн через високий рівень захворюваності. Всупереч цій рекомендації, країни ЄС одна за одною заявляють про те, що збережуть колишні умови в'їзду для українських туристів.

Так, вже кілька країн заявили про те, що не будуть змінювати встановлених раніше правил в'їзду для наших мандрівників. Оновлену інформацію про країни, які залишаються відкритими для українських громадян, публікує на своїй сторінці в Twitter глава українського Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"МЗС продовжує працювати з партнерами в країнах Європейського Союзу для збереження свободи подорожей українців", - повідомляє міністр.

За останніми даними, не закриваються в найближчі два тижні для українських туристів вже 8 країн ЄС. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна (список країн оновлюється).

Кіпр

Кіпр став першою країною, де офіційно заявили, що залишать Україну в списку "в'їзних".

Вакцинованим мандрівникам треба мати при в'їзді один з таких документів:

чинний сертифікат про вакцинацію міжнародного зразка;

паперове свідоцтво про вакцинацію;

паперовий сертифікат з порталу "Дія".

Невакцинованим потрібно отримати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години до в'їзду. Після прибуття на Кіпр доведеться зробити ще один тест і перебувати на самоізоляції до отримання результату (близько доби).

Бельгія

Бельгія залишила можливість українським туристам подорожувати у країну після включення в "червону зону", підтвердив Дмитро Кулеба.

Фото: туристи в Бельгії (unsplash.com/jorge-fernandez-salas)

Однак подорожувати до Бельгії можна лише за наявності сертифіката про вакцинацію, який визнається країнами ЄС. Приймається сертифікат в додатку "Дія" і не підходить паперовий документ від сімейного лікаря.

У разі відсутності сертифіката при поїздці до Бельгії потрібно мати негативний ПЛР-тест (за 72 години на момент перетину бельгійського кордону) і сертифікат про важливість поїздки, виданий дипломатичною або консульською установою Бельгії. Також будуть необхідні документи: біометричний паспорт, підтвердження мети поїздки (наприклад, резервування готелю або запрошення),

Також необхідно заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF). Її можна заповнювати, починаючи з 6 місяців до дати запланованого візиту до Бельгії (навіть за годину до вильоту літака).

Данія

Данія зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для громадян України, які пройшли повну вакцинацію, повідомив міністр закордонних справ України.

В'їзд до Данії дозволений для всіх категорій громадян України з будь-якою метою, в тому числі туристичною. Для поїздки приймається український сертифікат вакцинації з "Дії". Сертифікат у вигляді QR-коду може бути пред'явлений в мобільному додатку або надрукований на папері.

Вакцини, які визнають у Данії: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford.

З 10 листопада 2021 року Україна віднесена Урядом Королівства Данія до категорії країн "з дуже високим ризиком інфікування COVID-19". Тому в разі відсутності сертифіката, громадянам України потрібно зробити тест на COVID протягом 24 годин після прибуття в Данію і самоізолюватися на 10 днів. Самоізоляція може бути припинена на основі негативного тесту на COVID -19, зробленого не раніше четвертого дня після в'їзду в Данію.

Фото: Туристичні локації Австрії (unsplash.com/dahee-son)

Австрія

Австрія теж зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації, повідомляється на сторінці глави МЗС.

Для в'їзду в Австрію, як і раніше, необхідно мати сертифікат:

про повну вакцинацію від COVID вакцинами Johnson & Johnson; Janssen від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 COVID-19 vaccine від Moderna; Sinopharm/Bibp SARS-CoV-2 vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

або підтвердження про одужання (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, або медична або офіційна довідка від лікаря із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл, не давніша 90 днів).

Сертифікати вакцинації в додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом і паперові свідоцтва від сімейного лікаря ("жовтий сертифікат") визнаються австрійською стороною, проте вони повинні бути оформлені виключно англійською або німецькою мовою.

Для невакцинованих мандрівників необхідна реєстрація і 10-денний карантин. Також - негативний тест до в'їзду (ПЛР - за 72 години, антиген-тест – за 48 годин).

Чехія

Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що й раніше, зазначив Дмитро Кулеба

В цей час в'їзд до Чехії Janssen, Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield за умови, що після вакцинації дозою минуло не менше 14 днів.

Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно: українським міжнародним сертифікатом, сформованим в мобільному додатку "Дія" з QR кодом, його паперовим аналогом з QR кодом або сертифікатом, виданим в країні ЄС.

Перед в'їздом до Чехії потрібно в обов'язковому порядку заповнити в'їзний формуляр за посиланням. Отримане підтвердження про заповнення формуляра потрібно пред'явити під час прикордонного контролю (в електронному або роздрукованому вигляді).

Фото: Архітектура Праги, Чехія (unsplash.com/andrian-rubinskiy)

Нідерланди

Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. З 13 листопада крім сертифіката про вакцинацію для в'їзду буде необхідний негативний тест, зазначають у МЗС.

Зараз в'їзд в країну можливий з сертифікатом про повну вакцинацію однієї з вакцин: Astra Zeneca (Vaxzevria); Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria); Pfizer/BioNTech COVID-19 Vaccine (Comirnaty); Johnson & Johnson (Janssen); Moderna (Spikevax); Serum Institute of India (Covishield); Sinovac (CoronaVac).

Нідерланди визнають тільки сертифікати вакцинації в додатку "Дія" в електронному або роздрукованому вигляді. Якщо турист летить літаком, потрібно заповнити декларацію про стан здоров'я і мати її при собі.

Українці, які планують поїздку до Нідерландів будь-яким видом транспорту без сертифіката COVID, повинні зробити ПЛР-тест максимум за 48 годин до вильоту або тест на антиген - за 24 години. Тести не потрібні дітям до 12 років.

З 11 листопада після перетину кордону невакцинованим українцям (зокрема тим, хто не пройшов повний курс імунізації проти COVID-19) потрібно пройти на самоізоляцію, згідно з повідомленням прес-служби уряду країни.

Естонія

"Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію", - написав Кулеба.

В Естонію українцям дозволено в'їзд з будь-якою метою для тих, хто отримав повний курс вакцинації (всі використовувані офіційно в Україні вакцини зараз приймаються Естонією: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, Covishield, CoronaVac).

Громадяни третіх країн, і які не пройшли повний курс вакцинації і приїжджають до Естонії для роботи, навчання або на підставі спеціального дозволу, повинні за 72 години до в'їзду зробити ПЛР-тест або за 48 годин – експрес-тест на антитіла, пред'явивши довідку про негативний результат. Такі особи також підлягають 10-денній самоізоляції.

Фото: Туристи в столиці Естонії (pixabay.com)

Хорватія

Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що й досі, підтвердили в МЗС.

На цей момент для в'їзду в Хорватію туристи можуть надати один з документів:

негативний ПЛР-тест, дійсний 72 години, або експрес - тест на антиген-RAT на SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин; сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцини, визнаних в ЄС: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Janssen/Johnson & Johnson, Sputnik V; довідка про перенесений COVID-19 та отримання однієї дози вакцини протягом шести місяців від зараження вірусом; позитивний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, що підтверджує, що людина одужала від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, РБК-Україна регулярно стежить за правилами в'їзду в популярні країни - перелік вимог до туристів оновлюється.

Також пропонуємо почитати, чи варто туристам відмовлятися від поїздок до Європи на тлі рішення ЄС виключити нашу країну з "зеленого" списку.