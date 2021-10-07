Пляжі і стародавні міста: тури на Покрову за кордоном пропонують від 10 тисяч гривень за двох

У жовтні українців чекає чергова міні-відпустка - 4 дні вихідних на Покрову, 14 жовтня. Навіть таку коротку перерву в роботі і навчанні можна використати по максимуму, вирушивши на відпочинок і екскурсії за кордон.

Навіть популярні морські країни з пляжним відпочинком можна вибирати на тиждень-два, а можна на 4-5 ночей. При цьому вражень від вихідних вистачить до наступних "канікул".

Куди можна вирушити на Покрову з України на кілька днів – в матеріалі РБК-Україна.

З осені - на екскурсії в комфортну погоду

Тепло, як і раніше, в спекотних країнах - в Туреччині, Єгипті, Кіпрі, Греції.

Наприклад, в Туреччині у ці дні можна не тільки засмагати і купатися в морі, але і вирушити на екскурсії в мальовничі локації. Наприклад, тури в Каппадокію на 4 ночі пропонують за ціною від 18 тис.грн за двох в 3* готелях зі сніданками.

Погуляти Стамбулом можна при покупці туру від 14 тис. грн за 4 ночі в 3* готелі зі сніданками на двох.

А погрітися на сонці і покупатися в морі і басейнах можна практично за копійки-тури в 4* готель в Кемері з харчуванням "все включено" пропонують за ціною від 9,6 тис. гривень за двох на 3 ночі.

Фото: Архітектура на Кіпрі (booking.com)

На Кіпрі температура повітря продовжує триматися на рівні 29-32 градусів вдень, вода в морі – 26-27 градусів. Готелі пропонують знижки до 30% в порівнянні з літом.

Наприклад, провести 5 ночей в 3* готелі з харчуванням "сніданки" в Айя-Напі можна за ціною від 18,5 тис. гривень за двох.

У Греції й зовсім порахували, що тепла погода і високий попит у туристів - досить вдалі умови, щоб не закривати пляжний сезон до середини листопада. Для українців пропонують тури на Крит як в середині жовтня, так і пізніше - на осінні шкільні канікули за ціною від 13 тисяч гривень.

В Албанію, яка завжди цікава як морем, так і культурним колоритом, вирушити на відпочинок з екскурсіями можна також на пару днів - за ціною від 23 тис. гривень в 3 * готелі з харчуванням "сніданки".

Шарм-Ель-Шейх і Дубай: найтепліші країни для коротких вихідних

Може здатися, що на далекі курорти можна їхати мінімум на тиждень, проте туристичні компанії пропонують можливість відпочити і 4-5 ночей біля моря, якщо дозволяють вихідні. Тим більше, що за багатьма напрямками погода тільки стає приємною для пляжного відпочинку.

Фото: Відпочинок у Єгипті (booking.com)

В Єгипті у жовтні починається найкомфортніший сезон на курортах Червоного моря. Цього місяця відступає екстремальна спека. Завдяки зниженню денної температури в цьому місяці набагато комфортніше відвідувати піраміди і музеї Каїра з одноденними екскурсіями. На курортах країни температура повітря тримається на позначці 30-33 градуси, вода в морі – 26 градусів.

Тури на 4 ночі в Єгипет можна знайти за ціною від 18 тис гривень – в Шарм-ель-Шейху в 3* готелі з харчуванням "все включено".

В ОАЕ також в жовтні починається туристичний сезон після зниження спеки і українцям пропонують провести 4 ночі на сонячних курортах країни. Наприклад, тури в Шарджу в 4 * готелі стартують від 24 тис. гривень за двох, в Дубай - від 26 тис.грн.

Барселона і Неаполь: цікаві екскурсії та тури

Поки в Європі триває тепла осінь, саме час провести вихідні, гуляючи вулицями туристичних міст, які були "закриті" більше року для українців.

Втім, пакетні тури в європейські міста бюджетними складно назвати - наприклад, в Неаполь в Італії – від 48 тисяч гривень в 3* готель зі сніданками на двох - за 4 ночі. Хоча самостійну подорож цілком можна спланувати від 100 євро за вікенд.

Фото: Барселона в Іспанії (unsplash.com/daniel-corneschi)

В Іспанії можна відпочити як на морському узбережжі – від 22 тис. гривень за двох, так і побувати в мальовничих містах. Наприклад, тур на 4 ночі у Барселону обійтися від 30 тис. гривень для двох за 4 ночі.

Зате цікавими екскурсіями можна повною мірою насолодитися ще в одній країні, яка особливо гостинна для українців - в Грузії. Тури на Покрову стартують від 12 тисяч гривень за 3 ночі в Батумі, або Боржомі - від 22 тис. грн.

Нагадаємо, ми писали, які колоритні українські замки можна побачити в подорожі на довгі вихідні.

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